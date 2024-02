IUC, Fabio Biondi/Europa Galante per Boccherini

Absolute Boccherini, il concerto dell’Istituzione Universitaria dei Concerti di sabato 3 febbraio alle 17,30 in Aula Magna, con il violinista Fabio Biondi ed Europa Galante, famoso ensemble pluripremiato in campo internazionale per le sue esecuzioni di musica antica con strumenti e prassi esecutiva originali, esplora composizioni per vari organici del geniale compositore lucchese, figura cruciale nel passaggio dallo stile galante al classicismo più maturo, tra cui il Quintetto “Fandango” per chitarra, archi e nacchere, e le celebri variazioni su La Ritirata di Madrid.

La rivista Gramophone considera Europa Galante tra le migliori orchestre al mondo, le sue esecuzioni sono notevoli tanto per il loro estro e vivida originalità quanto per la meticolosa attenzione ai dettagli interpretativi e la precisione dell’insieme.

EUROPA GALANTE

Violino -Fabio BIONDI

Violino – Andrea ROGNONI

Viola – Ernest BRAUCHER

Cello – Alessandro ANDRIANI

Chitarra – Giangiacomo PINARDI

Europa Galante è nata nel 1989 dal desiderio del suo direttore artistico, Fabio Biondi, di fondare un gruppo strumentale italiano per le interpretazioni su strumenti d’epoca del grande repertorio barocco e classico.

La rivelazione del carattere nuovo e unico di Europa Galante è stata corroborata da un’eccezionale lista di riconoscimenti discografici ma soprattutto dalla sua presenza nelle sale da concerto e teatri più importanti del mondo.

Le sue interpretazioni hanno portato Europa Galante nelle sale da concerto più famose al mondo, esibendosi in tutti i continenti.

Oltre alla riscoperta delle composizioni più note del repertorio barocco italiano, Europa Galante si è anche impegnata nel recupero di tesori nascosti del Settecento: ha collaborato ad esempio con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel recupero di Oratori di Antonio Caldara, Leonardo Leo e Gian Francesco de Mayo.

Ma la curiosità di Fabio Biondi e di Europa Galante va oltre: nel 2001 Europa Galante ha realizzato la sua prima incursione nel repertorio belcantistico con una ‘Norma’ di Bellini su strumenti originali per il Festival Verdi. Questa Norma ha segnato l’inizio di un percorso di rilettura a livello sia musicologico sia organico della musica ottocentesca italiana.

Europa Galante è formata da musicisti che, insieme e sotto la guida di Fabio Biondi, ne costituiscono l’anima, fatta di anni di lavoro e intesa, una visione e una passione comune.

Da quest’intesa nasce anche l’Europa Galante in veste cameristica, che spazia tra le sonate italiane del Settecento, ai quintetti di Luigi Boccherini, passando per i quartetti inediti del milanese Carlo Monza.

Nella stagione 2023-24, oltre a una presenza sempre stabile nelle sale italiane – Perugia, Roma, Cremona, Parma – Europa Galante si esibisce a Berlino, Dublino, Londra, Varsavia e Vienna.

Europa Galante è orchestra residente della Fondazione Teatro Due di Parma, con la quale collabora ciclicamente per la messa in scena di alcuni progetti.

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

il concerto sarà preceduto da un evento collaterale:

Giovedì 1 febbraio ore 18 – Instituto Cervantes di Roma, Sala Dalì (Piazza Navona, 91)

“Luigi Boccherini: un vincolo musicale tra la Spagna e l’Italia nel XVIII secolo”

Conferenza della Prof.ssa María del Ser Guillén

In lingua spagnola con traduzione in italiano

A seguire, un momento musicale con la chitarrista Aurora Orsini

musiche di Luigi Boccherini, Federico Moretti e Ferdinando Carulli

In collaborazione con Instituto Cervantes di Roma

Istituzione Universitaria dei Concerti

I CONCERTI DELL’AULA MAGNA

79aStagione 2023-2024

Sabato 3 febbraio ore 17.30

Absolute Boccherini

Luigi Boccherini

Duo per due violini in sol maggiore op. 3 n. 1 G56

Trio per violino, viola e cello in re maggiore op. 14 n. 4 G98

Trio per due violini e violoncello in do maggiore op. 6 n. 6 G94

Quintetto per archi e chitarra in re maggiore “Fandango” G448

Quintetto n. 7 in mi minore per due violini, viola, violoncello e chitarra G 541

Variazioni su “La ritirata di Madrid” in do maggiore per quintetto