Le lacrime di Achille

Teatro Verdi, Milano

21, 22, 23, 24 febbraio 2024 ore 20:30 | 25 febbraio 2024 ore 16.30

Produzione: Teatro del Buratto

Testo e regia di Renata Coluccini

Assistenti alla regia Marta Mungo e Emanuela Spadavecchia

Con Davide Del Grosso e Giacomo Peia

Musiche di Luca De Marinis

Disegno luci di Marco Zennaro

Scene e costumi Caterina Berta

Direttore di produzione Franco Spadavecchia

DEBUTTA IL 21 FEBBRAIO 2024 AL TEATRO VERDI DI MILANO LE LACRIME DI ACHILLE, NUOVA PRODUZIONE DEL TEATRO DEL BURATTO.

Il mito è un racconto fuori dal tempo, è attuale: non serve attualizzarlo, ci consente di porre delle domande all’oggi, di affrontare tematiche sempre vive. Per questo motivo il Teatro del Buratto ha deciso di raccontare la storia di Achille e Patroclo: per parlare di due ragazzi, di famiglie differenti, di forza e fragilità, di amore, di guerra, di un destino con cui fare i conti.

Il testo di Renata Coluccini narra la storia di un legame che affronta un futuro già designato, quello del goffo e invisibile Patroclo (Davide Del Grosso), scelto dal giovane eroe Achille (Giacomo Peia). Gli elementi del racconto ci permettono di scoprire le diverse facce e possibilità dei protagonisti, per stupirci della fragilità di Achille e della forza di Patroclo, della loro crescita, della guerra, dell’amore e della morte.

Ne “Le lacrime di Achille” si viaggerà nei ricordi del grande eroe Achille e del semplice ragazzo Patroclo, dalla loro infanzia a Ftia, all’addestramento sul monte dei centauri, dai giorni di attesa in Aulide, sino al tempo in cui Achille sarà divorato dall’ira sotto le mura di Troia. Incomberanno le profezie come condanna, ma anche le profezie come giustificazione per non scegliere. Un’amicizia, un amore intenso, dall’inizio alla fine…

La storia viene narrata da Patroclo, che chiama il pubblico a testimone di una storia che non è solo fatta di viaggi, guerre ed eroi, ma da uomini, giovani uomini, che si trovano ad affrontare il conflitto che ogni scelta della vita presuppone. Scegliere vuol dire prendere delle responsabilità verso sé stessi e gli altri. Patroclo rivendica per una storia umana che lo vede protagonista e regala una nuova immagine di Achille. Seguire la vicenda di Patroclo e Achille vuol dire non solo immergersi nella storia narrata dall’Iliade, scoprire l’infanzia di chi è cresciuto per essere eroe, viaggiare verso Troia, conoscere nobiltà e orrori di una guerra dove le figure femminili divengono pretesto o bottino, ma soprattutto seguire due vicende umane che ci lasciano con domande aperte sul destino, la forza delle scelte, l’amore, il peso delle aspettative e la grande forza e fragilità umana.

DAL 21 AL 25 FEBBRAIO 2024 www.teatrodelburatto.com

Renata Coluccini è da anni impegnata per le nuove generazioni, dapprima come attrice e formatrice in seguito come regista. Dal 2005 inizia la collaborazione con il Teatro del Buratto dedicandosi in particolare a sviluppare il “Progetto Giovani” dedicato agli adolescenti ed è responsabile artistica delle “Stagioni ragazzi” al teatro Munari e al teatro Verdi. Dal 2015 è co-direttrice artistica del Festival Segnali, festival nazionale di Teatro per le nuove generazioni.

