MILONGA

NEL FOYER DI

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

LUNEDI’ 4 MARZO 2024 ORE 21.00

Torna la milonga al Teatro Arcimboldi per una seconda edizione straordinaria.

Il pubblico è atteso lunedì 4 marzo 2024 dalle h 21:00 per ballare nel foyer del TAM.

DJ della serata sarà Punto y Branca che si alternerà alla musica dell'orchestra Tango

Spleen.

Alle 23.30 l'esibizione dei ballerini Edwin Olarte y Vittoria Franchina e degli ospiti speciali Antonella Albano (prima ballerina del Teatro alla Scala), Maurizio Licitra (già solista del Teatro Alla Scala) e Mick Zeni (già primo ballerino del Teatro alla Scala).

EDWIN OLARTE Y VITTORIA FRANCHINA Ballerini di tango salon e escenario

internazionalmente riconosciuti. Semifinalisti e finalisti del mondiale di tango a Buenos

Aires, lavorano attualmente in Europa in importanti festival ed eventi di tango.

Quest’anno saranno in tournée in Italia, Francia, Irlanda, Grecia, Slovenia, Colombia e

Argentina. Sono organizzatori della Vacanza Tango Colombia 2019 e 2022; del Sanremo

Tango Festival 2023 presso il casino di Sanremo e direttori artistici di questo evento

TANGO IN THE LOBBY al teatro Arcimboldi. Con la loro associazione Esquina del Arte

Insegnano corsi regolari a Milano e Reggio Emilia.

Ulteriori info: https://www.edwinyvittoria.com/

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

INFOLINE: MAIL: BOXOFFICE@TEATROARCIMBOLDI.IT

WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

BIGLIETTERIA:

– DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 14 ALLE 18

PREZZI DEI BIGLIETTI

Ingresso € 25,00 + diritto di prevendita

PREVENDITE

Biglietti acquistabili in prevendita sul sito:

https://www.edwinyvittoria.com/event-details/milonga-al-teatro-arcimboldi