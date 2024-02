Teatro del Lido di Ostia, gli appuntamenti del fine settimana

Doppio appuntamento al Teatro del Lido di Ostia sabato 17 e domenica 18 febbraio con la performance Humana Vergogna firmata da Silvia Gribaudi, già finalista premio Ubu 2017 con R.OSA, e Matteo Maffesanti, e con il concerto jazz interattivo per i più piccoli e le loro famiglie Giochi in soffitta per diffondere e valorizzare il jazz e le pratiche dell’improvvisazione e dell’invenzione.

Attraverso un linguaggio ironico che unisce teatro, danza e dialogo con il pubblico, tratto distintivo dei lavori della Gribaudi, Humana Vergogna è il risultato di un processo creativo frutto di ricerche e incontri all’interno delle comunità come la Casa Circondariale di Matera. Lo spettacolo mette in scena le domande e le idee che hanno animato i diversi incontri riflettendo in particolare sul tema della vergogna. Cosa vuol dire vergognarsi, quando è giusto e quando no, quante sono le vergogne intime e quante le possibili visioni poetiche, dove avviene la trasformazione dalla vergogna alla bellezza. Cercando di dare risposta a questi interrogativi il pubblico assiste alla genesi e allo sviluppo del processo creativo dello spettacolo. Humana Vergogna è stato realizzato per il programma culturale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, e ha debuttato nella Casa Circondariale di Matera, con 9 repliche aperte alla cittadinanza, per trasformare il concetto di luoghi della vergogna in luoghi di cultura. Dopo lo spettacolo segue la presentazione del volume La poetica della Humana Vergogna a cura di Franco Ungaro.

Si prosegue il giorno successivo, domenica 18 febbraio, ancora nel segno della collettività, elemento da sempre centrale nell’approccio pubblico e partecipativo del Teatro del Lido, con Giochi in soffitta, il concerto interattivo per bambini e le loro famiglie interessato a promuovere il jazz e la musica d’insieme capace di stimolare la creatività e la libertà espressiva dei più piccoli. Insieme al Coro bambini e ragazzi Scuola Popolare di Musica di Testaccio, il Coro Campanelle Colorate Coro d’acCordo e il Jazz Ensemble che esegue i brani dal vivo, il pubblico partecipa attivamente alla storia interagendo con gli strumenti e partecipando con canto, movimento e body percussion. L’ingresso è gratuito.

Bio

Silvia Gribaudi è una coreografa italiana attiva nelle arti performative. Dal 2004 focalizza la propria ricerca artistica sull’impatto sociale del corpo, mettendo al centro del linguaggio coreografico la comicità e la relazione tra spettatore e performer. Premio Giovane Danza D’Autore con A CORPO LIBERO (2009), finalista Premio UBU come migliore spettacolo di danza e finalista Premio Rete Critica con R.OSA (2017), Premio CollaborAction#4 2018-2019, finalista Premio Rete Critica 2019, Premio DANZA&DANZA 2019 come miglior produzione Italiana con GRACES e Premio Hystrio Corpo a Corpo 2021. Ha partecipato a progetti artistici di ricerca quali: CHOREOROAM (2011), TRIPTYCH (2013), ACT YOUR AGE (2014) progetto europeo sull’invecchiamento attivo attraverso l’ arte della danza, da cui è nata la performance WHAT AGE ARE YOU ACTING? e il progetto territoriale OVER 60; PERFORMING GENDER (2015); CORPO LINKS CLUSTER (2019/2020) in cui la relazione tra danza, montagna e comunità montana ha dato vita al progetto site specific TREKKING COREOGRAFICO e allo spettacolo MONJOUR (2021) prodotto da Torinodanza Festival in collaborazione con Teatro Stabile del Veneto e Les Halles de Schaerbeek – Bruxelles. I suoi spettacoli sono presenti in numerosi Festival Nazionali ed Internazionali e vengono realizzati in processi creativi al cui centro c’è il dialogo e l’incontro poetico con altri/e artisti/e, compagnie e comunità.

SCARICA IL COMUNICATO

SCARICA LE FOTO

Biglietti Humana Vergogna

Intero 10 euro

Ridotto 8 euro

https://www.vivaticket.com/it/ticket/humana-vergogna/225994

Biglietti Giochi in soffitta

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su eventbrite

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giochi-in-soffitta-803049571887

Crediti Humana Vergogna

Compagnia Teatrale Petra, Associazione Zebra

invenzione, drammaturgia e testi Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti

performer e contributi alla creazione artistica Antonella Iallorenzi, Ema Tashiro, Mariagrazia Nacci, Mattia Giordano, Simona Spirovska

Crediti Giochi in soffitta

Coro bambini e ragazzi Scuola Popolare di Musica di Testaccio

Coro Campanelle Colorate Coro d’acCordo e Jazz Ensemble

direttori Livia Cangialosi, Tullio Visioli, Francesco Coscarella

con la partecipazione di Elena Ferrantini attrice, Giulia Roma aiuto del pubblico

interpreti Simone Alessandrini sassofono, Flavio Cangialosi contrabbasso, Sergio Mazzini batteria, Pino Cangialosi piano

TEATRO DEL LIDO DI OSTIA

Teatro del Lido di Ostia via delle Sirene, 22 | 00121 Ostia (Roma)

www.teatrodellido.it

info 060608 | tel. 06.5646962 | promozione@teatrodellido.it

www.teatrodellido.it | www.teatriincomune.roma.it