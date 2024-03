giovedì 14 marzo alle 20.45 l’Auditorium Sant’Artemio a Treviso, ospiterà il primo appuntamento di Matti per la Musica!, nuova rassegna di musica organizzata da Asolo Musica Veneto Musica in collaborazione con la Provincia di Treviso. Sul palco, Danilo Rossi, storica prima viola della Scala di Milano con il trio The New Gipsy Project, ensemble rom che vanta collaborazioni con artisti quali Vinicio Capossela, Stefano Bollani, Moni Ovadia e Samuele Bersani. Da questo incontro nasce un viaggio insieme geografico e culturale che, puntando a Est, attraversa i Balcani e rilegge in chiave inedita Enescu, Brahms e Bartok, compositori classici che hanno saputo superare le dicotomie tra musica colta e folklore e che nelle loro opere hanno attinto, senza pregiudizio e con ispirazione, dal ricco repertorio gitano.

Primo appuntamento per Matti per la Musica! all’Auditorium Sant’Artemio di

Treviso che giovedì 14 marzo ospiterà Danilo Rossi, storica prima viola della Scala di

Milano con il trio The New Gipsy Project composto da Marian Serban cymbalom,

Nelu Batalu fisarmonica e Nicolae Petre contrabbasso, ensemble rom che vanta

collaborazioni con artisti quali Vinicio Capossela, Stefano Bollani, Moni Ovadia e

Samuele Bersani.

E proprio da questo incontro nasce un viaggio insieme geografico e culturale che,

puntando a Est, attraversa i Balcani e rilegge in chiave inedita Enescu,

Brahms e Bartok, compositori classici che hanno saputo superare le dicotomie tra

musica colta e folklore e che nelle loro opere hanno attinto, senza pregiudizio e con

ispirazione, dal ricco repertorio gitano.

“Il progetto nasce dall’idea di unire la tradizione musicale ‘zingara’ con il repertorio

dei grandi compositori romantici e contemporanei che si sono ispirati alla musica

folk e tradizionale gitana. – spiega Danilo Rossi – Grazie alla curiosità di compositori

celebri e non che hanno attinto a piene mani dalle melodie balcaniche slave e

rumene, oggi è possibile ascoltare capolavori che hanno valicato i confini degli Stati

diventando patrimonio collettivo’.

Un progetto coraggioso e visionario che unisce generi musicali apparentemente

lontani. Uno dei rarissimi esempi in cui un musicista classico e un ensemble rom si

fondono in un percorso musicale nel quale le differenze culturali arricchiscono le

rispettive esperienze artistiche.

La rassegna concertistica Matti per la Musica! è organizzata in collaborazione con La

Provincia di Treviso e Asolo Musica – Veneto Musica, con il patrocinio del Ministero

della Cultura, della Regione Veneto e del Comune di Treviso, Centro Marca Banca e

UNAHOTELS Le Terrazze Treviso.

Auditorium – Provincia di Treviso

Un luogo nato per contenere e nascondere la sofferenza, trasformato in prestigiosa

sede dell’Amministrazione Provinciale, è divenuto centro di socialità e cultura, con

un accogliente auditorium che Asolo Musica intende valorizzare con questa nuova

rassegna.

Profili

Danilo Rossi, viola

Allievo di alcuni tra i più importanti maestri di viola e di musica da camera, Danilo

Rossi si diploma a 19 anni con il massimo dei voti e lode, ma già dall’età di 16 anni si

mette in luce, vincendo il suo primo Concorso Internazionale. Appena diplomato

supera il concorso per Prima Viola Solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di

Milano, divenendo il più giovane strumentista nella storia del Teatro milanese ad

aver ricoperto tale ruolo. Da quel momento la sua carriera è costellata da una serie

di incontri, concerti, festival, recital che lo porteranno in giro per il mondo,

esibendosi nei più importanti teatri e sale da concerto.

Marian Serban, cymbalom

Nasce in Romania nel 1970, da una famiglia di musicisti rom, suo nonno materno e

suo zio erano entrambi virtuosi di cymbalom. Inizia a suonare giovanissimo e a sette

anni si esibisce già con suo fratello maggiore, Nicola. All'età di quattordici anni è

solista e inizia a suonare ai matrimoni, un'arena molto competitiva per coloro che

suonano musica rom e musica tradizionale. Nel 1988 si unisce al prestigioso

ensemble musicale di Bucarest Rapsodia Romana, e da quel momento inizia a

collaborare con alcuni dei migliori gruppi del paese, in particolare con il celebre

ensemble Danubiu di Turnu Severin. Nel 1994, dopo la caduta del regime comunista,

lascia la Romania per l'Italia dove risiede attualmente. Le eccezionali qualità musicali

di Marian Serban lo rendono ricercato da gruppi e compositori e viene coinvolto in

innumerevoli progetti prestigiosi. Con un gruppo di suoi compagni rom crea il

quartetto Taraf de Metropulitana. Si unisce al gruppo Aquaragia Drom e collabora

con Alexian Group di Santino Spinelli, Daniele Sepe, Taraf Destrani, Roy Paci,

Francesca Comencini, Samuele Bersani, Serena Dandini, Claudio Bisio, Fabrizio

Bentivoglio, Ennio Morricone. Si esibisce con l’Orchestra di Piazza Vittorio e diventa

un membro stabile e fondamentale della Moni Ovadia Stage Orchestra

Nelu Batalu, fisarmonica

Nasce in Romania da una famiglia di musicisti zingari Rom di lunga tradizione. Inizia a

suonare ai matrimoni fin da bambino imparando la grande cultura musicale tzigana,

successivamente diventa un concertista e si esibisce nelle più grandi e prestigiose

orchestre popolari del suo Paese. Si mette in viaggio nei Paesi dell’Europa

occidentale per suonare e conoscere altre realtà musicali e altri musicisti: Italia,

Francia, Germania, Spagna, Olanda, arricchiscono la sua cultura musicale e la sua

esperienza di vita. Inizia così la sua carriera che lo porterà in tournée non solo in

tutta Europa, ma anche in America e in Corea.

Nicolae Petre, contrabbasso

Nasce in Romania da una famiglia di musicisti: suo padre era un famoso violinista.

Petre comincia a suonare all’età di 10 anni, a 20 anni con l’ensemble Doina Bucuresti

si esibisce in tutta Europa e nel Messico. Nell 1997 si trasferisce a Roma e fonda il

gruppo Taraf de Metropulitana. Dal 2000 partecipa a trasmissioni televisive e

spettacoli teatrali con Serena Dandini, Claudio Bisio, Emir Kusturica, Vinicio

Capossela, Acquaragia Drom, Stefano Bollani, Daniele Sepe e Moni Ovadia.

Matti per la Musica!

I concerti al Sant’Artemio di Treviso

Giovedì 14 marzo

Danilo Rossi & The New Gipsy Project

Danilo Rossi, viola

Marian Serban, cymbalom

Nelu Batalu, fisarmonica

Nicolae Petre, contrabbasso

Musiche di Johannes Brahms, Béla Bartók, George Enescu, Brani della tradizione Rom,

Costantin Mirea, Vittorio Monti.

