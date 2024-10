Accademia di Santa Cecilia, Barbara Hannigan in musica per il teatro

Barbara Hannigan

è un’artista dalle due anime: da vent’anni è tra i soprani più richiesti del mondo, ma da poco più di un decennio si dedica anche alla direzione d’orchestra. La musicista canadese nata ad Halifax torna a Santa Cecilia giovedì 18 aprile ore 19.30 (con repliche venerdì 19 alle ore 20.30 e sabato 20 aprile ore 18, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia), per un programma gioioso e teatrale che abbraccia tre secoli di musica.

Si inizia con una delle sinfonie più divertenti e virtuosistiche di Franz Joseph Haydn, la Sinfonia n. 90 composta nel 1788, quindi sarà la volta dell’ode di Aaron Copland all’America Music for the Theatre (prima esecuzione a Santa Cecilia), una suite in cinque parti per piccola orchestra eseguita per la prima volta a Boston sotto la direzione di Serge Koussevitzky nel novembre del 1925.

Il titolo non significa che la musica sia stata creata per una particolare rappresentazione, ma evoca semplicemente l’atmosfera generale dei teatri dell’epoca, affascinando con le sue orecchiabili melodie e i ritmi jazzistici dei ruggenti anni Venti che, come scrisse l’Autore “potevano essere il modo di costruire una musica di sapore americano”. Dopo il mondo dell’operetta e della musica da balletto di Offenbach con Gaîté Parisienne, la serata si chiuderà con la direttrice impegnata anche in veste di cantante in due songs di Kurt Weill, il tango Youkali (“La terra dei nostri desideri”, come recita il testo di Roger Fernay) scritto nel 1934 durante il suo esilio in Francia e Lost in the Stars – l’ultima creazione del compositore tedesco – eseguita a Broadway nel 1949, pochi mesi prima della morte di Weill. Entrambi i brani sono in prima esecuzione ceciliana.

A Santa Cecilia Barbara Hannigan ha debuttato come direttrice e soprano nel 2013, tornando successivamente alla guida dell’Orchestra in tournée al Festival di Spoleto e al Festival MiTo. Attualmente è Principale direttore ospite dell’Orchestra sinfonica di Göteborg e dalla prossima stagione ricoprirà lo stesso incarico anche a capo dell’Orchestre de Chambre de Lausanne. Nel 2022, a proposito della sua scelta di dedicarsi anche alla direzione d’orchestra, ha dichiarato: “La direzione d’orchestra è iniziata come un’esplorazione e per me è ancora tale, a più di 10 anni dal mio debutto…. È un modo per approfondire il mio rapporto con la musica e anche per essere al servizio della musica e del pubblico in modo diverso rispetto al semplice canto. Trovo che l’investimento continuo in entrambe le competenze sia assai gratificante (Io Donna)”.

giovedì 18 aprile ore 19.30, venerdì 19 aprile ore 20.30, sabato 20 aprile ore 18

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttrice e soprano Barbara Hannigan

Copland Music for the Theatre

Haydn Sinfonia n. 90

Offenbach Gaîté Parisienne

Weill Youkali

Lost in the Stars

