Festival inDivenire, al via l’edizione 2024

Al via il “Festival inDivenire” che nel 2024 festeggia la sua quinta edizione. Il festival diretto dal 2017 da Giampiero Cicciò e ideato da Alessandro Longobardi, vede quest’anno in scena, 19 compagnie selezionate tra le tantissime proposte ricevute per quello che ormai è diventato uno degli appuntamenti festivalieri più importanti del nostro panorama teatrale. I 19 lavori sono stati scelti tra i 96 ricevuti e saranno tutti presentati in forma di studio allo Spazio Diamante dal 29 aprile al 12 maggio 2024.

“Eccoci alla quinta edizione del Festival inDivenire – ci dice il direttore artistico Giampiero Cicciò – nato per dare vita e forma a un’intuizione, a un’idea che grazie a questo festival si fa progetto e si trasforma prima in uno studio, di 30 minuti circa, per divenire poi spettacolo. Forti del successo di pubblico e di critica delle scorse edizioni, si conferma la vocazione del Festival quale setaccio per individuare e valorizzare nuove opere che grazie al “Premio inDivenire” potranno debuttare come veri spettacoli. Molta attenzione come sempre viene dedicata alla ricerca di talenti della nuova drammaturgia. Non mancano ospiti prestigiosi che si fanno “testimonial” del Festival. Quest’anno avremo il piacere di ospitare Pia Lanciotti e Filippo Timi. Altre importanti personalità del mondo dello spettacolo saranno annunciate in seguito”.

Il festival si inaugurerà il 29 aprile alle ore 21.00 con Filippo Timi che presenterà: STUDIO PER UNA DANZA DEI SETTE VELI con il collettivo artistico composto dallo stesso Timi con Lorenzo Chiuchiù, Carlotta Gamba, Mattia Chiarelli, Vittorio Allegra, Alessandro Apostoli, Leonardo Carducci, Tiziana Di Tella, Andrea Memoli, Claudio Totino, Teresa Azzaro, Paola Balzarro, Stefania De Santis nel ruolo di Erodiade

Si conferma per il secondo anno l’appuntamento con il laboratorio di critica teatrale aperto ai giovani e diretto da Andrea Pocosgnich fondatore e direttore della testata giornalistica “Teatro e Critica”. Al termine di ogni rappresentazione si terrà un incontro tra gli spettatori e la compagnia moderato da Giampiero Cicció e Andrea Pocosgnich.

La giuria del Festival è composta da affermati professionisti del settore, oltre al direttore Cicció in qualità di Presidente di Giuria ci sono: Annalisa Canfora, Marianna de Pinto, Gianni Guardigli, Rossella Marchi, Luciano Melchionna, Andrea Pocosgnich. Al riconoscimento principale per il miglior progetto, si aggiungono altri premi e menzioni speciali per attori, autori e registi. Esperti di comunicazione assegneranno i premi Miglior Promozione Web e Visual mentre gli spettatori assegneranno il “Premio del Pubblico”.

Le Compagnie premiate dalla giuria e dal pubblico dovranno sviluppare la loro messinscena di trenta minuti in un vero spettacolo che debutterà nella stagione teatrale 24/25 dello Spazio Diamante.

Il Festival inDivenire è un progetto ideato da Alessandro Longobardi già direttore artistico del Centro di produzione teatrale – Viola produzioni che cura, tra le varie attività, anche la nuova stagione teatrale allo Spazio Diamante.

“Sono felice di poter assistere alla quinta edizione di questo Festival – dichiara Longobardi – che definirei un esperimento in continua evoluzione. Cerchiamo di essere un supporto ai futuri progetti ma soprattutto desideriamo essere un momento di incontro fra gli addetti ai lavori, il pubblico e le compagnie; il tutto in questo spazio culturale composto di tre sale, adiacente al Pigneto, completamente rinnovato dopo i recenti lavori. Lo Spazio Diamante vuole essere una piazza aperta alla città, al quartiere, ove ci si possa conoscere, confrontare e che possa contribuire alla costruzione della Comunità teatrale. Uno spazio giovane pronto a dialogare e progettare”.

Nelle edizioni passate sono approdati al festival prestigiosi ospiti: Anna Bonaiuto, Maddalena Crippa, Rodolfo di Giammarco, Fabrizio Gifuni, Lino Guanciale, Gabriele Lavia, Manuela Mandracchia, Peppino Mazzotta, Graziano Piazza, Alvia Reale, Daniele Salvo, Luciana Savignano e Filippo Timi il quale tornerà quest’anno per la seconda volta.

Le Compagnie in gara:

30 aprile 2024

h. 19:30

REMUDA TEATRO

FINO ALLA FINE DI TUTTO

con ELEONORA BERNAZZA | GABRIELE ENRICO

drammaturgia FEDERICO MALVALDI

regia RENATO CIVELLO

assistente alla regia VERONICA RIVOLTA

costumi MARTA MONTANELLI

h. 21:00

ZONA GRIGIA

DINAMICHE FANTASCIENTIFICHE CHE NON CI RIGUARDANO AFFATTO

con LISA LIPPI PAGLIAI | LUCA GIACOMINI | FILIPPO TANCREDI

regia EMANUELE BARONI

2 maggio 2024

h. 19:30

BAM TEATRO

ME NE VADO

con ANNA PISCOPO | MARIAL BAJMA RIVA

drammaturgia e regia ANNA PISCOPO

collaborazione artistica ANDREA COSENTINO e LAMBERTO CARROZZI

produzione BAM TEATRO

h. 21:00

PROGETTO SUPERFICIE

MARSHMALLOWS

con SIMONE CORBISIERO | LUCA FILIPPI | BIANCA MASTROMONACO ADELE PIRAS |

drammaturgia e regia ANGELA CIABURRI

prodotto da MATTEO SANTILLI

3 maggio 2024

h.19:30

COMEDÌA

CONTRONATURA

con MARTA BEGGIO | LIVIA MASSIMI | FRANCESCO NUZZI | CAMILLA PUJA

drammaturgia e regia FRANCESCO FERDINANDO BRANDI

aiuto regia STEFANO DE SANTIS e ANGELICA ACCARINO

scena e costumi ALESSANDRA DE CONCILIO

produzione CLAUDIA MUZZI

h. 21:00

MOZAICO

ENEA

con GABRIELE RAHO | ALESSANDRO PAZZAGLIA | GEMMA COSTA MARGHERITA PALOMBI

drammaturgia GEMMA COSTA

regia GEMMA COSTA | FLAMINIA GAI | MIRANDA ANGELI

costumi GIOVANNI SCHIERA

videomaker e social media manager ANDREA AURELI

4 maggio 2024

h. 19:30

LE ORE PICCOLE/ DUNAMIS

SURGELATI

con DANIELE SANTISI | MATTEO CARABELLI

drammaturgia CHIARA ARRIGONI

regia GIULIA QUERCIOLI

h. 21:00

COMPAGNIA KINTSUGI

SANSA

con FRANCESCA PAUSILLI | IGOR PETROTTO | LORENZA GIACOMETTI | VALENTINA DE GIOVANNI | LUDOVICA BEI

da un’idea di GIULIA ORATI e LUDOVICA BEI

drammaturgia e regia LUDOVICA BEI

5 maggio 2024

h. 19:30

CIRCUITO PALCOFONICO / ARCHIPELAGOS TEATRO

CAMMINATORI DELLA PATENTE UBRIACA

con GIOIA D’ANGELO | DAVIDE FALBO | MASSIMILIANO MOTTA NICOLÒ SORDO

drammaturgia e regia Nicolò Sordo

h. 21:00

DOVECOMEQUANDO

CAR(O)VITA

con FLAVIA GERMANA DE LIPSIS | VALENTINA MARTINO GHIGLIA ALESSANDRO BLASIOLI

drammaturgia ROBERTO SIMONTE

regia PIETRO DATTOLA

7 maggio 2024

h. 19:30

COLLETTIVO SANTE DI LANA

CAPELLI – M. SI DESTA UN MATTINO DA SOGNI INQUIETI

con LUISA CASASANTA | ARIANNA BATTILANA

drammaturgia e regia LUISA CASASANTA

aiuto regia ARINANNA BATTILANA

sound designer MARK MECCOLI

visual artist TINA SQUILLACE

h. 21:00

TROPS

IL CUORE DEBOLE DI ANTONIO

con GIOVANNI BONACCI | GIACOMO ANDREA BOTTONI | FLAVIO FRANCUCCI | SIMONE GIACINTI

musicista ARMANDO VALLETTA

drammaturgia SIMONE GIACINTI

regia FRANCESCO GIORDANO

aiuto regia FLAVIO FRANCUCCI

8 maggio 2024

h. 19:30

STANTE/DEGO

IL CORPO DEL TEMPO

con ANNA STANTE | ANNA DEGO

drammaturgia ANNA DEGO

h. 21:00

GIORDANO&

UN TEATRO

con REMO STELLA | NICOLA PANETTA | DAVIDE GIORDANO | CHIARA MANCUSO

drammaturgia e regia DAVIDE GIORDANO

assistente alla regia ANNA ANDREA LEONARDI

9 maggio 2024

h. 19:30

GRUPPO RMN

COSTELLAZIONE VICINELLI

con LEONARDO BIANCONI | LUISA BORINI | GIULIA QUADRELLI CHIARA SARCONA

drammaturgia GIULIA QUADRELLI | FRANCESCO TOZZI

regia GRUPPO RMN

progetti video e sonoro LEO MERATI

tecnico FRANCESCO TOZZI

h. 21:00

COMPAGNIA SUNNY SIDE

SLAVES

con LIDIA CASTELLA | PAVEL ZELINSKIY | BARBARA ALESSE MASSIMILIANO ACETI | MASSIMILIANO SBARSI

drammaturgia MASSIMILIANO ACETI

regia BARBARA ALESSE | MASSIMILIANO ACETI

10 maggio 2024

h. 19:30

RADICEIBRIDA

LO SCIAME

con DIANA BETTOJA | GIULIA DI SACCO | FRANCESCA MACCI

LAPO SINTONI

drammaturgia GIULIA DI SACCO

regia GIULIA DI SACCO | LAPO SINTONI

tecnico PIETRO GAMBACORTA

h. 21:00

COLLETTIVO PENSIERI MERIDIANI

ANDROMEDA (O DELLA MEMORIA RITROVATA)

con GABRIELE CICIRELLO | GIORGIO SALES | ENY CASSIA CORVO | SOFIA RUSSOTTO | GIADA PRIMIANO | FEDERICA BISCEGLIA

musiche originali MARCO SCHIAVONI

movimenti scenici GIADA PRIMIANO

disegno luci CECILIA SENSI

costumi ELINA MARIA VAAKANAINEN

drammaturgia e regia FRANCESCO D’ALFONSO

11 maggio 2024

h. 18:00

Ospite

h. 21:00

PARZIALMENTE STREMATI

LA CATTEDRALE NEL DESERTO

con FEDERICO BIZZARRI | FRANCESCO VENERANDO

MARTINA VENTURI | MILY CULTRERA DI MONTESANO

drammaturgia GIULIO GUARINO

regia SABRINA LA MACCHIA

INFO E CONTATTI



info@festivalindivenire.it

Costo del biglietto: 8 euro

Spazio Diamante – Via Prenestina 230 B 00132 Roma – 06 2785 8101

TRASPORTO PUBLICO

Con l’autobus 150F, N12 – Fermata Prenestina/Conti

Con il Tram 5 / 14 / 19 – Fermata Prenestina/Conti

CON L’AUTOMOBILE È possibile parcheggiare sulla via Prenestina e strade adiacenti.

TAXI- Stazione taxi Largo Preneste

“Festival inDivenire” – edizione 2024

Spazio Diamante

29 aprile | 12 maggio

19 Compagnie in scena

direzione artistica Giampiero Cicciò.

OPENING 29 aprile con Filippo Timi. PREMIAZIONE 12 maggio con Pia Lanciotti.