IUC, Silvia Colasanti/Requiem “Stringeranno nei pugni una cometa”

Enrico Saverio Pagano, giovanissimo direttore in residenza alla IUC, martedì 16 aprile alle 20.30 in Aula Magna, dirigerà l’ONCI-Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel Requiem “Stringeranno nei pugni una cometa” di Silvia Colasanti, in prima esecuzione a Roma.

Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Scritto su commissione del Festival di Spoleto, allora diretto da Giorgio Ferrara, come momento di riflessione sul terremoto che colpì il Centro Italia nel 2016, il Requiem della compositrice romana si propone come un “atto vivificante che si avvicina senza retorica a un enorme dolore collettivo”. Concepita per Soli, Coro e Orchestra la composizione accosta testi latini della liturgia a nuovi versi scritti dalla poetessa Mariangela Gualtieri che sarà anche voce recitante, in scena con il mezzosoprano Giuseppina Bridelli e Massimiliano Pitocco al bandoneon. Un rito laico di musica e poesia che Silvia Colasanti dedica alla memoria di Giorgio Ferrara “con profonda riconoscenza”.

Diplomato giovanissimo in direzione d’orchestra, violoncello e composizione, Enrico Saverio Pagano – nato a Roma nel 1995 – è direttore artistico dell’Orchestra da Camera Canova. Direttore in residenza e Consigliere artistico dell’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, Direttore artistico per la musica classica del Teatro di Corte, della Villa Reale e del Parco di Monza, alla guida della Canova (da lui fondata a 19 anni), si è esibito presso Istituzioni quali – per citarne alcune – l’Arena di Verona, il Teatro Dal Verme di Milano, il Teatro Comunale di Ferrara, il Festival internazionale di Sintra (Portogallo), il Teatro Alighieri di Ravenna, il Festival della cultura di Bergamo, il Valletta Baroque Festival, il Vivaldi Festival di Venezia e l’Aula Magna de La Sapienza Università di Roma, e ha collaborato con artisti come Alessandro Baricco, Gloria Campaner, Daniela Barcellona, Leonora Armellini, Ruth Iniesta, Simone Zanchini, Manuela Custer, Erica Piccotti, Vittorio Prato e Tommaso Lonquich. Come direttore ospite ha collaborato con il Teatro Verdi di Trieste, il Festival della Valle d’Itria, l’Orchestra Cherubini di Ravenna, l’Orchestra Haydn di Bolzano, il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, I Pomeriggi Musicali di Milano, il Teatro Lopez de Ayala (Badajoz, Spagna) e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Ha inciso due album per Sony Music, e a luglio 2023 la rivista Amadeus ha dedicato la copertina a Enrico e pubblicato un terzo CD dedicato a Mozart. Nel mese di marzo 2021, invece, la rivista Forbes lo ha inserito nella lista dei 100 Under 30 destinati a cambiare l’Italia.

Tra gli impegni recenti e futuri troviamo il debutto all’Opera di Roma per la prima assoluta della nuova opera di Silvia Colasanti, il debutto alla guida dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino e la direzione della IX Sinfonia di Beethoven in diverse città italiane.

Silvia Colasanti è presente con le proprie composizioni nelle principali istituzioni musicali internazionali, collaborando con artisti quali Vladimir Jurowski, Yuri Bashmet, Salvatore Accardo, David

Geringas, Nathalie Dessay, Pier Luigi Pier’Alli. Tra i prossimi progetti una nuova opera lirica su testo di Erri De Luca per il Teatro dell’Opera di Roma, e una nuova opera su libretto di Paolo Nori intorno alla figura di Anna Achmatova per il Teatro alla Scala di Milano, la ripresa di un lavoro sinfonico con l’Orchestra di Cleveland diretta da Fabio Luisi. Dalla collaborazione con il Festival di Spoleto nascono le opere Minotauro e Proserpine per la regia di Giorgio Ferrara. Nel 2013 vince lo European Composer Award (Berlino). Nel 2017 è nominata dal Presidente della Repubblica Mattarella Ufficiale della Repubblica. Nel 2021 riceve il ‘Franco Buitoni Award’. Deve la sua formazione allo studio con Luciano Pelosi e con Azio Corghi. Insegna al Conservatorio ‘Santa Cecilia’ di Roma e le sue opere sono pubblicate da Casa Ricordi.

