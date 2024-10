Teatro Vascello, Lucinda Childs – MP3 Dance Project e Zio Vanja

Al via una settimana ricca di appuntamenti al Teatro Vascello di Roma con Lucinda Childs – MP3 Dance Project e Zio Vanja.

Dopo il successo della tournee italiana e poi internazionale dello spettacolo Relative Calm, la grande coreografa statunitense Lucinda Childs torna a Roma assieme a Michele Pogliani e alla sua compagnia MP3 Dance Project per un evento al Teatro Vascello di Monteverde, dal 4 al 7 aprile 2024.

Lo spettacolo, composto da due parti vede nella prima, in esclusiva italiana, Description (of a description) di Lucinda Childs e Hans Peter Kuhn, narrazione nata da un inquietante testo di Susan Sontag. In scena la coreografa stessa con la sua magnetica presenza a recitare in un’ascesa di movimenti sempre piu’ rarefatti. Un’occasione per godere ancora di questa protagonista della scena minimalista USA.

Michele Pogliani – che con la compagnia di Childs ballo’ a lungo prima di questa rinnovata collaborazione – nella seconda parte presenta, in prima assoluta, Schrodinger had a cat named Milton ispirato al celebre paradosso sulla probabilita’ della meccanica quantistica del gatto di Schrodinger. In uno spazio astratto si aprono porte che lasciano intravvedere un’altra realta’ e altre dimensioni. Le video installazioni sono curate da Michele Innocente, i costumi e le scene da Tiziana Barbaranelli.

Dal 9 al 14 aprile, Zio Vanjs – Progetto Cechov – seconda tappa con la regia Leonardo Lidi.

Quando e’ diventato troppo poco parlare d’amore? Come se poi ci fosse qualcos’altro di interessante. Se nel Gabbiano sprecavamo carta e tempo nel ragionare sulla forma piu’ corretta con il quale passare emozioni al pubblico, divisi tra realismo e simbolismo, tra poesia e prosa, tra registi, scrittori e attrici, e ci bastava una panchina per tormentarci dei dolori del cuore (Quanto amore, lago incantatore!) in Zio Vanja l’arte e` relegata a concetto museale, roba da opuscoli aristocratici, uno sterile intellettualismo che non pensa piu’ al suo popolo, che annoia la passione e permette agli incapaci di vivere di teatro.

