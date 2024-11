SYCAMORE T COMPANY

presenta

ALICE

Scritto e diretto da Alessandra Schiavoni

Con Alessandra Schiavoni, Caterina Gramaglia, Andrea Guspini, Angelica

Accarino

Aiuto regia Giovanna Guida, Musiche e Grafica Alberto Basaluzzo

VENERDI 10 MAGGIO 2024

ore 21.00

TEATRO MARCONI

Viale Guglielmo Marconi 698/E, Roma

Dopo il successo del debutto di fine aprile 2024, torna in scena a grande richiesta, Alice, un

intenso dramma che esplora i confini tra vendetta e perdono, mettendo in scena il conflitto tra

due donne, due madri.

Al centro della storia troviamo Emma, il cui cuore è stato spezzato dalla tragica morte della

figlia Alice. Una morte violenta e brutale della quale lei ritiene responsabile il fidanzato Alex.

Un magazzino dismesso, claustrofobico e opprimente. Emma ha sequestrato sia il ragazzo che

la madre di lui, Marta. Convinta che Alex sia colpevole dell’omicidio, intende costringerlo

con ogni mezzo ad ammettere la sua colpa.

Nel corso della notte emergono però dubbi sulla teoria di Emma e sull’effettivo

coinvolgimento del giovane in quella terribile tragedia. I tre personaggi si confrontano e si

scontrano su temi come il senso di giustizia, la ricerca della verità, l’amore e l’educazione dei

figli e il desiderio di vendetta ad ogni costo, che può portare a reazioni estreme ed irrazionali

nella speranza di attenuare almeno un pò il dolore per una ferita insanabile.

Attraverso flashback, ricordi frammentati e monologhi interiori, il pubblico partecipa insieme

ai protagonisti ad un violento scontro psicologico, in cui diverse versioni della stessa storia,

tutte apparentemente credibili si sovrappongono, mentre i personaggi si sfidano e rivelano la

loro fragilità e complessità emotiva.

Un cammino intricato che mette in evidenza il potere distruttivo del dolore e che allo stesso

tempo invita alla compassione, alla ricerca della redenzione e che porta ognuno di noi a porsi

domande scomode sulla natura della verità e della giustizia.

Con ALICE, il mio quinto testo come autrice teatrale, ho scelto di affrontare il tema del

Femminicidio. La storia di Emma, il suo dolore e la sua rabbia rappresentano il dolore e la rabbia di

tante persone che si sono trovate ad affrontare una simile tragedia. La piece indaga e pone l’accento

sulle conseguenze emotive, psicologiche e sociali che questo tipo di violenza ha sulla vita di coloro che

ne sono colpiti, a cominciare naturalmente dalle vittime. Lo scontro tra Emma, Marta e Alex porta in

scena l’impoverimento ed imbarbarimento della nostra società, ed affronta temi come la maternità, la

compassione, il senso di giustizia e la ricerca della verità, nel disperato tentativo di dare un senso ad

una tragedia senza senso, di lenire una

ferita che è impossibile ricucire. – Alessandra Schiavoni

“Alessandra Schiavoni conferma la sua abilità nel condurre il pubblico in un viaggio emozionale e

psicologico straordinario. Alice intrattiene, sfida e stimola la mente dello spettatore, offrendo una

riflessione profonda sulla natura umana, il dolore della perdita e il desiderio di giustizia.

Con una recitazione palpitante e una scenografia evocativa, questa produzione si distingue per la sua

capacità di coinvolgere emotivamente, tenendo viva la suspense fino all’ultima scena. Imperdibile per

chi cerca un’esperienza teatrale avvincente e memorabile” – Cahiers Des Arts

Interpreti in ordine di apparizione:

Emma (Alessandra Schiavoni)

Alex (Andrea Guspini)

Marta (Caterina Gramaglia)

Alice (Angelica Accarino)

In collaborazione con ASSOCIAZIONE PENELOPE LAZIO

www.penelopelazio.com

Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle persone scomparse.

“Il tema delle persone scomparse viene trattato con tatto, sensibilità ed una grande conoscenza

dell’argomento: la denuncia, le ricerche, le archiviazioni, l’etichetta dell’allontanamento

volontario con cui si siglano frettolosamente ed erroneamente molte scomparse.” – Associazione

Penelope

Biglietti: 15,00 euro intero -10,00 ridotto

Info & prenotazioni – 06 5943554 – info@teatromarconi.it

Parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti