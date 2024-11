Spazio Rossellini, Stai zitta! dal libro di Michela Murgia

Scrive Michela Murgia: “I tentativi di ammutolimento di una donna verificatisi sui media italiani negli ultimi anni sono numerosi … la pratica dello “Stai zitta” non è solo maleducata, ma soprattutto sessista perché unilaterale… Che cosa c’è dietro questa frase? … Per quale motivo tutti coloro che la ascoltano pensano si tratti di una reazione normale nella dialettica con persone di sesso femminile?”

Lo Spazio Rossellini di Roma, polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio gestito da ATCL, presenta, dal 16 al 19 maggio, Stai Zitta! dal libro di Michela Murgia con, Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque, regia Marta Dalla Via. Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque e Marta Dalla Via hanno sempre avuto qualche difficoltà a stare zitte e lo dimostrano in questi anni i loro tanti spettacoli, video e libri, che affrontano, con ironia e intelligenza, tematiche sociali e anche femministe.

Inevitabile quindi si incontrassero un giorno per dare vita a uno spettacolo comico e dissacrante su quanto la discriminazione di genere passi spesso proprio dal linguaggio. Le “frasi che non vogliamo più sentirci dire!” contenute nel libro, offrono così l’occasione di raccontare la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e di situazioni surreali. Dal mansplaining all’uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura “mamma e moglie di”, Questa, Melis e Cinque, guidate dalla sapiente regia di Dalla Via, sapranno coinvolgervi nella lotta contro gli stereotipi di genere, annullando già di fatto, con questo spettacolo, quello secondo cui “le donne sono le peggiori nemiche delle donne”!

Antonella Questa, attrice di lunga esperienza, vive e lavora tra l’Italia e la Francia. Nel 2005 fonda la Compagnia LaQ-Prod con la quale scrive, produce e interpreta spettacoli servendosi dell’uso del linguaggio comico, trattando temi che comici non lo sono affatto, legati da un filo conduttore ben preciso: la Relazione con noi stessi e con gli altri. Da STASERA OVULO scritto da Carlotta Clerici, sulla sterilità femminile (Premio Calandra Miglior Spettacolo e Interprete) a VECCHIA SARAI TU! sulla nostra relazione con il tempo che scorre (Premi Calandra Miglior Spettacolo, Interprete e Regia, Premio Museo Cervi), da SVERGOGNATA, un resoconto divertente sull’odierna schiavitù dell’immagine, a UN SACCHETTO D’AMORE, sulle dipendenze affettive nella nostra società dei consumi, e infine a INFANZIA FELICE – Una fiaba per adulti, sull’educazione dei bambini e la pedagogia nera, un’indagine condotta da anni dall’attrice, convinta dell’importanza per ognuno di noi di approfondire il lavoro sull’ascolto e sull’empatia. L’ultimo spettacolo, AFFARI DI FAMIGLIA, affronta il tema del passaggio generazionale nelle aziende familiari, offrendole una nuova occasione per raccontare la Relazione, stavolta tra le vecchie e le giovani generazioni.

Valentina Melis è attrice, conduttrice e attivista. Studia danza, canto,recitazione e scienze politiche. Ha presentato numerosi programmi tv su Mediaset e su Sky: Pianeta Mare, (2008), The Box Game (2010), SuperCinema (2015/2016), …: E-news 2010/2012, Gli Oscar del Calcio (2010), Shot’s Today (2013). È stata protagonista di varie sit-com, tra cui Don Luca e Medici miei con Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, e in diversi film tra cui Latin Lover di Cristina Comencini (2014), Loro Chi? di Micchiché e Bonifacci (2015) e Affittasi Vita di Stefano Usardi (2019) dove è stata candidata come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello. Al suo lavoro ha sempre affiancato l’impegno sociale soprattutto in aiuto di donne e bambini. È ambasciatrice di Differenza Donna dal 2021 e, sempre nel 2021, è uscito per Vallardi Editore il suo primo libro: Una mamma ansia e sapone sulla normalizzazione della maternità.

Teresa Cinque, nome d’arte di Elisa Giannini, è artista multidisciplinare tra scrittura, video, recitazione e teatro. Inaugura l’attività di monologhista nel febbraio 2018 quando pubblica sul web il suo primo video-monologo, L’errore di base, che diventa virale raggiungendo un milione di visualizzazioni in appena 24 ore. Da qui nasce lo spettacolo Errori di base in cui affronta i diversi temi della condizione femminile e della coppia con taglio ironico e satirico. Dal 2019 cura una rubrica sul blog, La ventisettesima ora del Corriere della Sera intitolata Male Dette Parole, pubblicando articoli e video. Nel 2021 debutta con La cerva a caso, una rivisitazione in chiave ironico-femminista delle fiabe tradizionali. Nel gennaio 2022 esce per Longanesi il suo primo libro Amorologia. Guida (quasi) imparziale alle relazioni e alsesso. È stata una delle protagoniste del Ted X Modena Women Bold + Brilliant, con un talk intitolato Fai la tua cosa. (2019).

Marta Dalla Via è un’attrice, autrice, regista pluripremiata. Si diploma presso la scuola di teatro di Bologna Galante Garrone, in seguito si forma seguendo Angela Malfitano e Francesca Mazza all’interno dell’associazione Tra un atto e l’altro e partecipando a laboratori con (tra gli altri) Laura Curino, Pippo Delbono, Mark Ravenhill, Renata Molinari, Stefano Massini. Ha recitato per/con varie compagnie tra cui: Pantakin da Venezia, Accademia degli Artefatti, Teatro Gioco Vita, Teatro delle Briciole, Bassano Opera Estate, teatro stabile del Veneto, teatro stabile di Bolzano, Piccionaia centro di produzione teatrale. É fondatrice della compagnia Fratelli Dalla Via che ha creato “Piccolo Mondo Alpino” vincitore premio Kantor 2010, “Mio figlio era come un padre per me” vincitore premio Scenario 2013, “Drammatica Elementare” e “Walter, i boschi a nord del futuro” tutti spettacoli ad oggi ancora in tour. La compagnia ha vinto il premio Hystrio nel 2014. Ha collaborato con vari artisti come attrice, autrice e regista, tra questi Corrado Augias, Serena Sinigaglia, Fabrizio Arcuri, Giulio Casale, Tiziano Scarpa, Natalino Balasso, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti, Piergiorgio Odifreddi, Babilonia Teatri, Francesco Niccolini, Marta Zoboli, Carlo Cialdo Capelli. Nel 2019 ha vinto il premioMelato per il teatro.

Spazio Rossellini

via della vasca navale 58 – Roma

per info: 3452978091 – info@spaziorossellini.it

www.spaziorossellini.it

orario spettacoli: giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 maggio ore 21.00, domenica 19 maggio ore 18.30.

Biglietti:

Online su ticketone.it 20 euro piu’ 2 di prevendita

Al botteghino: intero euro 23,00 piu’ 2,00 di prevendita, ridotto Euro 21,00 piu’ 2,00 di prevendita, ridotto gruppi Euro 10,00