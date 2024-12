Teatro a Pedali Festival

Torna l’unico festival italiano alimentato dalla pedalata del pubblico.

Tornano le bici a illuminare il palcoscenico, con una manifestazione che

diventa itinerante tra le province di Gorizia,Torino, Cuneo E Bologna:

una rassegna di spettacoli dal vivo per ispirare, coinvolgere, attivare le

comunità e promuovere uno stile di vita più consapevole attento alla

sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Dal 19 maggio al 23 ottobre 2024

CARTELLA STAMPA (foto e programma)

Torna il Teatro a Pedali Festival, la rassegna di spettacoli dal vivo alimentata dalle biciclette

organizzata da Mulino ad Arte, che quest’anno, alla sua quarta edizione, conferma la sua

natura di festival diffuso su più territori, conservando nel Mulino di Piossasco (TO) la sua

sede principale, con dieci giorni di eventi tra il Teatro Il Mulino, la dimora storica Casa

Lajolo, il Parco Naturale del Monte San Giorgio e il centro storico, animando così tutta la

città.

La quarta edizione toccherà varie città della provincia di Torino, borghi delle montagne

cuneesi e dei colli bolognesi, spingendosi fino in Friuli Venezia Giulia.

16 location, 28 spettacoli, 6 aperitalk, 1 mostra e 2 laboratori.

Questa edizione coprirà tutta l’estate ed oltre, dal 19 maggio al 23 ottobre. Il palco

alimentato dall’energia prodotta dalle biciclette coinvolgerà il pubblico in spettacoli che

spaziano tra teatro, musica, e danza, accogliendo nomi di grande prestigio nazionale, fra

cui Raphael Gualazzi, Stefano Massini, La banda Osiris oltre a talk con esperti scientifici

su temi quali botanica, clima, aerospazio, arte, economia circolare e sport moderati dal

giornalista e divulgatore scientifico Andrea Vico.

Il festival inizierà la sua pedalata il 19 maggio al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca

d’Isonzo, grazie alla collaborazione con il Festival dell’Acqua di Staranzano con lo spettacolo

L’altro mondo – piccole storie di cambiamento di Mulino ad Arte e terminerà a Borgaretto

(TO) in Piemonte con il monologo a impatto ambientale zero Mi abbatto e sono felice,

storico spettacolo della compagnia Mulino ad Arte.

“Il festival sta allargando i suoi orizzonti, puntiamo a coinvolgere un numero sempre

maggiore di comunità. La bicicletta rafforza il suo ruolo centrale all’interno della

manifestazione grazie al nuovo progetto “Pedalando tra le storie”. Il Teatro a Pedali Festival

sta diventando un contenitore dove si possono esprimere tante energie diverse, non solo

quella della pedalata del pubblico. E’ un volano di idee, una nuova possibilità per mettere in

connessione persone, comunità e mondi che altrimenti farebbero più fatica ad incontrarsi”,

commenta Daniele Ronco, direttore artistico di Mulino ad Arte.

Le novità di quest’edizione:

Pedalando tra le storie, un’iniziativa itinerante per portare la cultura nei piccoli paesini e

riscoprire la socialità di una volta, con l’attore che si sposta di borgata in borgata in bicicletta,

insieme ad un accompagnatore del luogo.Un tour teatrale a basso impatto ambientale per

conoscere e far conoscere le comunità del Bel Paese;

Margherito – c’è tempo per tornare a casa, la nuova produzione di Mulino ad Arte che

debutterà il 21 luglio a Monterosso Grana. Margherito (in occitano Margherita) è una figura

archetipica, un modello che molti potranno, grazie al proprio bagaglio di esperienze,

riconoscere come familiare e vicina a sé.

Il programma di Piossasco

Gli eventi piossaschesi inizieranno l’ 11 giugno, in occasione della 23° Festa Brasiliana di

solidarietà organizzata dagli Amici di Joaquim Gomes Odv e avrà luogo in Piazza Primo

Levi, con Storie Brasiliane di e con Daniele Ronco, una serata dedicata al racconto di

storie di vita di Joaquim Gomes. I progetti di solidarietà portati avanti da più di 30 anni

dall’omonima associazione, segnano in modo significativo i percorsi di crescita di bambini,

bambine e giovani brasiliani.

Il 19 giugno il festival raggiunge l’arena estiva del Teatro Il Mulino con Allegro bestiale –

conferenza scientifica di e con la Banda Osiris e Telmo Pievani.

Il 21 giugno il festival si sdoppia su due location piossaschesi per due collaborazioni

d’eccezione: a Casa Lajolo ci sarà l’evento Giardino per due con la performance di danza

site specific a cura di Stefania Tansini (premio Ubu 2022 come migliore attrice/performer) Di

ramo in ramo. A concludere la serata un apericena a cura del ristorante Civico 22; con la

Pro Loco di Piossasco all’interno della Festa Giovani, l’arena estiva del teatro diventerà la

sede del Piossa Music Fest ‘24, concerto alimentato a pedali con la direzione artistica di

Slim Tonino, giovane rapper piossaschese.

Sul palco si esibiranno: SlimTonino e Dase, Mauràs e Victor Bomì e Narratore Urbano.

Il 22 giugno, grazie alla collaborazione con l’Associazione Piossasco Trail Runners e

l’associazione Vesulus, ci sarà un’escursione al Monte San Giorgio, simbolo di Piossasco.

In cima al monte, al tramonto, si assisterà a un concerto di fisarmonica e flauto di e con

Mauro Borra (fisarmonica) e Maria Chiara Maccarone (flauto traverso). Nello straordinario

contesto del Parco Naturale del Monte San Giorgio intraprenderemo un viaggio emozionante

che spazia dalla musica classica al musette francese, passando per il tango argentino di

Piazzolla e le melodie di Charlie Chaplin.

Il 25 giugno spazio ai giovani Green Guys, direzione artistica partecipata di Mulino ad

Arte, che dopo mesi di lavoro collettivo, presentano l’intero cartellone da loro ideato: si parte

con un talk pomeridiano che vedrà la presenza del cestista Riccardo Visconti, per poi

proseguire con una cena sociale di comunità insieme a tutto il pubblico nel Parco Baden

Powell. Alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo vincitore della call nazionale per artisti Under

35 Cinque modi illegali di salvare il mondo.

Il 26 giugno debutto nazionale di Genesi della compagnia Seadogs, testo e regia di

Francesco Bianchi: in un mondo molto vicino al nostro, alcuni scienziati hanno trovato il

modo di trasformare la plastica in una fonte di energia. Il risultato è che il North Pacific

Garbage Patch, la gigantesca isola di plastica che fluttua nel Pacifico, diventa una nuova

terra di conquista da parte delle superpotenze mondiali…

Il 27 giugno ci sarà la tappa del Dreams Live Estate 2024, concerto di e con Raphael

Gualazzi. In questo speciale recital in piano solo, Raphael Gualazzi proporrà alcuni brani

tratti dai suoi ultimi due progetti, l’album “Dreams” e l’EP “Dreams in Jazz” pubblicati da

CAM Sugar, oltre ai classici della sua carriera ed alcune rivisitazioni di repertorio

internazionale dal soul, al jazz, al blues.

Il 28 giugno arriva la poesia, con Grandi numeri di Lorenzo Marangoni – spettacolo

vincitore della call nazionale indetta da Mulino ad Arte-. L’artista mette insieme la stand-up

comedy, la slam poetry e il rapporto col pubblico per riscoprire cosa vuol dire incontrarsi dal

vivo tra sconosciuti, fare un’esperienza collettiva che ci porta a sentirci, al tempo stesso,

parte di un gruppo e unici.

Il 29 giugno La sostenibilità ai tempi dell’antropocene, uno speech di e con Stefano

Massini con un punto di vista critico sugli effetti dell’antropocentrismo e le ripercussioni che

questo ha sul nostro Pianeta.

Il 30 giugno, grazie alla collaborazione con Associazione Commercianti di Piossasco, ci si

sposta in centro città. Dal pomeriggio il centro storico verrà animato da laboratori creativi per

bambini, spettacoli, visite accompagnate, per concludersi con l’evento serale in Piazza

Tenente Nicola, dove alle 21 aprirà la serata il sestetto vocale femminile Vocal Boutique. Le

loro sole voci, accompagnate da una percussione vocale, vi faranno tornare indietro nel

tempo, commuovere e divertire. A seguire, Daniele Ronco omaggerà Giuseppe Riccardo

Lanza, pittore e scultore vissuto a Piossasco, con un reading che ripercorre la vita di un

personaggio illustre del territorio che ha riscosso successo sia in ambito nazionale che

internazionale, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Mirò a Barcellona nel

1972.

La serata terminerà con uno spettacolo luminoso di giocoleria a led.

I talk

Dal 21 giugno al 30 giugno, per un totale di 6 appuntamenti, tutti alle 18.30 si terranno i

talk, dove importanti divulgatori e divulgatrici dialogheranno su tematiche legate alla

sostenibilità, ciascuno con la propria specificità: botanica, clima, aerospazio, arte, economia

circolare e sport. Tra gli ospiti, Jacopo Bencini, Amalia Ercoli-Finzi, Carlotta Cicconetti, il

giocatore di pallacanestro di serie A Riccardo Visconti.

21/06 Aperitalk con Renato Bruni, Direttore Scientifico dell’Orto Botanico di Parma,

presso Casa Lajolo (Via S. Vito, 23).

25/06 Talk con Riccardo Visconti, giocatore di pallacanestro di Serie A,intervista,

Green-chiesta, Q&A a cura dei Green Guys e di Andrea Vico.

26/06 Aperitalk con Jacopo Bencini, Policy Advisor e Membro del Consiglio Direttivo,

Italian Climate Network.

28/06 Aperitalk con Elvina Finzi e Amalia Ercoli-Finzi, ingegneri e autrici.

29/06 Aperitalk con Carlotta Cicconetti, una delle fondatrici di Mercato Circolare (società

Benefit nata a Torino nel 2018) e referente dell’area impatto.

30/06 Aperitalk con Elena Tortia, artista visiva che innesca dinamiche partecipative

modera Paolo Di Napoli, facilitatore e divulgatore scientifico

La mostra temporanea

Un’esposizione di opere d’arte del grande artista piossaschese Giuseppe Riccardo Lanza.

Artista poliedrico, attivo dagli anni ’50 fino al 1986.Pittore, scultore, fotografo e grafico,Lanza

occupa un posto di rilievo nella cultura artistica nazionale ed internazionale di quegli anni.

Nel 1972 riceve il “Premio Mirò” di Barcellona. Sarà visitabile dal 1 al 30 giugno presso il

foyer del teatro Il Mulino di Piossasco ad ingresso gratuito.

Laboratori

Sab 22/06 Teatro Il Mulino

ore 16.00 Sala Colonna

RIDI – RIUSALI… DIPINGICI

laboratorio di pittura per adulti e ragazzi dai 14 in anni su

a cura di Nadia Camandona

PREZZO: € 25 (materiale incluso)

Su prenotazione

Sab 29/06 Teatro Il Mulino

ore 16.00 cortile interno

SCIENZIATƏ SARAI TU

Come allenare un cervello creativo e ritrovare la curiosità perduta

dai 5 agli 8 anni

a cura di Andrea Vico

Gratuito

Su prenotazione

Il programma delle altre location del festival

19/05 Gradisca d’Isonzo (GO), L’altro mondo – piccole storie di cambiamento;

31/05 Rivarolo Canavese (TO), Mi abbatto e sono felice;

16/06 Chivasso (TO), L’altro mondo – piccole storie di cambiamento;

06/07 Locano (CN), Mi abbatto e sono felice;

07/07 Chivasso (TO), Mi abbatto e sono felice;

13/07 Cumiana (TO), Margherito – c’è tempo per tornare a casa (anteprima nazionale);

21/07 Monterosso (CN), Margherito – c’è tempo per tornare a casa (prima nazionale);

22/07 Valle Grana – Pradleves (CN), Pedalando tra le storie;

23/07 Valle Varaita – Melle (CN), Pedalando tra le storie;

24/07 Valle Bronda – Castellar (CN), Pedalando tra le storie;

30/08 Valsamoggia (BO), Pedalando tra le storie;

31/08 Valsamoggia (BO), Pedalando tra le storie;

01/09 Valsamoggia (BO), Pedalando tra le storie;

04/09 Rivara (TO), Pedalando tra le storie;

05/09 Bairo (TO), Pedalando tra le storie;

06/09 Rivarolo Canavese (TO), Pedalando tra le storie;

12/09 Volpiano (TO), Mi abbatto e sono felice;

23/10 Beinasco (TO), Mi abbatto e sono felice;

Il programma dettagliato è disponibile sul sito http://www.teatroapedali.it

Biglietteria

I biglietti sono acquistabili su vivaticket.com

oppure per Piossasco presso la biglietteria del Teatro Il Mulino nei seguenti orari:

• fino al 21/06: mar 14-16, mer 18-20, gio 16-18, ven 12-14;

• dal 25/06 al 29/06: tutti i giorni dalle 16 alle 21

Per gli altri Comuni, anche sul luogo dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

Per informazioni: https://www.teatroapedali.it/biglietti/

Aperitalk

Per combo “aperitalk + spettacolo”, abbonamenti e riduzioni consultare il sito

www.teatroapedali.it.

In bici

Grazie alla collaborazione con l’associazione Piossasco@pedali, ci sarà un parcheggio bici

custodito presso il Teatro Il Mulino nelle sere di spettacolo. Sconto di € 2 per i ciclisti.

Per riservare il posto per la bici e acquistare il biglietto ridotto per gli spettacoli si può

mandare una mail a info@teatroapedali.it

Contatti Teatro a Pedali Festival

tel. 370.3259263 – info@teatroapedali.it – www.teatroapedali.it