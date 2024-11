TeatroBasilica, Egidia Bruno in Rosella

Sarà in scena al TeatroBasilica dal 10 al 12 maggio 2024 (venerdì e sabato ore 21:00 – domenica 16:30), Egidia Bruno in Rosella di Alberto Saibene e Egidia Bruno. Uno spettacolo di A.G. Produzioni.

Rosella è la storia di una ragazza di un paese del Sud Italia che si trasferisce a Milano negli anni del boom. Come milioni di persone è attratta dalle possibilità di lavoro, dal mito della grande città e, nel suo caso, anche dalla volontà di sottrarsi a una condizione femminile che si perpetua da secoli. In fondo parte perché partono tutti e ad attenderla ci sono parenti emigrati prima di lei. I periodici ritorni di Rosella al paese mettono in evidenza una continua contrapposizione tra Nord e Sud. E la sua storia personale si intreccia con la storia di una nazione, nel periodo che va dagli anni Sessanta agli inizi degli anni Novanta: piazza Fontana, la legge sul divorzio, il terremoto in Irpinia. Un’epoca in cui la nostra società è davvero cambiata.

Egidia Bruno e Alberto Saibene, artisti coetanei, affrontano in questo lavoro parte del proprio passato: crescere in un Paese apparentemente unificato dai mass–media, in cui settentrionali e meridionali avevano per la prima volta l’occasione di conoscersi, ma dove in realtà le diffidenze verso l’altro erano ancora molto forti.

Alberto Saibene lavora in campo culturale da quasi trent’anni in diverse forme. Saggista (L’Italia di Adriano Olivetti, Edizioni di Comunità, 2017; Il Paese più bello del mondo – Il FAI e la sfida per un’Italia migliore, Utet, 2019), regista cinematografico (La ragazza Carla, 2015, tratto dal poema di Elio Pagliarani), editore (fondatore di Humboldtbooks nel 2012), autore di documentari di divulgazione culturale, curatore di mostre in Italia e all’estero. Sue ultime pubblicazioni Milano fine Novecento, Storie, luoghi e personaggi di una città che non c’è più e Storie di un’altra Italia (ed. Casagrande).

Egidia Bruno, attrice, autrice e regista. Lucana di nascita, vive a Milano. Ha vinto il premio Troisi col racconto, La mascula, (ed. Colonnese), diventato un monologo con la regia di Enzo Jannacci. Con W l’Italia.it … Noi non sapevamo, (ed. Rubbettino) ha vinto il Premio Internazionale Teresa Pomodoro. Suoi recenti lavori No tu no, omaggio a Enzo Jannacci, Cunti di Casa e Ne veryu – Non ci credo, K.S. Stanislavskij. Per Matera Capitale 2019 e Rai Radio 3, è l’interprete di Mille anni: l’inizio, tratto dal romanzo Premio Campiello Mille anni che sto qui di Mariolina Venezia. Insieme a Vincenzo Vecchione è autrice del progetto TRACKS, performance poetica digitale in presenza, online e in VR. Dal 2008 insegna recitazione al Mat (Movimento Artistico Ticinese) di Lugano.

