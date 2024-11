Videocittà, al via la settima edizione

Giunto alla settima edizione, torna a Roma dal 5 al 7 luglio Videocittà, il festival ideato da Francesco Rutelli, con la direzione creativa di Francesco Dobrovich, che indaga i più innovativi codici dell’audiovisivo e del digitale.

Installazioni maestose, videoarte, esperienze immersive, live e dj set, talk, AV experience e tanto altro accenderanno, anche quest’anno, la più grande area di archeologia industriale d’Europa, il Gazometro di Roma.

Con 20.000 presenze solo nella scorsa edizione per 3 serate tutte sold out, in sei anni il festival ha ospitato oltre 400 nomi, tra Premi Oscar, vincitrici e vincitori del Leone d’Oro e d’Argento alla Biennale di Venezia, talenti e performer all’avanguardia, posizionandosi come piattaforma futurista di riferimento nel settore e come crocevia dinamico per artisti, visionari, creator, makers e leader digitali, per il pubblico e gli appassionati. Per l’edizione 2024 si sono già registrati i sold out dei biglietti early bird e della first release di abbonamenti, di cui quasi la metà venduti a un pubblico nazionale (fuori Roma) e internazionale.

Con Eni, Main Partner, il contributo di MiC, Comune di Roma, con il supporto di Regione Lazio e in collaborazione con ANICA, tre giorni di contaminazioni per aggiungere, nella stagione 2024, un tassello alla quadrilogia che si completerà nel 2025 sul tema della Transizione, digitale ed ecologica. Una riflessione sulla connessione tra uomo e natura e sul dialogo concreto tra il pensiero ambientalista e le nuove tecnologie come strada imprescindibile per costruire un mondo nuovo dove coesistano il digitale, l’inclusione e la sostenibilità. Dopo l’elemento lunare (2022) e quello della Terra (2023), il 2024 ha come tema la Galassia.

Eni si conferma per la settima volta consecutiva Main Partner di Videocittà aprendo nuovamente le porte del proprio Complesso del Gazometro Ostiense al Festival della Visione e della cultura digitale. Le ragioni della collaborazione si fondano sulla condivisione dei temi e dei valori proposti che, ogni anno, rappresentano elementi di connessione rilevanti con quella che è la strategia dell’azienda.

All’interno della location di Ostiense, sede del Distretto di innovazione tecnologica ROAD e sede di Joule – la Scuola di Impresa di Eni, i temi cardine della centralità dell’essere umano, dell’innovazione e della cultura vivono in maniera diversa ma integrata e complementare, come diverse e integrate sono le energie di Eni, che diventano – nel Festival – fil rouge di un racconto congiunto con Videocittà.

Come ormai da tradizione, ad aprire Videocittà sarà l’imponente opera site-specific che investirà il cilindro metallico più grande del Gazometro, monumento simbolo del quartiere Ostiense e della Roma contemporanea. Per il 2024, l’installazione, dal titolo Nebula, è firmata da Quiet Ensemble e Giorgio Moroder. Studio creativo di punta nel panorama delle arti visive e new media in Italia, leader nella creazione di installazioni di arti digitali immersive, i Quiet Ensemble, attraverso l’uso di tecniche interattive e l’attenzione ai dettagli minimi come i suoni della natura o il movimento degli insetti, creano opere che mescolano arte, scienza e tecnologia. Nebula sarà un’imponente esperienza audiovisiva inaspettata, un intervento luminoso in stretta connessione con le musiche, realizzate appositamente per Videocittà, dal pioniere dell’uso del sintetizzatore, maestro di colonne sonore, Premio Oscar e David di Donatello alla Carriera Giorgio Moroder, riconosciuto in tutto il mondo come una delle figure più influenti dell’elettronica e della disco music. Il reticolo metallico si trasformerà in una costellazione fittissima che avvolgerà il pubblico completamente da ogni direzione: un’esperienza immersiva unica in cui si diventerà parte di una notte trapuntata di astri con suoni provenienti da galassie lontane. L’installazione, realizzata da Eni, curata da Videocittà con il supporto scientifico dell’INAF e dell’Osservatorio Astronomico di Roma, e con la produzione esecutiva di Eventi Italiani, viene presentata venerdì 5 luglio in apertura del festival con un talk e uno speech con gli stessi Quiet Ensemble e Moroder.

Videocittà ridisegnerà la luce dell’imbrunire dell’estate capitolina, non solo sul cilindro del Gazometro principale, ma sull’intero complesso e i numerosi spazi che abitano questo nuovo distretto dell’audiovisivo su cui Eni sta operando un’importante opera di riqualifica.

Videocittà è il festival del futuribile e quindi delle nuove culture digitali che si stanno formando ed affermando, per questo è il luogo ideale per discutere dei nuovi diritti e doveri: il 5 luglio dalle 11 alle 13 istituzioni ed imprenditori si confronteranno sul futuro. L’Unione Editori e Creators Digitali di ANICA, presieduta da Manuela Cacciamani, aprirà la serata del 5 luglio con lo show dei talent e dei creators più apprezzati e seguiti: milioni di follower idealmente sullo stesso palco. Domenica 7 luglio ci sarà un talk show sulla terrazza G3, condotto dal Prof. Vincenzo Schettini “ La Fisica che ci piace” per celebrare il 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, il genio italiano che ha fatto parlare il mondo.

Tra le novità della settima edizione, aumentano le esperienze immersive e VR, curate da Anna Lea Antolini, il numero di visori, oltre 60, dislocati nelle aree test dove il pubblico potrà provare dei viaggi virtuali. Grazie alla collaborazione con Rai Cinema verrà allestita inoltre una sala VR con 30 visori e 30 postazioni per la fruizione sincronizzata di contenuti in realtà virtuale selezionati dalla library di Rai Cinema Channel VR, la piattaforma di Rai Cinema dedicata alla creazione di produzioni originali in realtà virtuale. Fiore all’occhiello della tre giorni è Le Bal de Paris – Leone d’Oro alla 78ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione “Venice VR Expanded” – esperienza immersiva, partecipativa e interattiva creata dalla straordinaria coreografa andalusa naturalizzata francese Blanca Li per scoprire in modo spettacolare la realtà virtuale attraverso la danza e la musica, con uno sguardo alla moda grazie alla collaborazione con Chanel per i costumi degli avatar. In scena anche PEACEFUL PLACES, di e con Margherita Landi e Agnese Lanza, duo la cui poetica si muove tra danza e performance art in un happening che coinvolge direttamente il pubblico.

Videocittà presenta in prima nazionale, venerdì 5 luglio, la prima esperienza in VR del Teatro dell’Opera di Roma, inaugurando una nuova stagione: ODE corporis, ideata e curata dalla stessa Anna Lea Antolini con Giuliano Danieli per la regia di Guido Geminiani. Prodotto dal Teatro dell’ Opera di Roma in collaborazione con Videocittà, è un viaggio attraverso il corpo, negli spazi noti e meno noti, accessibili e inaccessibili del Teatro Costanzi e del suo laboratorio scenografico, i Cerchi dove si terrà l’anteprima il prossimo 24 giugno.

Per i live set e dj set anche quest’anno curati da Michele Lotti, sul main stage, è in programma una selezione di nomi imperdibili della scena nazionale e internazionale. Un’esperienza resa ancora più unica grazie all’installazione video luci site specific in dialogo con l’architettura industriale dell’Altoforno che illuminerà gli show creati in esclusiva per Videocittà. Il tramonto al Gazometro, venerdì 5 luglio, avrà il suono dei Thru Collected, nuovo punto di riferimento nel mondo musicale alternativo italiano, grazie ad un racconto profondo e personale di una generazione e, più in generale, della gioventù tra musica, design e videomaking.

Dai palchi dei migliori festival e club di musica elettronica di tutto il mondo, sempre il 5 luglio, arrivano gli Overmono che presentano per l’unica data italiana il loro nuovo live AV, show che rappresenta la nuova frontiera di intrattenimento coniugando audiovisivo e musica, frontiera nella quale il duo gallese è oggi una realtà di riferimento nella scena elettronica europea.

E ancora BLUEM, al secolo Chiara Floris, cantautrice e produttrice sarda di base a Londra capace di mescolare in modo del tutto originale elettronica, pop e R’n’b con i miti e leggende della Sardegna, e Tommy Cash, artista e creator multidisciplinare che si esprime attraverso l’utilizzo di diversi media: musica, video e moda sono gli universi che contamina con uno stile capace di anticipare i trend globali.

Con milioni di visualizzazioni su YouTube e 1 MLN di follower su Instagram, ha conquistato tutto il mondo con il suo approccio inclusivo e uno stile eccentrico che rispecchia l’era digitale contemporanea, arrivando a collaborare con prestigiosi brand come Kappa, Maison Margiela, Adidas e con il designer Rick Owens. Il 6 luglio un nuovo sunset live questa volta fluttuerà sulle note di Venerus, artista tra i più stimati nell’attuale panorama musicale italiano. A seguire l’inedito show AV di una delle artiste italiane di musica elettronica più amate e apprezzate a livello internazionale, Caterina Barbieri, insieme al visual artist tedesco Marcel Weber aka MFO. Imperdibile il dj set di Folamour, talentuoso artista che esplora diversi generi, dalla house al jazz, passando per la musica classica, il funk e la disco, ma con un tocco distintivo personale carico di romanticismo, poesia ed emozione.

Una rilevanza sempre maggiore il festival riserva alla sezione Talk, quest’anno incentrata sul tema creators, cultura e intelligenza artificiale. Moderati da Nicolas Ballario – autore e conduttore esperto di arte applicata ai media – il programma del format si muove tra new media e creators digitali e avrà per protagoniste e protagonisti Stefano Rapone e Daniele Tinti (fondatori dell’amatissimo podcast Tintoria), le Gioconde (aka Michela Giraud e Maria Oroni); Gianvito Fanelli, fondatore della pagina instagram da 640 mila followers Vita lenta e, per concludere, il creator e giornalista Alessandro Luna in Bar Luna: una divertente ed irriverente maratona di 2 ore non-stop sull’AI in ambito sociale, con un corner un talk che mostrerà il funzionamento dell’intelligenza artificiale per la creazione di contenuti in tempo reale a partire da una suggestione data dagli artisti o dal pubblico.

Tra la Terrazza del cilindro G3 e l’Opificio 41, prenderà forma la rassegna dedicata alla Videoarte curata da Damiana Leoni e Rä di Martino. Ad inaugurare, il 5 luglio, l’installazione interattiva di Sahej Rahal, narratore di Mumbai le cui installazioni, film e performance intrecciano fatti e finzione, leggende locali e fantascienza per creare delle contro-mitologie in divenire. Il giorno successivo, il 6 luglio, presso la Terrazza G3, arrivano due ospiti di fama internazionale: Camille Henrot in partnership con l’Ambasciata di Francia, Leone d’argento alla 55a Biennale di Venezia, si muove senza soluzione di continuità tra film, pittura, disegno, bronzo, scultura e installazione, coniugando arte e vita quotidiana per mettere in discussione cosa significhi essere un individuo privato e un soggetto globale; e in collaborazione con Villa Massimo, Bjørn Melhus, artista visivo di fama internazionale la cui carriera copre 3 decenni, con mostre in istituzioni quali la Tate Modern di Londra, il Centre Pompidou di Parigi e il Museum of Modern Art di New York. Gli appuntamenti sono anticipati da un talk moderato da Luca Lo Pinto, Direttore artistico del MACRO – Museo d’arte contemporaneo di Roma.

Per la parte Kids & Family, si rinnova la collaborazione con lo IED in continuità con uno degli obiettivi principali di Videocittà ossia il coinvolgimento delle nuove generazioni di creativi e creative, artisti e artiste del territorio. Per il festival 2024 un team di studenti dei corsi di Laurea in Media e Sound Design, con la supervisione della vj artist Alice Felloni, creerà un Digital Playground realizzando animazioni in tempo reale “giocabili” da parte del pubblico, alternate a performance live. Gli studenti IED di Design della Comunicazione, coordinati da Carolina Venosi di Rome is more, cureranno invece i contenuti social dell’evento.

Le AV performance, costola fondamentale che caratterizza l’identità di Videocittà, vedono tra gli ospiti che arriveranno al festival, Riccardo Giovinetto, artista visivo e multimediale, compositore, fisico e professore di Fisica Acustica, Elettroacustica e Sound Design in prestigiose istituzioni come il SAE Institute di Milano, che porta per la prima volta a Roma FEMINA, suo primo progetto solista; Mans O & Joan Sandoval – in partnership con l’Ambasciata di Spagna – in un viaggio attraverso le fasi della creazione di modelli di AI, dalle serie di dati grezzi alla formazione delle immagini; e ancora Sailing Through Silence, RIP, upsammy & Jonathan Castro, e la DJ, compositrice e musicista Electric Indigo, la cui performance è anticipata da un talk che esplora la ricchezza della musica techno alla luce della recente nomina come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Dall’Italia, la performance di Ultravioletto, eccellenza di studio creativo artistico di Roma che applica il design alle nuove tecnologie di interazione e comunicazione. Infine, all’Opificio 41 Daniele Spanò e Luca Brinchi, presentano l’ installazione 0.3 m.

Tra i progetti speciali di questa edizione, la proiezione del cortometraggio vincitore della terza edizione del contest “Animiamoci”, quest’anno dedicato a Matteo Armellini, operaio morto sul lavoro il 5 marzo 2012 durante l’allestimento di un palco a Reggio Calabria. Il concorso è promosso da Videocittà, Cartoon Italia, Asifa e Rai Kids, con il contributo di MiC nell’ambito Progetti Speciali 2023, e con il sostegno di Silvana Mazzocchi, amica che ne mantiene vivo il ricordo ereditando dalla madre Paola Armellini il testimone e quindi il supporto a iniziative come questa mirate a favorire la formazione di giovani e a consentire loro di sviluppare i loro talenti in sicurezza. Il corto, realizzato dallo studio Bozzetto & co, sarà presentato domenica 7 luglio alla presenza dei tre autori Chiara Helm, Thomas Gavazzeni e Michele Mistorigo.

Il 7 luglio, poi, la serata di chiusura nasce nel segno della collaborazione con l’Isola del Cinema, l’evento che da quasi trent’anni si tiene ogni estate all’Isola Tiberina e con i Globi d’Oro, il prestigiosissimo premio, arrivato alla 64esima edizione, che la Stampa Estera in Italia assegna ogni anno al grande cinema italiano, i cui vincitori sfileranno sul palco di Videocittà.

In questa quinta edizione di Pro-Agorà, il programma professionale di Videocittà, coordinato da Guido Pietro Airoldi, il 5 e 6 luglio si concentrerà sull’intelligenza artificiale, le nuove tecnologie e le esperienze immersive nel contesto socio-culturale e creativo, con la partecipazione di Dorothy Di Stefano dall’Australia, Alain Mongeau da Mutek Montreal e Christopher Bauder dalla Germania. Il programma include Masterclass e Pitch tematici condotti da esperti di fama internazionale, mentre ogni giorno si terranno tavole rotonde dove operatori culturali confronteranno idee su temi interdisciplinari. Si discuterà dell’evoluzione della tecnologia digitale nei musei e della trasformazione digitale delle arti performative dal vivo, con particolare attenzione al teatro e alla danza. La partnership con ANICA Academy e ADCI permetterà di approfondire tematiche legate alla virtual production e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle agenzie di comunicazione. Durante le giornate di approfondimento, il pubblico avrà l’opportunità di sperimentare le tecnologie immersive e i contenuti in 360° offerti da Impersive. Grazie alla collaborazione con i partner: ANICA ACADEMY, Correspondances Digitales, Unframed Collections, Impersive, RETE DOC by DOC CREATIVITY, IED, NABA, Accademia di Belle Arti di Roma, SAE Institute e l’Istituto Roberto Rossellini.

Pro-Agorà rafforza il suo ruolo come spazio dedicato alla creazione di connessioni e networking tra l’industria creativa locale, le aziende leader del settore e talent scout. La sezione matchmaking sarà ampliata con una sessione di 3 ore che accoglierà decine di collaboratori nazionali e internazionali alla ricerca di opportunità di collaborazione sul territorio. Quest’anno, la Francia gioca un ruolo importante grazie alla partnership con Institut Français, Correspondances Digitales e Unframed Collections, che porteranno a Roma una delegazione di istituzioni, musei e aziende francesi del settore culturale. Il programma professionale offre anche un focus sullo spettacolo dal vivo esteso in VR. La sezione Workshop, introdotta ogni mattina, presenta progetti curati da Caffè Design, Ultravioletto studio e la Stampa Romana, amplificando l’impegno per l’eccellenza nella formazione. Il festival nel 2024 vede un potenziamento dell’area espositiva, Agora Expo, con il supporto dello sviluppo del format di Nina Stricker e di NFTcc. Gli spazi indoor offrono l’ideale per presentare installazioni immersive, interattive e introspettive di piccola e media scala. Tra le installazioni, si trovano opere come KINETICShow di Doc Servizi, PRESENCE di Stefano Fake & The Fake Factory e REFORMED A.I. n.15 (Cyber-Oneiric Bioma) di Lino Strangis. Mou Lab propone riflessioni sul rapporto uomo-natura, mentre il progetto Metapoetry di Alterego Digital Lab / Mitilanti esplora la poesia digitale. Voci critiche come Luca Rossi (documentalive) e Giulio Alvigini (makeitalianartgreatagain) saranno presenti in una mostra bipersonale di Magazzeno Art Gaze.

Ulteriore novità sono le nuove partnership di pregio, anche per questa edizione.

Il partner hospitality, l’hotel W Rome, ospiterà un evento in anteprima il 28 Giugno nel suo esclusivo rooftop da cui si potrà osservare la prima accensione del Gazometro.Il partner merchandising Cosa Vedere a Roma realizzerà una linea esclusiva di merchandising dedicata a Videocittà e all’iconico Gazometro di Roma. E poi, le collaborazioni con Institut Francais, l’Ambasciata di Spagna in Italia, Villa Massimo, Accademia di Belle Arti di Roma, SAE Institute di Milano e Archivio Contemporaneo Exhibition.

Viene ampliata, infine, l’accessibilità per persone con disabilità e l’offerta dei biglietti con una proposta esclusiva di biglietto full plus e di biglietto full plus + backstage con accesso agli eventi riservati e al backstage. Maggiori info su www.videocitta.com

Videocittà – Visual. Digital. Culture, è un osservatorio audiovisivo aperto e innovativo capace di scoprire e far conoscere le realtà trasformative delle immagini in movimento e di promuovere l’eccellenza della filiera produttiva e occupazionale dell’audiovisivo. Ideata e fondata da Francesco Rutelli e diretta da Francesco Dobrovich, Videocittà offre uno sguardo visionario che coinvolge un pubblico vasto ed eterogeneo sulle diverse discipline ed espressioni delle immagini in movimento attraverso proiezioni, AV performance, talk formativi e divulgativi, installazioni monumentali e immersive, videomapping e videoarte. Nelle prime sei edizioni ha accolto oltre 400 artisti, tra premi Oscar e talenti nazionali ed internazionali, affermandosi come vetrina in grado di anticipare tendenze e luogo di incontro tra tradizione e innovazione. Dal 2018 rende Roma una città più internazionale, coinvolgendo un pubblico vasto e senza limiti d’età, ad oggi oltre 450.000 presenze, e solo lo scorso anno ha registrato il + 150% nella vendita dei biglietti rispetto al 2022. Negli anni ha attraversato e abitato il territorio urbano nelle sue varie articolazioni: dalle meravigliose piazze storiche della città alle gallerie d’arte, dagli spazi di archeologia industriale ai luoghi più istituzionali.

Dal 2024 Videocittà è project leader di Co-Vision, un large-scale project di tre anni a tema sostenibilità, fondato dalla Commissione Europea, che coinvolge 12 partner di 11 paesi diversi.

Videocittà è un festival organizzato grazie all’impegno professionale di un team straordinario: Francesco Rutelli (Presidente); Walter Ventura (Amministratore Delegato); Francesca Medolago Albani (Consigliere di Amministrazione); Francesco Dobrovich (Direttore Creativo); Fabio Iorfida (Direttore Amministrativo); Giulia Funari (Organizzazione Generale); Vincenzo Donnamaria (Consulente Strategico); Manuela Cacciamani (Consulente Strategico per Anica); Elena Giacomin (Relazioni Istituzionali); Lucia Leoni (Segreteria di Presidenza); Guido Pietro Airoldi (International Development and Partnerships); Michele Lotti (Curatore); Anna Lea Antolini (Curatrice); Damiana Leoni (Curatrice Videoarte); Rä di Martino (Curatrice Videoarte); Nina Stricker (Agorà Expo); Cristina Spinelli (Head of Marketing); Elena Seno (Communication Manager); Rossella Mercurio (Project & Location Manager); Arch. Filippo Mattia Dobrovich (Design Manager); Daniele Davino (Direzione Tecnica); Arch. Antonia Caramanica (Progettazione Tecnico-amministrativa); Francesca Sulis (Hospitality); Maria Sarracino (Legal); Erica Bellucci, Marine Leriche, Federico Serafini, Iris Gentili, Enrico Cattelan (Servizi di Comunicazione di Visioni Parallele).

BIGLIETTERIA

Videocittà Anche quest’anno rinnova la partnership con DICE, piattaforma di ticketing e discovery mobile-only, mettendo a disposizione esperienze personalizzabili per famiglie, gruppi e agevolazioni per disabili.

Link e QR Code Biglietteria

https://link.dice.fm/videocitta2024