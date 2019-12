Scritto e diretto da Giorgio Volpe

con (in o. a.) Camilla Bianchini, Chiara Battistini, Giorgio Volpe.

Scene e costumi: Giorgio Volpe

Produzione Giù di Su per Giù – Teatro

La programmazione natalizia del Teatro Le Maschere prosegue dal 4 al 6 gennaio (il 4 ore 16.00, il 5 e 6 ore 16.00 e ore 18.00) con CERCASI BEFANA, scritto e diretto da Giorgio Volpe, protagonisti Camilla Bianchini, Chiara Battistini, Giorgio Volpe. Lo spettacolo sarà anche in scena al Teatro Ciak il 5 e 6 gennaio alle ore 11.00.

Cosa accadrebbe se a pochi mesi dall’Epifania, la Befana decidesse di andare in pensione? Avvio missione Cercasi Befana urgentemente! Bisognerebbe, e molto in fretta, trovarne una nuova per salvare una delle feste più apprezzate e desiderate dai bambini. Per ricoprire un ruolo così importante, però, oltre ad una naturale predisposizione fisica, serve anche una rigida formazione. Formazione che tra i tanti step prevede quello di dover imparare ad imbruttirsi e a volare usando la scopa. Riuscirà l’aspirante Befana Mia in questa magica sfida?

Cercasi Befana vuole far emergere l’importanza della tenacia per il conseguimento di qualsiasi obiettivo, e abbattere quegli stereotipi – come, ad esempio, la bellezza fisica – che ancora condizionano la possibilità di affermarsi in ambito sociale o professionale.

Repliche per le famiglie:

Teatro le Maschere (Clicca qui per acquistare i biglietti al Teatro le Maschere!)

4/1/2020 ore: 16.00

5/1/2020 ore: 16.00

5/1/2020 ore: 18.00

6/1/2020 ore: 16.00

6/1/2020 ore: 18.00

Teatro Ciak (Clicca qui per acquistare i biglietti al Teatro Ciak!)

5/1/2020 ore: 11.00

6/1/2020 ore: 11.00

Teatro Le Maschere

Via Aurelio Saliceti, 1/3, 00153 Roma RM

Telefono: 06 5833 0817

scuole@teatrolemaschere.it

www.teatrolemaschere.it

Spettacoli Della Domenica

La domenica spettacoli alle ore 16.00 e alle ore 18.00

Biglietto acquistato al botteghino Ingresso € 10,00

Biglietto ridotto acquistato online sul sito www.teatrolemaschere.it Ingresso € 8,00

Biglietto d’ingresso scuola € 8,00

biglietto gratuito per gli insegnanti (1 ogni 10 studenti)

ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2019/2020

È aperta la Campagna Abbonamenti 2019/2020! Abbonarsi conviene!

È possibile abbonarsi a tre spettacoli con € 22,00 e a sei spettacoli con € 40,00, risparmiando sul costo del singolo biglietto!

Gli abbonamenti del Teatro Le Maschere possono essere acquistati direttamente in teatro dal lunedì̀ al venerdì̀ dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

Il sabato dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.

Online sempre! All’indirizzo www.teatrolemaschere.it

Scegliete gli spettacoli che più vi piacciono consultando il programma della rassegna Fiabe e Biscottini e con il vostro abbonamento potrete prenotare il biglietto telefonicamente, con comodità!

Il calendario può subire variazioni.

Vi invitiamo a verificare date e orari disponibili sul nostro sito, nella sezione Biglietti.

