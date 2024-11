TANTE RISATE E RIPETUTI APPLAUSI PER “PROVE TECNICHE DI MISFATTO” DELLA COMPAGNIA G.O.D.O.T. DI RAGUSA, CHE CON NOVE REPLICHE HA CONCLUSO LA 18ª EDIZIONE DI PALCHI DIVERSI

RAGUSA – Si è conclusa tra rumorose risate e ovazioni finali la 18ª edizione di Palchi Diversi della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa. Il pubblico, proveniente da tutta la provincia e non solo, ha affollato per nove repliche l’intima Maison GoDoT, salutando con applausi ininterrotti, recensioni e apprezzamenti entusiastici “Prove tecniche di misfatto”, commedia di Federica Bisegna liberamente ispirata a “La prova generale” di Aldo Nicolaj, con la vivace regia di Vittorio Bonaccorso. Fantastici ed eccellenti tutti gli attori in scena: Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, insieme ad Alessio Barone, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino, hanno regalato uno spettacolo straordinario, ricco di comicità e colpi di scena, interpretando una famiglia di pseudo criminali che deve fare il colpo del secolo organizzando il rapimento di una giovane donna. Una commedia dalle tinte noir che, sulle note della “beat generation” degli anni ’70, ha divertito una platea eterogenea di spettatori, sempre molto coinvolta. I costumi curati dalla Bisegna e la scenografia curata da Bonaccorso hanno ancor di più colorato l’atmosfera della Maison e il risultato è stato spumeggiante, tra ilarità e riflessioni. Uno spettacolo coinvolgente che conclude una edizione molto partecipata e che ha dato molte soddisfazioni alla Compagnia G.o.D.o.T. “Abbiamo chiuso una stagione straordinaria con uno degli spettacoli più spassosi che abbiamo mai portato in scena – commentano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – Gli spettacoli in cartellone ci hanno permesso di esplorare un ventaglio di emozioni e, in particolare, i vari generi della risata: dalla farsa comica al teatro dell’assurdo, dalla commedia classica a quella noir. Siamo già al lavoro per una stagione estiva ricca di novità nella quale non mancheranno capolavori intramontabili, ma intanto vi aspettiamo con l’appuntamento per ragazzi che omaggia Rodari domenica 12 maggio e con due spettacoli che chiudono i laboratori baby, junior e senior, in programma a fine maggio e a giugno”. In attesa di Palchi Diversi Estate, appuntamento quindi domenica 12 maggio alle ore 18.30 alla Maison GoDoT con “Sbagliando s’inventa”, omaggio a G. Rodari, spettacolo per ragazzi e non, diretto da Vittorio Bonaccorso, con Alessio Barone, Benedetta D’Amato e Alessandra Lelii, musiche originali di Alessio Barone, costumi di Federica Bisegna.