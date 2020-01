By

Il 1° febbraio, ore 21, al Teatro della Parrocchia, Cumiana (TO)

Produzione EpsilonThéâtre

Di e con Maria Augusta Balla

Durata: 55′

Lia è una donna.

Non si sa quanti anni abbia. Forse 70, forse 80, forse anche di più. Lia è sola. Il luogo in cui si trova è un cimitero. Ci va tutti giorni, con il caldo, con la neve, con il vento e anche quando piove. Come oggi che forse, dicono, pioverà. Con sguardo talvolta ingenuo, talvolta cinico, talvolta civettuolo, Lia viaggia dal suo presente ai ricordi del passato, accarezzando con ironia l’inspiegabile mistero che l’attende.

BIGLIETTI:

12€ intero

10€ ridotto (Over 65, Under 25, Disabili, Tesserati CRAL)

ABBONAMENTI:

Intero per 8 spettacoli: 67 €

Intero per 9 spettacoli: 75€

Ridotto per 4 spettacoli: 35 €

Young (fino ai 25 anni): 65 €

Abbonamento Intrecci: 95€

(3 Spettacoli Live Show Orbassano, 3 Spettacoli Live Show Cumiana, 3 Spettacoli Live Show Pinerolo)

Domeniche in Famiglia 1 Adulto + 1 Bambino/a: 50 €

PER INFO E PRENOTAZIONI: 370.3259263 / info@mulinoadarte.com