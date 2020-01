Dopo essere stata premiata lo scorso anno con una menzione speciale della Giuria Internazionale di Esperti, assegnata per la messa in scena del musical Ain’t Misbehavin, la compagnia americana Hattiloo Theatre di Memphis torna allo Spazio Teatro No’hma con un’anteprima nazionale in occasione della XI Edizione del Premio Internazionale.

Lady Day all’Emerson’s Bar and Grill è l’adattamento della omonima e pluripremiata commedia musicale scritta da Lanie Robertson, che approfondisce le vicende della vita personale di Billie Holiday.

Ci troviamo a Philadelphia, nel 1959, in uno squallido bar ai margini della città dell’amore fraterno. Billie Holiday, circondata da un profondo silenzio che avvolge l’intero locale, canta e insieme condivide la sua storia di vita in quella che verrà ricordata come la sua migliore esibizione prima della tragica morte, avvenuta quattro mesi dopo.

A sessant’anni dalla scomparsa di Billie Holiday, Keia Johnson interpreta Lady Day in questa riedizione del celebre musical che rende omaggio a una delle più grande icone femminili della musica jazz.

“Considerato il successo riscosso dalla compagnia Hattiloo Theatre la scorsa edizione del Premio, ho pensato che fosse giusto dare continuità alla preziosa collaborazione tra le nostre realtà”. “Lady Day at Emerson’s Bar and Grill”, sottolinea la presidente Livia Pomodoro, “è uno spettacolo delicato e commovente in cui prosa e canto si mescolano in modo efficace per raccontare la storia tormentata di una grande artista.”

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro.

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano (MM2 linea verde – fermata Piola)

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti

è richiesta la prenotazione, tel. 0245485085/0226688369

è possibile prenotare collegandosi al sito www.nohma.org

Regia: Dennis Whitehead Darling

Con Keia Johnson

Musicisti: Brennan Villines, Walter Ganda e Riccardo Vigore

Scritto da Lanie Robertson

Compagnia Hattiloo Theatre