Serata van Manen – Petit

Ludwig van Beethoven Adagio Hammerklavier Adagio dalla Sonata n. 29 in si bem. magg. Op. 106 “Hammerklavier” Coreografia Hans van Manen Scene e costumi Jean-Paul Vroom Luci Jan Hofstra Realizzazione di Bert Dalhuysen Scene e costumi dalla produzione del Wiener Staatsballett, 2015

Kara Karayev, John Cage, Domenico Scarlatti Kammerballett Kara Karayev, da 24 Preludes for Piano, n. 1, 2, 3, 5 Domenico Scarlatti, Allegro dalla Sonata in do magg. K.159

John Cage, In a Landscape

Domenico Scarlatti, Andante dalla Sonata in si min. K.87 Coreografia Hans van Manen Scene e costumi Keso Dekker Luci Joop Caboort Allestimento della Opernhaus, Zurich