Oscar, Firenze omaggiò il vincitore Bong Joon-ho con la sua prima retrospettiva

“Siamo orgogliosi di aver ospitato e omaggiato, con la prima retrospettiva in Italia, il regista Bong Joon Ho nel 2011 al Florence Korea Film Fest e oggi a distanza di 9 anni, salutarlo con i 4 premi Oscar per il film Parasite, il primo della storia della Corea del Sud”. Così Riccardo Gelli, direttore artistico del Florence Korea Film Fest e Console Onorario della Corea del Sud, commenta la vittoria agli Oscar del regista Bong Joon-ho.

A Firenze il regista coreano fu insignito del premio del festival e omaggiato con una retrospettiva dei suoi film: dal giallo Memories of Murder al campione d’incassi The Host, dallo struggente Madre e l’episodio (cortometraggio) nel film collettivo Tokio! fino al bellissimo primo lungometraggio Barking Dogs Never Bite.

“Il festival nacque proprio con l’intento di essere una vetrina per il pubblico italiano, sia per i fan, sia per gli operatori di settore (come distributori e produttori) del cinema coreano” – ha spiegato Gelli. “La vittoria di del Premio Oscar consacra una cinematografia molto avanti e la porta alla ribalda del mercato mondiale cinematografico”.

A Firenze il registra premio Oscar raccontò proprio “che Federico Fellini è stato uno dei registi che più ha apprezzato durante i suoi studi e che più influenzarono la sua carriera cinematografia. Tra i film citati ricordò proprio “Otto e mezzo” e disse che l’Italia e la Corea del Sud sono più vicine di quello che si pensa grazie al cinema per i sentimenti che rappresentano sul grande schermo”.

L’edizione 2020 del Florence Korea Film Fest si terrà dal 19 al 27 marzo, a Firenze, con oltre 60 titoli che raccontano la Corea di ieri e di oggi in cui sarà proiettato anche il film vincitore dell’Oscar “Parasite”.

La manifestazione, ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi – Toscana Korea Association, che celebra il cinema sudcoreano, è organizzata in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze, il Quartiere 1, l’Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia, il Consolato Onorario della Repubblica di Corea in Toscana e KOFIC – Korean Film Council.

