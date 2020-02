Sanremo 2020 – 70° edizione del Festival della Canzone Italiana

Dall’Ariston a Piazza Colombo: il Festival di Sanremo accende i riflettori e registra il picco di share della prima serata (59.6%) nel momento in cui Amadeus ed Emma escono dal teatro per raggiungere il grande palcoscenico allestito in Piazza Colombo, il Nutella Stage, frutto di una innovativa collaborazione con Ferrero, nell’ambito delle iniziative di “Tra Palco e Città” con cui Rai Pubblicità porta anche sul territorio la 70ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il palco è stato “inaugurato” martedì 4 febbraio da una storica passeggiata in mondovisione nella quale Amadeus ha accompagnato un’emozionatissima Emma sul palco. Per la prima volta nella storia del Festival infatti, un’artista esce dall’Ariston per cantare in Piazza Colombo, per la gente e tra la gente.

La festa della musica prosegue oggi – mercoledì 5 febbraio – con Gigi D’Alessio, seguito da un intervento di Nicola Savino e la sua band. E’ invece Mika la star di domani, giovedì 6 febbraio, mentre venerdì 7 ci sarà l’attesissimo Ghali. Per la serata finale di sabato 8 febbraio si esibirà Biagio Antonacci. Il meglio di ogni esibizione sarà reso disponibile on demand su RaiPlay, la piattaforma digitale gratuita della Rai.

Oltre alla visione collettiva del Festival, animata sul palco ogni sera da Gigi e Ross e alle esibizioni dei grandi artisti, il Nutella Stage vive anche durante le giornate sanremesi grazie alla diretta di Radio 2 Social Club, tutte le mattina dalle 10 alle 12 e ai collegamenti delle trasmissioni Rai di day time.