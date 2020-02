Teatro Verdi (Firenze): ecco gli appuntamenti di marzo 2020

MARZO 2020

Venerdì 6 e sabato 7 marzo ore 21.00

Compagnia Less is More Produzioni presenta

Rocco Papaleo

Coast to coast

di Rocco Papaleo e Valter Lupo

prodotto da Carlo Pontesilli e Rocco Papaleo

Arturo Valiante | Pianoforte e altri Tasti

Guerino Rondolone | Bassi e Contrabbasso

Davide Savarese | Tamburi e Suoni

Giorgio Tebaldi | Trombone e Ukulele

Sonia Peng | Ministro dell’Ambiente

Alberto Recchia | Suono

Gianluca Cappelletti | Luci e Fotografie

Coast to coast è l’impossibilità di fermarsi, sapere di essere transitori, comprendere che tutto è provvisorio, e per questo meravigliarsi sempre; che più o meno, è il senso del viaggio che compiamo ogni giorno, tutti i giorni, finché ci è concesso di guardare fuori dal finestrino. “Ok, ma qualcosa di più preciso? Cioè, al di là delle suggestioni, di cosa parla veramente ‘sto spettacolo?”. Beh, se uno spettacolo ha bisogno di una presentazione,

vale il sospetto che non si presenti da solo. Viceversa, se si presenta da solo, vale…

I settore € 30,00

II settore € 25,00

(esclusi diritti di prevendita)

Domenica 8 marzo ore 21.00

Una produzione Teatro a Manovella

I monologhi della vagina

di Eve Ensler

regia Massimo Alì

aiuto regia Leonardo Venturi

con Anna Manuelli, Enrica Pecchioli, Vania Rotondi, Valentina Testoni

Dopo il tutto esaurito degli scorsi anni a Firenze e nel resto d’Italia, la compagnia Teatro a Manovella ripropone, a grande richiesta e per la sesta volta, I monologhi della vagina. Tratto dal capolavoro di Eve Ensler del 1996, è forse il più celebre spettacolo che parla con ironia e profondità dell’emancipazione della donna e sicuramente un modo per festeggiare l’8 marzo.

Posto unico numerato € 17,00

Ridotto donna € 13,00

(esclusi diritti di prevendita)

Giovedì 12 marzo ore 21.00

Andrea Muzzi

All’alba perderò

di Andrea Muzzi e Marco Vicari

Cosa ha spinto il pugile Eric Crumble a salire sul ring 31 volte e a subire 31 ko di fila? E perché il samoano Trevor Misapeka, 130 kg di pesantezza, ha accettato di correre contro la sua volontà (e la sua stazza) i 100 m alle Olimpiadi del 2001? Perché il giovane bassista Stuart Sutcliffe ha abbandonato dopo soli due anni un complessino di Liverpool che riteneva senza futuro (dallo strano nome “Gli scarafaggi”)? E perché Giancarlo Alessandrelli, portiere di riserva della Juventus negli anni 70′, dopo 10 anni di “onorata” panchina, scende finalmente in campo e in soli 20 minuti riesce a prendere 3 gol? Raccontando una comicissima serie di “perdenti illustri” che, loro malgrado, hanno fatto la storia dello sport, dello spettacolo e dell’arte, lo spettacolo affronta con ironia e leggerezza l’ultimo tabù della nostra società: il fallimento. Considerato come un semplice fatto negativo, il “perdere” è in realtà la chiave per affrontare le sfide e preparare le vittorie del proprio futuro.

Portando l’esempio paradossale dei tanti che sono entrati nel “Guinness dei falliti”, lo spettacolo è un esilarante inno alla vita, a coloro che non hanno smesso mai di “provarci”, a quelli che non si sono mai arresi. Perché il segreto della vittoria è in primis accettare la propria paura di perdere e saperla gestire.

Posto unico numerato € 15,00

(esclusi diritti di prevendita)

Venerdì 13 marzo ore 21.00

Mismaonda presenta

Giobbe Covatta

Scoop (la donna è superiore all’uomo)

scritto e diretto da Giobbe Covatta

Esistono razze superiori o razze inferiori? La risposta – ahimè – è sì! La conferma ci arriva attraverso SCOOP, il nuovo spettacolo di Giobbe Covatta, che presenta una serie di interviste ad eminenti personaggi che la sanno lunga sull’argomento.

La conclusione è che non si tratta di colore, origine o tratti somatici. Il maschio è una razza inferiore mentre l’unica razza superiore è la femmina.

L’evidenza è che dall’infanzia alla morte il maschio genera e sostiene violenze, bullismo, scazzottate, malavita, ignoranza, congenita stupidità diffusa, presunzione innata, etc.

Se ne parla in scena con eminenti ospiti: “Dio”, un vecchio fascista “Ernesto Storacchio”, un membro maschile di nome “Clemente”, “Mesto” l’ultimo uomo dell’antropocene, “Dante Alighieri”, “Giacomo Casanova”, “D’Artagnan” e molti altri esperti sull’argomento.

I settore € 25,00

II settore € 20,00

(esclusi diritti di prevendita)

Giovedì 19 marzo ore 21.00

Teatro Stabile di Bolzano presenta

Mario Perrotta

In nome del padre

uno spettacolo di Mario Perrotta

consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati

Interamente scritto e diretto da Perrotta, In nome del padre nasce da un intenso confronto con lo psicanalista Massimo Recalcati, che alle relazioni familiari ha dedicato gran parte del suo lavoro.

“Un padre. Uno e trino. Niente di trascendentale: nel corpo di un solo attore tre padri diversissimi tra loro per estrazione sociale, provenienza geografica, condizione lavorativa. Sulla scena li sorprendiamo ridicoli, in piena crisi di fronte al “mestiere più difficile del mondo”.

I figli adolescenti sono gli interlocutori disconnessi di altrettanti dialoghi mancati, l’orizzonte comune dei tre padri che, a forza di sbattere i denti sullo stesso muro, si ritrovano nudi, con le labbra rotte, circondati dal silenzio. E forse proprio nel silenzio potranno trovare cittadinanza le ragioni dei figli.” Mario Perrotta

Posto unico numerato € 20,00

(esclusi diritti di prevendita)

Venerdì 20 e sabato 21 marzo ore 21.00

A.GI.DI. presenta

Paolo Hendel

La giovinezza è sopravvalutata

scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari

regia di Gioele Dix

“Tutto è iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre novantenne dalla nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo la geriatra apre la porta del suo studio, mi vede e mi fa: ‘Prego, sta a lei…’.”

Grazie a quell’incontro Paolo Hendel si rende conto che si sta “pericolosamente” avvicinando alla stagione della terza età e che è venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo Leopardi definisce “la detestata soglia di vecchiezza”. Lo fa a suo modo, in una sorta di confessione autoironica sugli anni che passano, con tutto ciò che questo comporta: ansie, ipocondria, visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni, sia di ordine filosofico che pratico, sulla “dipartita”. Utilizzando il linguaggio dello stand up comedy, avvalendosi della preziosa e irrinunciabile complicità del coautore Marco Vicari e del regista Gioele Dix, Hendel racconta con una sincerità disarmante non solo sé stesso ma anche un Paese, l’Italia, che, come dicono le statistiche, sta invecchiando inesorabilmente, tra “supernonni” che mandano avanti le famiglie e anziani medici in pensione richiamati al lavoro per mancanza di personale.

I settore € 25,00

II settore € 20,00

(esclusi diritti di prevendita)

Giovedì 26 marzo ore 21.00

Una produzione Lyricdancecompany

Frida

coreografia Alberto Canestro

Icona di donna indipendente, sperimentatrice e rivoluzionaria, Frida Kahlo rappresenta un punto di riferimento, un modello di forza, di indipendenza e di stile.

Un’esistenza segnata da sofferenze fisiche e interiori che Frida è riuscita a raffigurare attraverso la sua arte. I colori accesi dei suoi quadri rispecchiano la sua grande passione, un potente inno alla vita che trasforma il dolore in bellezza, che vince sulla disabilità.

Il ritratto danzato “dipinto” da Alberto Canestro ci trasporta nel mondo a tinte forti di una donna che esprime la libertà di essere sé stessa, senza maschere, autentica e naturale.

Posto unico numerato € 15,00

(esclusi diritti di prevendita)

Venerdì 27 e sabato 28 marzo ore 21.00

Mismaonda presenta una produzione Carcano Centro d’Arte Contemporanea

Lella Costa

Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione

da “Il catalogo delle donne valorose” di Serena Dandini

progetto drammaturgico di Serena Sinigaglia

scrittura scenica di Lella Costa e Gabriele Scotti

costumi Antonio Marras

scene di Maria Spazzi

regia di Serena Sinigaglia

Donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese: forti e generose, sempre pronte a lottare per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili. Donne valorose che seppure hanno segnato la storia, contribuendo all’evoluzione dell’umanità, per uno strano sortilegio raramente vengono ricordate, con difficoltà appaiono nei libri di storia e tanto meno sonori conosciute come maestre e pioniere. Unite da un percorso comune di militanza per l’affermazione del punto di vista femminile, Serena Dandini e Lella Costa si ritrovano a convergere all’interno di un progetto teatrale: alcune delle Valorose ritratte da Serena nel suo libro saranno rigenerate con nuova linfa nella riscrittura scenica e nell’interpretazione di Lella Costa, in un gioco di rimandi, anche scenografici, tra le trame che hanno distinto le loro vite.

I settore € 25,00

II settore € 20,00

(esclusi diritti di prevendita)

Per grandi e Puccini

spettacoli per bambini – programmazione marzo 2020

Domenica 1 marzo ore 16.45

La Macchina del Suono

La Mandragola, la favola di Firenze

da “La mandragola” di Niccolò Machiavelli

adattamento di Roberto Andrioli

maschere in cuoio di Roberto Andrioli

regia di Roberto Andrioli e Fabrizio Checcacci

La Mandragola di Niccolò Machiavelli andata in scena per la prima volta nel 1518 contiene già molti elementi tipici della Commedia dell’arte detta anche all’italiana. In questo adattamento il testo originale viene riportato alla sua essenza di scenario; lazzi, giochi col pubblico, musica eseguita dal vivo e canzoni, si uniscono nel racconto di questa favola fiorentina.

età consigliata dai 6 anni

durata 80 minuti

posto unico numerato € 8,00

(esclusi diritti di prevendita)

Domenica 15 marzo ore 16.45

Pupi di Stac

La storia di Prezzemolina

di Laura Poli

regia Laura Poli

burattini Pupi di Stac

costumi Pupi di Stac

scenografie Massimo Mattioli

musiche Enrico Spinelli

Un povero boscaiolo toscano e la moglie aspettano da tanti anni la nascita del primo figlio. Un nanetto magico, a cui hanno fatto del bene, predice loro l’imminente arrivo di una creatura. La donna ha la voglia del prezzemolo e il marito lo va a cogliere nell’orto di una casa disabitata. La Strega, padrona dell’orto, è infuriata e pretende che la bimba si chiami Prezzemolina e che, a sei anni d’età, divenga sua serva. Aiutata dal nano Valentino la bambina supererà terribili prove. I malvagi saranno puniti e Prezzemolina tornerà sana e salva dai genitori.

età consigliata 4 – 10 anni

durata 60 minuti

posto unico numerato € 8,00

(esclusi diritti di prevendita)

Domenica 22 marzo ore 16.45

Nata

Il soldatino di stagno

testo e regia Marco Zoppello

con Giorgio Castagna e Lorenzo Bachini

musiche dal vivo Lorenzo Bachini

luci Mirco Zoppello

La storia la conosciamo tutti: lui un soldatino di stagno senza una gamba, lei la splendida ballerina del carillon. Tra di loro, un grande sentimento nato su un castello di carta, nella stanza da gioco di un bimbo. A dividerli, un sacco di disavventure, ragazzacci di strada, tanta acqua, un pesce grosso così, topi e tombini.

Un originale adattamento dello Schiaccianoci di Ciaikovskij narrato con la musica eseguita dal vivo.

Una di quelle storie che quando te la raccontano, non te la scordi più. Forse perché parla

d’amore, di diversità, di coraggio.

età consigliata 4 – 10 anni

durata 55 minuti

posto unico numerato € 8,00

(esclusi diritti di prevendita)

