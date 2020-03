Deb&Rose in concerto

“Di fronte alla situazione inedita che stiamo vivendo, è necessario ripensare e riprogettare il modo di fare cultura”. Con questo spirito Livia Pomodoro, Presidente dello Spazio Teatro No’hma, ha deciso di non sospendere la propria programmazione e di sfruttare la tecnologia digitale per portare il Teatro direttamente a casa degli spettatori.

Pertanto, nel rispetto delle misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus, lo spettacolo Juke box sentimentale, in programma domenica 8 marzo alle 17 , andrà in scena a porte chiuse e verrà ripreso e trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Teatro No’hma, dando così la possibilità al pubblico di seguire la performance da casa, senza bisogno di iscrizioni né password d’accesso.

Per l’occasione, Deborah Falanga (voce) e Rosella Cazzaniga (chitarra/contrabbasso), in arte Deb&Rose, presentano Juke box sentimentale, uno spettacolo musicale fatto di vecchi capolavori d’autore che riacquistano, grazie ai loro personalissimi arrangiamenti, vitalità e freschezza.

“Una Domenica Speciale all’insegna delle donne e della musica. Deb&Rose sono la prova che la musica è una materia mutevole: un “vecchio” brano, ad esempio, grazie all’ispirazione e al talento dell’interprete può divenire contemporaneo e diverso agli occhi e al cuore di chi ascolta” (Livia Pomodoro).

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro.

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

Inizio trasmissione ore 17

è possibile seguire il video collegandosi al sito www.nohma.org o accedendo al canale Youtube Teatro No’hma

Ideazione Deb&Rose

Voce Deborah Falanga

chitarra/contrabbasso Rossella Cazzaniga

Regia Giorgio Bozzo