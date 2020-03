Katalena in concerto

By

Il 1° e 2 aprile, ore 21, in live streaming da Lubiana, sul canale Youtube del Teatro No'hma

La folk rock band slovena Katalena, che avrebbe dovuto esibirsi nel Teatro di via Orcagna il 1 e 2 aprile, andrà in scena nelle stesse date a Lubiana con un concerto che verrà ripreso e trasmesso in diretta esclusiva sul canale Youtube del Teatro. “In questo modo alzeremo il sipario direttamente a casa dei nostri spettatori”, sottolinea la Presidente Livia Pomodoro. “Per seguire la diretta dell’evento da Lubiana, sarà sufficiente collegarsi, alle ore 21 di mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, sul sito www.nohma.org oppure sul nostro canale Youtube”.

Katalena propone una combinazione di musica tradizionale e moderni arrangiamenti rock, funk e blues. In patria sono considerati un vero e proprio fenomeno: nel giro di 17 anni la band ha pubblicato sette album, tutti accolti molto bene dalla critica, e tenuto concerti in tutto il mondo, da New York fino a Tel Aviv.

Dopo aver alzato il sipario in Sudafrica, Regno Unito, Spagna e Cambogia, Teatro No’hma presenta il settimo appuntamento della XI edizione Premio Internazionale in diretta dalla Slovenia.

Al termine dello spettacolo – come da sempre avviene in occasione del Premio Internazionale – gli spettatori potranno esprimere il proprio giudizio sulla performance, compilando un semplice questionario presente sul sito www.nohma.org nella pagina dedicata all’evento Katalena. In questo modo verrà inoltre salvaguardata la partecipazione della band slovena alla XI Edizione del Premio Internazionale.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

Inizio trasmissione ore 21

è possibile seguire il video collegandosi al sito www.nohma.org o accedendo al canale Youtube Teatro No’hma

Con

Vesna Zornik voce

Polona Janežič piano, tastiera, salterio, coro

Jelena Ždrale violino, coro

Tibor Mihelič Syed basso, guembri, ukulele, tastiera, chitarra, coro

Boštjan Narat chitarra, banjo, coro

Robert Rebolj percussioni

Fotografie Luka Kaše

Compagnia Katalena