Teatro Sala Umberto, I due cialtroni

Dal 2 al 12 maggio il Teatro Sala Umberto di Roma ospita I due cialtroni, novità assoluta scritta e diretta da Pier Francesco Pingitore con Maurizio Martufello e Marco Simeoli.

Tutti e due gli attori sono nella baita ufficialmente per riposarsi, ma in realtà̀ ciascuno di loro attende spasmodicamente una telefonata da Roma, che dovrà̀ decidere il proprio futuro. Perciò̀ ogni trillo di telefonino li fa scattare come molle. Per fortuna c’è sempre la padrona… Che però a un certo punto deve assentarsi per andare ad accogliere in paese nuovi ospiti in arrivo.

I due restano soli. Le battute e gli screzi si moltiplicano… Improvvisamente si sente un boato fortissimo e va via la corrente. Panico dei due. Finché non torna la luce e giunge una telefonata dalla padrona. La strada che porta alla baita è stata ostruita da una valanga di neve, caduta nel momento in cui si è sentito il boato. Non si sa quando potrà essere riaperta. L’ultima volta ci vollero tre settimane…

I due sono dunque in balia delle proprie nevrosi e dei propri scatti d’ira.

Riaffiorano episodi di tanti anni prima, quando entrambi ventenni l’uno militava a sinistra e l’altro a destra. Accuse e difese sulla vita passata di ciascuno, confessioni e sotterfugi, che si protrarranno fino alla “liberazione”.

Che avverrà con l’intervento delle donne della vicenda: la padrona; la fidanzata di Giorgio, Alessandra; la vivandiera Deborah.

ORARI SPETTACOLI

Giovedì 02/05/2024 ore 20:30 Venerdì 03/05/2024 ore 21:00 Sabato 04/05/2024 ore 21:00 Domenica 05/05/2024 ore 17:00 Martedì 07/05/2024 ore 20:30 Mercoledì 08/05/2024 ore 17.00 Giovedì 09/05/2024 ore 20:30 Venerdì 10/05/2024 ore 21:00 Sabato 11/05/2024 ore 21:00 Domenica 12/05/2024 ore 17:00

Durata: 2 ore e 10 min compreso intervallo

SALA UMBERTO

Via della Mercede, 50, 00187 Roma – prenotazioni@salaumberto.com

prezzo biglietto da 34 € a 20€ disponibili su www.salaumberto.com – www.ticketone.it

I DUE CIALTRONI

Novità italiana

con MAURIZIO MARTUFELLO e MARCO SIMEOLI

con la partecipazione straordinaria di FANNY CADEO

e con Elena Ferrantini e Lucrezia Gallo

scritto e diretto da PIER FRANCESCO PINGITORE

Scene e costumi Graziella Pera | Realizzazione scene Giovanni Nardi | Direttore di scena Ludovica Costantini | Assistente alla regia e Promozione Francesca Spagnolo Produzione Centro Teatrale Meridionale SOC. COOP | Organizzazione e Distribuzione Generazioni Spettacolari | Direzione Artistica Fausto Costantini

2 – 12 maggio 2024

SALA UMBERTO