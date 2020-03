La Filarmonica della Scala on demand

#lamusicanonsiferma: in collaborazione con Musicom.it e Cecchi Gori Entertainment, due concerti di MusicEmotion in noleggio gratuito a scelta tra i quattro disponibili sulla piattaforma digitale del gruppo CGE

La musica della Filarmonica non si ferma. In un momento difficile per tutto il paese, la chiusura dei teatri è un sacrificio necessario a contenere la diffusione del Covid-19. Stare a casa ora significa poter tornare a fare musica al più presto. Prima di allora però la Filarmonica della Scala, in collaborazione con Musicom.it e Cecchi Gori Entertainment, rende disponibile la visione on demand di quattro appuntamenti della serie MusicEmotion, il progetto che porta la Filarmonica della Scala al cinema, arricchiti con contenuti extra e le introduzioni di Francesco Micheli.

Da lunedì 16 sarà comunicato, sui social media della Filarmonica e dei partner dell’iniziativa, il primo codice promo per noleggiare uno dei titoli sulla piattaforma digitale CGEntertainment. Quattro grandi direttori sul podio: Daniel Harding dirige Montalbetti e Schubert, Myung-whun Chung dirige Čajkovskij e Bartók, Georges Prêtre dirige Bizet e Mahler, Dennis Russell Davies dirige Gershwin e Bernstein.

Basterà accedere attraverso il link del titolo scelto, cliccare su ‘Noleggio digitale’ per aggiungerlo al carrello e, quando richiesto, inserire il codice promo che sarà fornito ogni settimana sui social media della Filarmonica e dei Partner. Per il concerto di lunedì 16 il codice promo è MUSICEM20. La visione è valida per 48 ore a partire dal primo play. E in più ricevi 5€ di buono per acquistare altri contenuti video sulla piattaforma.

#Restiamoacasa ma #lamusicanonsiferma

Regia: Blando Maria Melli | Pietro Tagliaferri

Introduzioni: Francesco Micheli

Regia contenuti extra: Andrea Franceschini

I concerti disponibili:

1)

MUSICEMOTION – DANIEL HARDING

FILARMONICA DELLA SCALA

MAURO MONTALBETTI

Another’s Hell

FRANZ SCHUBERT

Sinfonia n. 9 in do maggiore D944 La Grande

Link: https://bit.ly/33hAZGT

2)

MUSICEMOTION – MYUNG-WHUN CHUNG

FILARMONICA DELLA SCALA

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ

Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36

BÉLA BARTÓK

Concerto per orchestra

Link: https://bit.ly/39QrvEO

3)

MUSICEMOTION – GEORGES PRÊTRE

FILARMONICA DELLA SCALA

GEORGES BIZET

Sinfonia in do maggiore

GUSTAV MAHLER

Sinfonia n. 1 in re maggiore Titano

Link: https://bit.ly/2IHc3Py

4)

MUSICEMOTION – DENNIS RUSSELL DAVIES

FILARMONICA DELLA SCALA

GEORGE GERSHWIN

Porgy and Bess, Suite / Rhapsody in Blue

LEONARD BERNSTEIN

Candide, ouverture / Symphonic Dances from West Side Stories