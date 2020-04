Gioele Dix: omaggio a Italo Calvino in pillole letterarie

Intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, Italo Calvino è stato uno dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento. Nel 1972 pubblicò “Le città invisibili” nel quale ipotizzava un dialogo tra Marco Polo e l’imperatore dei Tartari Kublai Khan, che interrogava l’esploratore sulle città del suo immenso impero. Ne uscirono cinquantacinque racconti: descrizioni estetiche e allegoriche di alcune città di fantasia, per la maggior parte surreali. Gioele Dix in questo appuntamento letterario propone al suo pubblico: “Isidora”, “Bauci” e “Sofronia”.

“Se c’è una cosa che mi manca in questo periodo è la possibilità di viaggiare, spostarsi, conoscere posti nuovi… e non solo immaginarli! Per fortuna ci sono i libri, per fortuna c’è stato uno scrittore come Italo Calvino che con la penna ha compiuto prodigi trasportandoci altrove, con leggerezza. Oggi vi portò con me in giro per “Le città invisibili” …Buon viaggio!” Gioele Dix

Le pillole letterarie di Gioele Dix sono diventate un appuntamento fisso per i fan dell’artista che ogni settimana lo seguono sui suoi social commentato e condividendo gli autori proposti. Le migliaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti degli utenti lasciano intuire che, in questo periodo di quarantena, il pubblico apprezzi molto gli spunti letterari proposti. Dopo la Peste del Manzoni, le poesie di Wislawa Szymborska, la favola di Gianni Rodari e la prosa fantastica e surreale di Dino Buzzati, è la volta di Italo Calvino con tre racconti che raggiungono i vertici della poeticità.

Premettendo a tutti che in questo periodo di quarantena è importante stare a casa, Gioele Dix coglie l’occasione di condividere con il pubblico che lo segue le proprie passioni letterarie e dà appuntamento sui suoi canali ufficiali. #iorestoacasa

——–

Canali ufficiali di Gioele Dix:

——-

LE PILLOLE LETTERARIE DI GIOELE DIX:

Gioele Dix legge Italo Calvino – “Isidora”, “Bauci” e “Sofronia”.

Link YouTube https://youtu.be/xUDIex-g8h4

Link Facebook https://www.facebook.com/GioeleDixOfficialPage/videos/349730295986908/

Gioele Dix legge Dino Buzzati – La ragazza che precipita

Link YouTube https://youtu.be/dPhtXatBSJU

Link Facebook https://www.facebook.com/GioeleDixOfficialPage/videos/1127238377619395/

Gioele Dix legge Gianni Rodari – Il paese senza punta

Link YouTube https://youtu.be/mj8aka7Y17k

Link Facebook https://www.facebook.com/GioeleDixOfficialPage/videos/683245119077974/

Gioele Dix racconta Wislawa Szymborska

Link YouTube https://youtu.be/p_8XCCRRYZ8

link Facebook https://www.facebook.com/GioeleDixOfficialPage/videos/1356702744517917/

Gioele Dix legge I Promessi Sposi