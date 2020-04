Domenica 19 aprile, alle ore 17, per la quarta Domenica Speciale della Stagione, lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro pubblicherà sul proprio canale YouTube l’inedita registrazione del concerto Like a Bob Dylan, con cui la cantante Cinzia Tedesco ha inaugurato – in due serate – la stagione teatrale 2017/18 di No’hma dedicata alla “Passione: fuoco della vita”.

Il video, montato ad hoc dalla troupe della vocalist, raccoglie i momenti migliori dei due concerti passati: Blowing in the Wind, Lay lady lay, Knocking on the Heaven’s door, Mr. Tambourine Man e Like a Rolling Stone, sono interpretati da Cinzia Tedesco con un mood jazzistico che riesce con forza a far rivivere i testi del “Menestrello di Duluth”.

“Una Domenica Speciale all’insegna della musica e delle parole del grande cantautore americano” sostiene la Presidente Livia Pomodoro. “Amato per la poetica dei suoi testi e per la musicalità della sua chitarra, conosciuto per la sua irriverenza e scontrosità, Bob Dylan rappresenta bene quello che si intende per passione”.

Per seguire lo streaming di Like a Bob Dylan sarà sufficiente collegarsi, alle ore 17 di domenica 19 aprile , sul sito www.nohma.org oppure sul canale YouTube “Teatro No’hma”, senza bisogno di iscrizioni o password d’accesso.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro.

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

Inizio trasmissione ore 17

è possibile seguire il video collegandosi al sito www.nohma.org o accedendo al canale YouTube Teatro No’hma

Cinzia Tedesco in Like a Bob Dylan

Regia Stefano Ramaccia

Voce e direzione musicale Cinzia Tedesco

Pianoforte e arrangiamenti musicali Stefano Sabatini

Violoncello Giovanna Famulari

Contrabbasso Luca Pirozzi

Batteria Pietro Iodice