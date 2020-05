Disney+ annuncia che il commovente e ispirazionale film Clouds debutterà in esclusiva sulla piattaforma di streaming il prossimo autunno. La pellicola, la cui produzione si è conclusa recentemente a Montreal, è basata sul libro di memorie di Laura Sobiech, madre di Zach Sobiech. Diretto e prodotto dal cofondatore dei Wayfarer Studios, Justin Baldoni (A un metro da te), il progetto rappresenta il primo film narrativo acquisito dal team Disney+ Global Content e sarà disponibile in esclusiva in tutti i mercati in cui è disponibile Disney+.

Clouds è la storia vera di Zach Sobiech, un ragazzo di 17 anni dotato di talento musicale che convive con una rara forma di tumore osseo (osteosarcoma). Il film segue il viaggio di Zach nel corso del suo ultimo anno di scuola mentre attraversa la complessità dell’amore, dell’amicizia, della famiglia, costruendo la sua eredità musicale. La pellicola è interpretata da Fin Argus (Total Eclipse della Brat) nei panni di Zach Sobiech, Sabrina Carpenter (Il Coraggio della Verità – The Hate U Give) nel ruolo di Sammy, sua amica e compagna all’interno della band, Madison Iseman (Annabelle 3, Jumanji: Benvenuti nella jungla) nel ruolo di Amy, la ragazza di Zach, Thomas Everett Scott (Tredici, La La Land) e Neve Campbell (Skyscraper, House of Cards) nei panni dei suoi genitori, Laura e Rob.

«Mi sono innamorato della gioia contagiosa di Zach e della sua anima sette anni fa quando ho realizzato un breve documentario sulla sua vita. Poco prima che morisse gli ho promesso che avrei fatto tutto il possibile per assicurarmi che il mondo ascoltasse la sua musica», ha dichiarato Justin Baldoni. «Nell’era del COVID-19, con il futuro delle attività di intrattenimento in sospeso, era fondamentale per me assicurarmi che il messaggio di speranza, fede e trionfo di Zach di fronte alle avversità avesse davvero l’opportunità di toccare quanti più cuori possibili nel mondo. Ecco perché sono così entusiasta di collaborare con Disney+ per il mio primo film sotto l’etichetta dei Wayfarer Studios, perché è la casa e la piattaforma perfetta per portare l’incredibile storia di Zach al mondo».

«Justin ha creato un commovente ed edificante tributo a Zach, la cui storia ci mostra il potere dell’ottimismo, della musica e della connessione umana», ha detto Ricky Strauss, president, Content & Marketing, Disney+. «Dato che il nostro team è alla costante ricerca di storie originali che intrattengano e ispirino, Clouds si adatta perfettamente a Disney+ e al nostro pubblico in tutto il mondo».

Clouds è una produzione Mad Chance / La Scala Films Production, co-finanziato dai Wayfarer Studios, ed è prodotto da Andrew Lazar di Mad Chance, Justin Baldoni dei Wayfarer Studios e Casey La Scala. Steve Sarowitz, Wendy S. Williams e Cate Adams sono anche i produttori esecutivi e Ben Simpson è il co-produttore. Endeavor Content e Wayfarer Studios hanno negoziato l’accordo per il film.

Justin Baldoni è rappresentato dalla WME.

