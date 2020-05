OGR Torino: al via 4 nuove rubriche digital su talenti tech, favole per bambini, lezioni interattive per studenti, storie delle antiche officine dei treni

OGR is digital, il progetto che racconta al pubblico le molteplici anime delle OGR Torino, si arricchisce di quattro nuove rubriche. Molti i temi trattati attraverso la condivisione di contenuti inediti: storie di eccellenze legate al mondo OGR Tech si intersecano con progetti educativi e divulgativi pensati dal Dipartimento Educazione delle OGR Torinoper scuole, bambini e famiglie.

Le nuove proposte

Due nuove rubriche, Digital Focus e Tech Inspiration, dedicate alle eccellenze che popolano le OGR Tech; una sezione – OGR Kids – dedicata a bambini e studenti. E ancora: dalla collaborazione tra le OGR – Officine Grandi Riparazioni e un operaio delle ex officine di riparazioni dei treni è nata la serie originale di podcast In viaggio con Elvira. Storie di grandi riparazioni.

Digital Focus

Le OGR Tech powered by Talent Garden propongono una nuova rubrica bimensile pensata per condividere con il pubblico una serie di approfondimenti legati ad argomenti specifici in ambito tech e digital. Su tutti i canali social delle OGR si parlerà di intelligenza artificiale e blockchain, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, Smart Mobility, sviluppo sostenibile e Big Data per il non profit: si affronteranno dunque temi attuali che coinvolgono le ricerche e il lavoro dell’ecosistema di eccellenze delle OGR Tech.

Quando: due volte al mese, al lunedì, a partire dal 25 maggio

Dove: Spotify, Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter Prezzo: gratis

Tech Inspiration

Siaffianca alla rubrica Digital Focus: due volte al mese saranno raccontate storie di successo e di traguardi raggiunti delle startupescaleup,delle aziende corporate nazionali e internazionali, delle industrie creative e dei centri di ricerca della Community OGR Tech. Ogni lunedì su tutti i canali social delle OGR saranno condivisi video, registrazioni e immagini per scoprire insieme al pubblico le eccellenze e i talenti che popolano l’ecosistema delle OGR Tech powered by Talent Garden, per stimolare una contaminazione positiva e fonte di ispirazione.

Quando: due volte al mese, al martedì, a partire dal 26 maggio Dove: Spotify, Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube Prezzo: gratis

OGR Kids | Play & Smile Il Dipartimento Educazione delle OGR Torino, in occasione del lancio del progetto OGR is digital, ha selezionato una serie di podcast, in italiano e in inglese, per bambini e famiglie. Questa prima selezione – reperibile su Spotify con il nome “OGR Kids | Play & Smile” è dedicata in particolare ai bambini dai 3 agli 8 anni e può essere ascoltata sul canale delle OGR – Officine Grandi Riparazioni.

Ogni lunedì sui canali social verrà presentato il podcast della settimana, con i suggerimenti del Dipartimento Educazione.

Tra i podcast selezionati alcune favole di Gianni Rodari, Il leone e il topo di Esopo in italiano e inglese, favole di Oscar Wilde, narrate da Toni Servillo, e alcune filastrocche lette da Neri Marcorè. OGR Kids | Plays & Smile rientra nel più ampio programma di attività per bambini e famiglie proposto dalle OGR Torino.

Quando: ogni lunedì, a partire dal 25 maggio Dove: Spotify, Instagram, Facebook Prezzo: gratis

Giovani Sguardi 2020 Le OGR Torino in collaborazione con l’Istituto Istruzione Superiore “Bodoni Paravia” propongono una lezione interattiva per tutti gli studenti di Audiovisivo su tutto il territorio nazionale. L’incontro si svolgerà online in diretta streaming il 3 giugno ore 15.00. Grazie alla collaborazione tra il Dipartimento Educazione e il Dipartimento Curatoriale delle OGR Torino, Samuele Piazza e Roberta Zendrini presenteranno Viaggio alla scoperta de L’Atteso, la mostra realizzata dall’artista Mike Nelson nel Binario 1 delle OGR nel 2018: un modo per raccontare la trasformazione delle OGR – Officine Grandi Riparazioni nel luogo che è oggi. L’istituto Bodoni Paravia propone una serie di appuntamenti, dal 28 maggio al 10 giugno: tutti gli incontri online sono disponibili sul sito www.bodoniparavia.it.

Quando: mercoledì 3 giugno, h 15.00 Dove: Instagram, Facebook, Twitter Prezzo: gratis

OGR History | In viaggio con Elvira.Storie di grandi riparazioni Grazie alla collaborazione tra il Dipartimento Educazione e Gian Carlo Franceschetti, ex operaio delle storiche Officine dei treni dal 1971 al 1984, nell’ambito della progettazione dell’area storica com’era com’è, è stato elaborato il progetto narrativo In viaggio con Elvira. Partendo dalla storia di Elvira, una locomotiva da riparare, le OGR ripercorrono con una serie di 8 podcast originali, pubblicati su Spotify, alcuni momenti della propria storia: ogni martedì, a partire dal 26 maggio, sarà pubblicato un nuovo episodio.

Con la serie In viaggio con Elvira, le OGR – Officine Grandi Riparazioni intendono condividere con i docentidelle Scuole dell’infanzia e/o Primarie, strumenti e contenuti per avvicinarsi e consolidare la conoscenza delle OGR e delle storie di piccole e grandi riparazioni che dal 1895 ai giorni nostri le hanno rese centro di innovazione e cultura.

Quando: ogni mercoledì , a partire dal 26 maggio Dove: Spotify, Instagram, Facebook Prezzo: gratis

Novità in arrivo per le rubriche già attive dedicate alla musica e all’arte contemporanea:

OGR Listening Session

Ogni lunedì le OGR Torino arricchiscono la loro selezione diplaylist e podcast su Spotify per accompagnare il pubblico in un viaggio all’ascolto – tra musica, arte e tech, e le nuove selezioni OGR Kids e OGR History. Le si può trovare con il nome OGR – Officine Grandi Riparazioni Torino.

Ecco tutte le playlist:

#OGRismusic | Walking session

#OGRismusic | A collaborative playlist for life’s little pleasures

#OGRisart | Podcast discovery

#OGRistech | Innovation and ideas

#OGRkids | Play & Smile

#OGRhistory | In viaggio con Elvira – Storie di grandi riparazioni

OGR is music | Walking Session

In particolare, la musica trova ancora spazio nei contenuti digital delle OGR Torino grazie al canale Spotify dedicato. Lo scopo delle OGR è creare una playlist grazie alla collaborazione con il pubblico, una raccolta pensata per chi ama condividere, passeggiare e ascoltare buona musica: un modo per essere presenti nel rientro alla quotidianità post lockdown. Attraverso i canali social delle OGR, sarà possibile indicare il brano che più si ama ascoltare durante una passeggiata all’aperto. Dall’insieme dei suggerimenti, nasce OGR is music | Walking Session.

Disponibile sul canale Spotify delle OGR – Officine Grandi Riparazioni

Dove: Spotify, Instagram, Facebook, Twitter Prezzo: gratis

Come nasce una mostra

Racconta tutto quello che un’istituzione realizzanei momenti di chiusura in preparazione agli opening delle mostre e aigrandi eventi: aneddoti costellati di persone, di idee, di momenti e di piccole corse contro il tempo.

Ogni giovedì un’inedita condivisione virtuale per il nostro pubblico, su tutti i nostri canali social.

Quando: ogni giovedì, fino al 30 luglio

Dove: Spotify, Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube

Prezzo: gratis

Prossimi appuntamenti:

Giovedì 28 maggio: i curatori Valentina Lacinio e Samuele Piazza narrano la prima edizione del progetto Dancing is what we make of falling 1

Giovedì 4 giugno: Valentina Lacinio, curatrice OGR, racconta il progetto In Concert dell’artista Ari Benjamin Meyers.

OGR Good News

Ogni venerdì, storie di piccole e grandi eccellenze saranno raccontate attraverso i canali social: stimoli culturali a 360°, arte, tech, innovazione e molto altro.

Con questa rubrica le ex-officine colgono l’occasione per raccontarsi all’esterno, presentandosi non solo come luogo di produzione di eventi ma anche come cassa di risonanza di altre realtà di eccellenza.

Quando: ogni venerdì Dove: Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin Prezzo: gratis

OGR Public Program & OGR YOU – Memories

Oltre 50 video di approfondimento nei campi delle arti figurative, performative, della divulgazione scientifica e delle tematiche sociali per rivivere gli appuntamenti più significativi delle edizioni OGR Public Program e OGR You, i due progetti di formazione gratuiti promossi dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT in collaborazione con le OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino.

Quando: ogni settimana

Dove : Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin OGR Canali Facebook e Instagram Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT

Prezzo : gratis

OGR Public Program & OGR YOU – #Memories Guests

La rubrica #Memories proposta a marzo 2020 dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea si arricchisce: i grandi ospiti di OGR Public Program si impegnano a raccontare il proprio punto di vista sul periodo storico che stiamo vivendo.

Ogni settimana una testimonianza eccellente con alcuni dei protagonisti del nostro tempo, per riflettere, immaginare e progettare un futuro possibile: online sui canali social delle OGR Torino e della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT

Quando: ogni mercoledì

Dove : Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin OGR Canali Facebook e Instagram Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT

Prezzo : gratis

Scheda progetto OGR is digital e ulteriori informazioni

Le OGR Cult – l’anima delle Officine dedicata all’arte e alla cultura contemporanea – sono state raccontate attraverso la rubrica Come nasce una mostra, creata per condividere con il pubblico aneddoti legati ai momenti che precedono l’inaugurazione di una mostra; le attività di OGR Public Program attraverso la rubrica Memories che raccoglie video di approfondimento nei campi delle arti figurative, performative, della divulgazione scientifica e delle tematiche sociali; la musica è stata protagonista dei canali social grazie alla condivisione di brani tratti dal repertorio di artisti chesi sono esibiti nella Sala Fucine dal 2017 ad oggi, divenendo parte di OGR Listening Session, #OGRismusic | A collaborative playlist for life’s little pleasures.

Le OGR Tech– hub per la creazione collaborativa e incubatore di idee che riuniscestartup,scaleup, aziende corporate nazionali e internazionali, industrie creative e centri di ricerca– sono state valorizzate grazie alla condivisione con il pubblico del percorso svolto dalle startup selezionate per la prima edizione del Techstars Smart Mobility Accelerator Program, primo programma di accelerazione sulla Smart Mobility in Europa. Ma ancora: una serie di podcast e contenuti sono stati condivisi sul canale Spotify delle OGR, nella playlist #OGRistech | Innovationand ideas.

In viaggio con Elvira. Storie di Grandi Riparazioni

Ulteriori Informazioni:

Calendario pubblicazione episodi: Martedì 26 maggio: Serie 1 – Ep. 1 > È lunedì, si parte! Martedì 26 maggio: Serie 1 – Ep. 2 > Martedì, le Officine Grandi Riparazioni! Martedì 2 giugno: Serie 1 – Ep. 3 > Giovedì, l’attesa Martedì 9 giugno: Serie 1 – Ep. 4 > Venerdì, verso l’alto! Martedì 16 giugno: Serie 1 – Ep. 5 > Lunedì, ricordi. Martedì 23 giugno: Serie 1 – Ep. 6 > Giovedì, binario 22. Martedì 30 giugno: Serie 1 – Ep. 7 > Mercoledì, ultimi giorni. Martedì 2 luglio: Serie 1 – Ep. 8 > Venerdì, verso nuove avventure!

Testi originali: Gian Carlo Franceschetti, dipendente OGR – Officine Grandi Riparazioni dal 1971 al 1984 Voce narrante: Vittoria D’Antonio Tecnico audio e registrazioni: Giorgio Giovine

Segui le OGR sui canali social e sul sito web!

