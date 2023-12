TIBERINI, Mariano, in arte Mario – Premio Tiberini

Dal Dizionario Biografico degli Italiani della

Enciclopedia Treccani – Volume 95 (2019)

Giancarlo Landini

TIBERINI, Mariano, in arte Mario. – Nacque a San Lorenzo in

Campo, a sud di Pesaro e Urbino, l’8 settembre 1826, in una

famiglia di onorevoli condizioni, secondo di tre figli di Gaetano e di

Marianna Pezza.

Il fratello Giovanni era nato nel 1824, Giovanna, la sorella, nacque

nel 1828 e morì due anni dopo. Studiò nel collegio convitto di

Pergola; ventenne si recò a Roma per diventare sacerdote. La

collaborazione con un giornale politico gli costò il controllo della

polizia e poi il carcere. Nel 1848, in un momento cruciale per Roma

e l’Italia, decise di darsi al canto, studiando prima con Domenico

Lucilla, maestro di canto, e poi perfezionandosi a Napoli con

Emanuele de Roxas, compositore e direttore d’orchestra di bella

fama. Debuttò nell’ottobre del 1851 al teatro Argentina di Roma,

nella Semiramide di Gioachino Rossini (Idreno). Nell’autunno-

inverno del 1852-53 al Carolino di Palermo fu il tenore principale

nella Beatrice di Tenda di Vincenzo Bellini e nel Don Pasquale di

Gaetano Donizetti, Macduff nel Macbeth di Giuseppe Verdi e Gondì

nella Maria di Rohan di Donizetti. Nel teatro Nuovo di Napoli si esibì

nella ‘prima’ di Ser Babbeo di Giuseppe Lillo (maggio del 1853).

Dall’ottobre del 1854 ai primi del 1856 si esibì in America Centrale,

a San Juan de Puerto Rico, Kingston, Hispaniola, Port-au-Prince e

soprattutto al Gran teatro Tacón dell’Avana e in altre città cubane,

in una compagnia di giro che comprendeva Luisa (Eloisa) Caranti e

Luigi Corradi Setti, debuttando in Lucia di Lammermoor, I

puritani, I due Foscari, Il trovatore, Rigoletto, La traviata, Il

barbiere di Siviglia, Poliuto, Maria di Rohan (come

Chalais), Norma, Lucrezia Borgia. Fu acclamato, prevalendo il

cantante sull’artista teatrale, con un gusto esibito per il virtuosismo.

Nel 1856 passò negli Stati Uniti. Cantò Lucia di Lammermoor alla

Academy of music di New York.

Per attirare l’attenzione del pubblico sul giovane tenore l’allora

impresario, Bernard Ullman, orchestrò una campagna stampa

sensazionale: Tiberini, discendente dell’imperatore Tiberio, di

famiglia nobile, si sarebbe esibito sotto falso nome; scoperto dai

fratelli, era stato costretto a fuggire e aveva optato per l’arte a

dispetto dei parenti; abbandonato dalla fidanzata, ora trovava

consolazione nell’affetto del pubblico straniero (cfr. Guerra, 2005,

pp. 32 s.).

Entrò poi nella compagnia di Teresa Parodi, amministrata dal

moravo Maurice Strakosch, figura chiave nell’organizzazione della

vita musicale nordamericana. Tenne una serie di concerti a

Philadelphia, Washington, Baltimora, Boston, New York City,

Rochester, Buffalo, Toronto, Chicago, Saint Louis, Bloomington,

Indianapolis, Cincinnati, Louisville, Detroit, Providence, Milwaukee,

Albany, Hartford e Cleveland. Da gennaio del 1857 a maggio del

1858 si esibì di nuovo alla Academy of music, aggiungendo al

proprio repertorio La favorita, Ernani, La sonnambula, La figlia del

reggimento, Don Giovanni (Don Ottavio), Gli Ugonotti, Otello di

Rossini (Rodrigo); ma nella seconda metà del 1857 fu al San Felipe

di Caracas, dove debuttò nell’Attila, mentre chiuse la carriera

americana al Burton’s Theatre di New York, dove aggiunse ai suoi

personaggi Nemorino (L’elisir d’amore) e Carlo (Linda di

Chamounix).

Nell’estate del 1858 rientrò in Europa; a San Lorenzo in Campo

tenne un concerto. Acclamato, dotato di una discreta fortuna, avviò

una carriera europea, scritturato dal Liceu di Barcellona, dove dal

settembre del 1858 al maggio del 1859 cantò i titoli del suo

repertorio, spesso in coppia con Angiola (Angelina) Ortolani

Valandris (Walandris; Bergamo, 10 maggio 1834-Livorno, 31

dicembre 1913), valente soprano ch’egli sposò nel capoluogo

catalano il 14 aprile 1859 nella parrocchia di S. Jaime, abitando in

casa di lei nella Rambla del Centro. Da allora i coniugi formarono

una coppia artistica inseparabile, e il tenore ormai famoso

comparve, salvo rare eccezioni, sempre al fianco della consorte,

che, pur non possedendo le spiccate doti artistico-vocali del marito,

si confermò cantante di alto livello. Dal matrimonio nacquero Arturo

Michele Vittorio (Torino 1860-Milano 1909; ufficiale nella Marina

militare), Gaetano Mario Giovacchino (Livorno 1872-1923; visse

con la madre nella Villa dell’Ardenza), Vittorio Corradino Paolo

(Livorno 1875-La Spezia 1895; iniziò la carriera nella Marina

militare, ma morì di scarlattina).

Al Liceu, Tiberini debuttò nell’Ebrea di Halévy e nella ‘prima’ locale

della Matilde di Shabran di Rossini: l’impervia parte di Corradino

divenne poi uno dei suoi cavalli di battaglia. Nell’agosto del 1859 i

Tiberini rientrarono in Italia e dopo alcuni concerti e spettacoli nella

città della Ortolani, Bergamo, presero dimora a Livorno, in una villa

alla Rotonda d’Ardenza, conducendo una vita signorile e amando

riunire nel loro salotto intellettuali, artisti e la buona società

labronica. In ottobre i coniugi si presentarono alla Scala proprio

in Matilde, seguita dalla ‘prima’ assoluta del Riccardo III di

Giambattista Meiners e il debutto del tenore nell’Assedio di Corinto.

Nel gennaio-febbraio del 1860, con Angiolina in attesa del primo

figlio, i due furono al Regio di Torino, dove Tiberini debuttò nella

parte di Arnoldo del Guglielmo Tell; in aprile, un mese e mezzo

dopo il parto, al Regio di Parma, al Grande di Trieste, dove per la

prima volta il tenore affrontò La donna del lago (Giacomo V)

e Parisina d’Este di Donizetti. Il 26 dicembre Tiberini aprì la

stagione di Carnevale della Scala debuttando nel Mosè (Amenofi), e

di seguito vi cantò La favorita, Lucia di Lammermoor, la ‘prima’

assoluta dell’Espiazione di Achille Peri, Il barbiere di Siviglia, I

Capuleti e i Montecchi (Tebaldo). Da aprile ad agosto del 1861 fu al

Covent Garden di Londra, riscuotendo successo come cantante e

come attore, a riprova di una raggiunta maturità; in autunno fu a

Berlino. Nel 1862 al San Carlo di Napoli debuttò in Un ballo in

maschera e varò il Don Carlos infante di Spagna di Vincenzo

Moscuzza, del quale l’anno dopo tenne a battesimo alla Pergola di

Firenze Piccarda Donati. Nel giugno dello stesso anno all’Argentina

di Roma fu il protagonista nella ‘prima’ assoluta di Iginia d’Asti di

Filippo Sangiorgi. Nel febbraio del 1863 al San Carlo debuttò

nel Roberto il Diavolo; in primavera, alla Pergola di Firenze si

cimentò con Faust di Charles-François Gounod; in settembre al

Rossini di Lugo di Romagna fu il protagonista dell’Alessandro

Stradella di Giuseppe Sinico. Nel gennaio del 1864 all’Apollo di

Roma fu protagonista nel Don Alvaro, ossia la versione

pietroburghese della Forza del destino di Verdi; in primavera alla

Pergola creò I Batavi di (Louise-Pauline?) Tarbé des Sablons. Nel

1865 al Carlo Felice di Genova tenne a battesimo Amleto di Francio

Faccio e al Grande di Trieste Romeo e Giulietta di Filippo Marchetti.

Negli anni seguenti, entro un’attività italiana sempre intensa,

debuttò in Caterina Howard di Errico Petrella all’Apollo di Roma

(Carnevale 1866), in Don Diego de’ Mendoza di Giovanni Pacini alla

Fenice di Venezia (Carnevale 1867) e soprattutto nella versione

definitiva della Forza del destino, alla Scala il 27 febbraio 1869:

Verdi espresse giudizi lusinghieri su di lui e su Teresa Stolz

(Leonora), definiti «sublimi» e «superbi» nelle lettere inviate nei

giorni seguenti a Luigi Piroli, a Opprandino Arrivabene e all’editore

francese Escudier. Nella stessa stagione, il 3 aprile, creò il

protagonista di Ruy Blas, l’opera di Marchetti (da Victor Hugo) che

fu poi tra i titoli più graditi di fine secolo. Vi cantò però soltanto alla

‘prima’, affaticato dal tour de force degli impegni. In marzo cantò

alla Pergola nel Conte Ory; e fatta la stagione d’inverno e primavera

1870 al San Carlo, il 26 dicembre aprì la Scala nella parte di Vasco

di Gama nell’Africana di Jacob Meyerbeer, a riprova di un repertorio

invero eclettico per stile e vocalità. Nel marzo-aprile del 1868 i

coniugi Tiberini erano comparsi agli Italiens di Parigi

nell’amatissima Matilde di Shabran, nei Puritani e nella ‘prima’

assoluta della Contessina di Giuseppe Poniatowski; da lì passarono

al Real di Madrid, dove tornarono nel 1871 debuttando

nella Marina di Emilio Arrieta, titolo amatissimo in Spagna. Gli

ultimi anni di carriera della coppia si svolsero nei teatri iberici, a

Madrid, Cadice, Siviglia, Valencia, nonché al São Carlos di Lisbona

con Dinorah. Nel 1874 tornarono in Italia per gli ultimi debutti,

nella Jone di Petrella al Malibran di Venezia e nel Luigi Rolla di

Federico Ricci alla Pergola nel 1876.

Tiberini morì a Reggio nell’Emilia il 16 maggio 1880, in seguito a

un’operazione odontoiatrica. Pochi mesi prima era stato ricoverato

nell’istituto psichiatrico S. Lazzaro di Reggio in preda a uno stato di

prostrazione fisico-mentale in seguito ai rovesci finanziari patiti per

investimenti azzardati. Venne sepolto nel cimitero Monumentale di

Milano, dove fu poi tumulata anche la consorte, con la quale aveva

condiviso vita e carriera.

Nel 1881 il teatro di San Lorenzo in Campo fu intitolato a Tiberini.

Nel 1989, per interessamento di Giosetta Guerra, è stato istituito il

Premio lirico internazionale Mario Tiberini, che viene conferito a

cantanti lirici di spicco.

Tiberini non possedette una voce baciata dalla natura, ma grazie

alla tecnica eccellente la trasformò in un magnifico strumento. Poté

così affrontare le tessiture acute tipiche delle parti per tenore

contraltino. Abilissimo nel canto di agilità, forte di una fluida

vocalizzazione, affrontò vari titoli rossiniani e nella parte di

Corradino, una delle più ardue in assoluto, assicurò la fama di

un’opera già allora negletta come Matilde di Shabran. Fu uno

stupendo tenore di grazia, interprete felice, ammirato e applaudito

in Bellini e Donizetti. Si fece apprezzare nel grand opéra: risolveva

il personaggio di Raoul negli Ugonotti evitando i turgori dei tenori

stentorei. L’arte del fraseggio, il vivo senso della parola, l’indole

dell’artista creatore gli permisero di cimentarsi con successo con il

melodramma verdiano, realizzando parti complesse come il

Riccardo di Un ballo in maschera e l’Alvaro della Forza del destino.

Non a caso Aureliano Pertile, raccogliendo le testimonianze dei suoi

maestri, lo additava a esempio di interprete appassionato. Nel suo

canto Tiberini univa declamazione e melodia, slancio e dolcezza;

indulgeva nondimeno al lavoro di cesello, cedendo al gusto per i

filati e le messe di voce, con atteggiamenti tipici dell’antica scuola.

L’attore aveva credibile gioco scenico, arricchito dagli splendidi

costumi da lui collezionati, che indossava con fiero portamento. Si

fatica tuttavia a comprendere come potessero coesistere nel

repertorio di un solo cantante opere tanto diverse per stile e

vocalità. Tiberini va dunque considerato un perfetto esempio di quel

tipo di artista del secondo Ottocento che, formatosi sul belcanto di

Rossini, si era poi saputo adattare con talento a stili di canto più

incisivi e roventi. Questo genere di tenore, capace di dolcezze

infinite e di sfumature a fior di labbro, era destinato a estinguersi

alla fine del secolo e ai primi del Novecento, avendo per epigoni

tenori del calibro di Roberto Stagno, Francesco Marconi, Fernando

De Lucia e Alessandro Bonci. Al di là di ogni nostalgico rimpianto,

l’arte delle sfumature, di cui Tiberini era maestro, ci permette di

capire perché mai Verdi abbia disseminato le sue partiture di così

frequenti inviti alla dolcezza e al pianissimo; sapeva che avrebbero

potuto trovare realizzazione nell’arte dei maggiori cantanti del suo

tempo, come Tiberini.

