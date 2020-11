Sarà una serata all’insegna dell’horror e della paura quella che andrà in onda sabato 31 ottobre su Cielo, il canale in chiaro di Sky che trasmette sul digitale terrestre al numero 26.

La notte delle belve è l’appuntamento serale che Cielo dedica a Halloween e che coinvolgerà gli spettatori in una maratona di film horror italiani degli anni Settanta. A inaugurare la programmazione alle ore 23.00 sarà in prima visione assoluta il pluripremiato cortometraggio Ferine del regista Andrea Corsini, a cui seguiranno Femina ridens, Lo strano vizio della signora Wardh e, alle prime luci dell’alba, Perché quelle strane gocce di sangue…

Dopo la presentazione nella sezione concorso della 34esima Settimana della Critica a Venezia ’76, Ferine ha iniziato un percorso che lo ha visto protagonista in 43 festival tra i più prestigiosi del panorama internazionale, ha viaggiato per oltre 20 Paesi di tutto il mondo, conquistando 12 premi importanti.

Il cortometraggio conclude così un anno straordinario, sbarcando sul canale Cielo di Sky come film di apertura della serata speciale di Halloween, a dimostrazione che il film breve scritto e diretto da Andrea Corsini riesce a far coesistere la parte autoriale rendendosi al contempo appetibile per il pubblico e per la televisione.

“Che un cortometraggio arrivi su un canale free è un risultato straordinario più unico che raro. Sono felicissimo. Arrivare al pubblico televisivo, per un cortometraggio, è qualcosa di molto raro e farlo attraverso un canale come Cielo, sempre attento alla programmazione cinematografica, per me rappresenta una grande soddisfazione e sicuramente un traguardo molto importante”, dichiara emozionato il regista Andrea Corsini.

Sinossi – Una misteriosa donna vive in una villa abbandonata tra il mondo civilizzato e un bosco selvaggio. Dai suoi gesti emerge un’indole feroce e minacciosa, che riflette l’anima di quel bosco, un luogo che nasconde la vera natura delle sue azioni.

Ferine, scritto e diretto da Andrea Corsini, prodotto da Oki Doki Film e coprodotto da EDI Effetti Digitali Italiani, è un film sui confini, quelli tra il mondo civilizzato e il mondo selvaggio, tra l’amore e la paura, quelli della natura umana in costante conflitto con un lato razionale e uno animalesco e primitivo. Una storia che riflette quanto siamo disposti a scendere a compromessi e ad accettare il mostro che c’è in ognuno di noi.

Corsini ha da poco terminato la stesura della sceneggiatura di Beasts of Prey, lungometraggio ispirato a Ferine, già opzionata dalla casa di produzione Edi Effetti Digitali Italiani, anche in vista di una possibile coproduzione internazionale.

Link al promo:

https://ql.mediasilo.com/ql/5f8ff389e4b0589a048bf8ec