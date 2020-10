In ottemperanza all’ordinanza emanata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, da giovedì 22 ottobre (fino a venerdì 13 novembre) tutti gli spettacoli in programma il mercoledì e il venerdì sono anticipati alle ore 19.30.

A centoventi anni dalla nascita di Eduardo, dal 7 al 22 novembre, torna in scena al Piccolo Teatro Studio Melato l’originale rilettura “in solitaria” di Fausto Russo Alesi di una commedia leggendaria.

Dopo i successi al Piccolo e in tournée attraverso l’Italia intera, Natale in casa Cupiello torna al Teatro Studio Melato nell’anno del centoventesimo anniversario della nascita di Eduardo, a sottolineare il valore di un teatro popolare e classico al tempo stesso. Uno spettacolo in cui il corpo, la voce di Fausto Russo Alesi non si “piegano” a vincoli sanitari, ma a una poetica della “solitudine” che ha segnato molti lavori di Eduardo.

In questo originalissimo adattamento di Fausto Russo Alesi, la commedia si trasforma in un assolo, in cui l’interprete e regista restituisce, con uno straordinario lavoro attoriale, le voci di tutti i personaggi del testo, che, incapaci di parlarsi apertamente, si nutrono di finzione, rimozione e non detto. Dal “patriarca” Lucariello, perso nella maniacale ossessione per la composizione del Presepe, alla moglie Concetta, ai figli Tommasino e Ninuccia, quest’ultima in procinto di lasciare il marito e di fuggire con l’amante, si ha una intera polifonia di temperamenti, di emozioni e di metafore evocata dalla recitazione e dalla regia dell’unico interprete.

«Questa versione solitaria della commedia – spiega Russo Alesi – mi è sembrata un modo possibile, una chiave d’accesso per incontrare l’arte e il linguaggio di Eduardo. Ho la sensazione di trovarmi davanti a un meraviglioso spartito musicale, un vibrante veicolo di comunicazione, profondità e poesia. Ho scelto di utilizzare il mio corpo come unico strumento per suonare questo dramma dell’io e della solitudine, immaginando uno spettacolo d’evocazione tra il sonno e la veglia, tra la vita e la morte, tra memoria e presente, tra il palcoscenico e la platea».

Piccolo Teatro Studio Melato (Via Rivoli, 6 – M1 Cordusio), dal 7 al 22 novembre 2020

Natale in casa Cupiello

di Eduardo De Filippo

adattato, diretto e interpretato da Fausto Russo Alesi

scene Marco Rossi

luci Claudio De Pace

musiche Giovanni Vitaletti

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Orari (fino al 13 novembre): da martedì a sabato, 19.30; domenica, 16. Lunedì riposo

Prezzi: platea 40 euro, balconata 32 euro

Durata: 120 minuti

Informazioni e prenotazioni 0242411889 – www.piccoloteatro.org

News, trailer, interviste ai protagonisti su www.piccoloteatro.tv