Novità Teatro tragicomico – Debutto

Sabato 4 maggio 2024 alle 21,00

Teatro Verdi Giuseppe – Casciana Terme (Pisa) – Viale Regina Margherita 11

Guascone Teatro presenta

MARINATI l’odore di casa

un omaggio ai relitti ed ai reietti

di Andrea Kaemmerle – di e con Fabrizio Liberati, Marco Fiorentini, Andrea Kaemmerle

Un tuffo nella grande letteratura di mare, da Conrad, Poe, Melville fino a Mutis e soprattutto a Jean Claude Izzo. Ecco il nuovo spettacolo di Guascone Teatro per la sua stagione “Teatro Liquido”, edizione 2023/2024.

Ovvero, “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Sabato 4 maggio 2024 alle 21.00 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11, va in scena il debutto di «Marinati» l’odore di casa, un omaggio ai relitti ed ai reietti. Scritto da Andrea Kaemmerle. Di e con Fabrizio Liberati, Marco Fiorentini e Andrea Kaemmerle.

In scena il mondo puzzoso ed affascinante delle balere, dei bordelli, delle viuzze che il Mediterraneo nasconde in ogni suo porto. Vizi ed umanità distribuiti con magnanima abbondanza. Abbondanza questa che si scontra e fonde con l’abbondanza di comfort ed aggettivi che abitano le grandi navi da crociera e tutto il mondo del turismo mordi e mangia.

Proprio qui nasce la bellezza e la grande comicità tragica di questo spettacolo. Scintille nate dall’attrito di apparenti felicità e feroci solitudini, l’incontro tra un campo da golf sul ponte di babordo e le sbronze da marinai perduti possono essere saldamente ormeggiati allo stesso molo; questo mondo va così! Per enormi distanze non occorrono distanze metriche.

«Marsiglia, Trieste, Cagliari, Palermo, Napoli, Istanbul, Amsterdam, Amburgo – spiega Andrea Kaemmerle – ogni porto in fondo si trova in un Sud dell’anima. Tra innamoramenti, scherzi, aneddoti, leggende e deliri, assisterete ad un viaggio dove molto “alto” e molto “basso” si intrecciano. Un affresco divertentissimo dove sottile poesia e slogan da sottosviluppati si alleano a rendere omaggio commosso quanto divertito al mare e le sue storie».

La scena è semplice quanto affascinante, il ponte di un vecchio brigantino, il DELI KURT, attraccato al fianco di una enorme nave da crociera, su questo ponte vivono, dimenticati dal mondo i tre marinai. Tre uomini di mezza età che se scendono dalla nave perderanno ogni diritto di assistenza e pensione (nel solo Mediterraneo in questa condizione ci sono circa 40.000 marinai), tre uomini che vivono per la dimensione dell’errare ed invece ora sono costretti a farsi “cozza” attaccata allo scoglio. La grandissima comicità che viene fuori dallo spettacolo nasce proprio dal terrore che questi hanno di essere patetici e deboli, cosi aggrappandosi ad un improbabile bullismo da terza media ingannano i loro giorni; fino a che accade l’impensabile.

Ingresso: euro 12 intero, euro 10 ridotto. Su prenotazione: Tagliere di Marsiglia 10,00 € (tagliere + bevuta. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354.

__________________________________________________________________________

“Teatro Liquido” è la stagione che coinvolge la città d’acqua di Casciana Terme Lari. In programma teatro, musica, teatro ragazzi e altro, che dal 26 novembre 2023 al 4 maggio 2024 troveranno casa al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme (Pisa).

«La nuova stagione di spettacoli d’eccezione al Teatro Verdi di Casciana Terme – spiega il direttore artistico, Andrea Kaemmerle – è sempre più varia e sempre più umana, con artisti d’ogni specie da ogni angolo del mondo. Mai come in questo momento di urlatori catodici e odiatori dalla tastiera facile mi pare che stare fisicamente insieme in uno spazio di cultura ed ironia sia necessario e forse obbligatorio. Dunque prestatemi i vostri polpastrelli di pollice ed indice e mettetevi a sfogliare con dedizione e tenerezza le pagine di questo libercolo. Vi troverete ottima prosa, danza, concerti e financo opere liriche, incontri, degustazioni, laboratori e chissà cos’altro ancora. Nel leggere nomi famosi direte: “guarda chi c’e!”, in altri casi vi scapperà un “Mai sentito!”. Io lo so, ormai ci si conosce e ci si vuole bene, so che non vi farete attrarre solo dal conosciuto ma che come speleologi o avviatori vi lancerete in nuovi mondi spinti da curiosità ed intelligenza. Io ho fatto tutto quanto mi fosse possibile (ed anche un pochino di più) per apparecchiare una deliziosa tavola di suggestioni ed incanti. Tutto lo staff di Guascone e del Comune vi aspetta a braccia aperte. Il Teatro fa bene a cuore e testa, e se fatto bene funziona ancora meglio. p.s. Approfittate di questa vita che sulla prossima ci sono opinioni parecchio discordanti, portate a teatro le persone che amate e vi ameranno per sempre (o quasi)».

La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera (Pisa), sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”.

Direzione Artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella. Assistenza e logistica Florinda Vitolo.

Informazioni e prenotazioni: +39 328 0625881 +39 320 3667354. Tutto il programma e le informazioni su www.guasconeteatro.it. E-mail: progetti.teatroverdigiuseppe@gmail.com. Il Teatro Verdi è in Viale Regina Margherita 11 a Casciana Terme (Pisa). Facebook: Guascone Teatro.

Biglietti: Il costo dei biglietti di ogni singola serata è indicato in calce a ogni presentazione degli spettacoli. Le riduzioni a cui si può aver diritto sono: ridotto under 25 e over 65, ridotto operatori culturali, ridotto residenti nel Comune di Casciana Terme Lari. E’ possibile prenotare telefonicamente ma anche per SMS, per Whatsapp o tramite e-mail indicando cognome, numero dei biglietti che si vogliono prenotare, titolo dello spettacolo e data dell’evento. Importante: questo tipo di prenotazione sarà valida solo se confermata con messaggio di risposta da mostrare poi alla biglietteria.

Se si vuole cenare a Casciana Terme contattare Guascone Teatro che illustrerà le convenzioni con i ristoranti del paese. Altrimenti in Teatro taglieri speciali nei giorni di spettacolo. Ogni tagliere costa 10,00 € (su prenotazione) comprensivo di bevuta. È comunque possibile prenotare un tagliere anche nelle altre sere.

In programma anche il Laboratorio di teatro “Buttati” a cura di Adelaide Vitolo e Marco Fiorentini. Da dicembre a maggio. Un corso di teatro, un percorso per chi a fare teatro non ci ha mai pensato. Adesso è il momento giusto.