Aggiornamento programma: Focus danza e letteratura sul Cile

Paesaggi del Corpo Festival Internazionale di Danza Contemporanea prosegue, in diretta video sul canale YouTube del Festival, con il Focus danza e letteratura sul Cile. Il 20 novembre sarà trasmessa in streaming La Bailarina di Cia Pe Mellado (Cile), performance ispirata a Gabriela Mistral, poetessa e insegnante cilena, Premio Nobel per la letteratura; mentre il 22 e il 24 novembre saranno diffuse in streaming le repliche dello spettacolo La danza della realtà, ultima produzione della Compagnia Atacama (Italia), dedicata all’universo creativo di uno dei più importanti artisti contemporanei, Alejandro Jodorowsky. A causa delle restrizioni dell’ultimo DPCM, gli eventi saranno chiusi al pubblico e visibili solamente in streaming sul canale YouTube di Paesaggi del corpo.

Il primo importante momento del Focus danza e letteratura sul Cile si avrà venerdì 20 novembre alle ore 19:30 con l’incontro visibile in streaming dal titolo Gabriela Mistral. Poesia e Danza, moderato da Patrizia Cavola e Ivan Truol con la partecipazione della coreografa Paulina Mellado e del poeta, curatore d’arte e organizzatore culturale Antonio Arevalo. A seguire la compagnia cilena Pe Mellado, dalle ore 21:00, porterà in scena al Teatro Artemisio La Bailarina, uno spettacolo che guarda all’universo poetico della poetessa Gabriela Mistral. In questa performance la coreografa Paulina Mellado, accademica presso il Dipartimento di Danza, Facoltà di Lettere, Universidad de Chile e presente in tutto il mondo con le sue coreografie, ha cercato di collegare la danza con la scrittura e il movimento con la parola, consapevole che entrambi muovono verso il gesto poetico come simbolo della creazione e si avvicinano alla sua essenza, al suo spirito libero, al suo slancio di lotta e ai sogni trattenuti.

Si continuerà domenica 22 novembre alle ore 17:30, con un altro imperdibile appuntamento con la Compagnia Atacama che presenta in streaming dal Teatro Artemisio La danza della realtà, uno spettacolo ispirato all’opera di Alejandro Jodorowsky artista poliedrico, che coglie con il suo sguardo visionario la realtà e la condizione esistenziale dell’essere umano. Il progetto, ideato e diretto da Patrizia Cavola e Ivan Truol, porta sulle scene i danzatori Marco Cappa Spina, Nicholas Baffoni, Valeria Loprieno e Camilla Perugini, accompagnati dalle musiche originali del gruppo musicale Epsilon Indi. Il tema centrale dello spettacolo è lo scontro tra complessità del vivere contemporaneo e la natura antica, ancestrale dell’uomo che permane anche nella contemporaneità. Fragilità, conflitti, relazioni, innocenza, violenza portate in scena attraverso un teatro fisico, tipico dello stile della compagnia Atacama, in cui i linguaggi della poesia e del grottesco si fondono. Successivamente, alle ore 18:45, si svolgerà l’incontro Alejandro Jodorowsky. Danza e Letteratura moderato da Maria Genovese con la partecipazione dei coreografi Patrizia Cavola e Ivan Truol e il poeta, curatore d’arte e organizzatore culturale Antonio Arevalo.

Martedì 24 novembre alle ore 17:30 e alle ore 21:00 sarà possibile vedere nuovamente in streaming lo spettacolo La Danza della Realtà della Compagnia Atacama. Per prenotarsi e ricevere il link per seguire gratuitamente gli eventi è necessario inviare una email a info@paesaggidelcorpo.it .

Programma completo su paesaggidelcorpo.it

Pe Mellado | La Bailarina

Coreografia Paulina Mellado

Aiuto coreografo Andrea Torrejón

Interpreti Marcela Retamales, Camila Jiménez, Gonzalo Venegas, Esteban Cerda, Vannia Villagrán, Cristián Hormazabal, Paulina Mellado

Musiche José Miguel Miranda

Artista Visuale Richard Solis

Scenografie e Illuminazione José Antonio Palma

Trailer: https://vimeo.com/354434495

Compagnia Atacama | La Danza della realtà

Ideazione, Coreografia, Regia Luci Patrizia Cavola – Ivan Truol

Con Marco Cappa Spina, Nicholas Baffoni, Valeria Loprieno, Camilla Perugini

Musiche Originali Epsilon Indi

Costumi Milena Corasaniti

Amministrazione Letizia Coppotelli

Organizzazione Emanuela Mino

Management e Distribuzione Theatron 2.0

Produzione Atacama

Con il contributo di MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Dipartimento Dello Spettacolo, REGIONE LAZIO – Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili.

In coproduzione con Paesaggi del Corpo – Festival Internazionale Danza Contemporanea

Residenze La Scatola Dell’Arte

