“Italian Songbook” di Mina

By

VENERDI 20 NOVEMBRE IN RADIO DUE BRANI ENEDITI: "UN TEMPO PICCOLO" (CASSIOPEA) E "NEL CIELO DEI BARS" (ORIONE)

Mina torna in radio venerdì 20 novembre con due brani inediti “Un tempo piccolo” e “Nel cielo dei bars“: il primo chiude Cassiopea (PDU/distr. Sony Music) mentre il secondo è l’ultima traccia di Orione (PDU/distr. Warner Music) i due volumi del concept antologico “ITALIAN SONGBOOK”, il nuovo progetto discografico di Mina in uscita il 27 novembre.

Per accompagnare le prime due pubblicazioni della serie Italian Songbook, Mina canta per la prima volta due tra i più bei brani della musica italiana, di due artisti diversi tra loro ma molto simili benché di due epoche differenti. Un omaggio, dunque, a due grandi autori, ricordare non è mai abbastanza: Franco Califano e Fred Buscaglione.

Un tempo piccolo è una canzone scritta da Antonio Gaudino, Alberto Laurenti e Franco Califano ed interpretata dai Tiromancino (2005). Andrebbe (ri)letta, (ri)ascoltata e letteralmente studiata per gustare tutta la poesia concentrata nelle note di questo brano che inizia con un emblema della vita “Diventai grande in un tempo piccolo“.

Nel cielo dei bars “Ci vediamo al fondo di un bicchiere, fino a quando l’alba nel cielo tornerà e nell’alba disperata, sarà triste rincasare per attendere la notte e poterti ritrovare al fondo di un bicchiere, nel cielo dei bars“: un luminoso tributo a Fred Buscaglione, un personaggio unico al contempo romantico e coraggioso

La presenza di due inediti in “Cassiopea” e “Orione” è un indizio di quanto potrà succedere nel prosieguo di questo progetto filologico di riordino e riscoperta del repertorio, che andrà a toccare anche le canzoni incise nei primi anni di carriera per la Ri-Fi, e permetterà di includere anche nelle prossime pubblicazioni altri brani che prima non conoscevamo cantati dalla voce di Mina.

Italian Songbook è questo e molto altro ancora. Una summa dei grandi successi della carriera lunga e straordinaria di Mina che continua ancora oggi, ma anche le cover interpretate da Mina, grandi pezzi di autori e cantautori della tradizione musicale italiana. Le più belle canzoni che tutti conosciamo con alcune perle da riscoprire, prese dalla vasta produzione discografica di Mina.

“ITALIAN SONGBOOK” – presentato da PDU – in digipack e doppio vinile colorato è già disponibile in pre-order qui.

“ITALIAN SONGBOOK” – TRACKLIST

CASSIOPEA – (PDU / DISTR. SONY MUSIC)

“Anche un uomo” (da “Attila”, 1979), “La lontananza” (da “Sconcerto”, 2001), “Vento nel vento” (da “Paradiso”, 2018), “Caruso” (da “Ti conosco mascherina”, 1990), “Oro / La canzone del sole” (da “Canarino mannaro”, 1994), “I migliori anni della nostra vita” (da “Mina N° 0”, 1999), “Canzoni stonate” (da “Ridi pagliaccio”, 1988) “Fortissimo” (da Ti conosco mascherina”, 1990), “Malafemmena” (da Ti conosco mascherina”, 1990), “Volami nel cuore” (da “Cremona”, 1996), “Con te sarà diverso” (da “Leggera”, 1997), “Compagna di viaggio” (da “Piccolino”, 2011), “Volevo scriverti da tanto” (da “Maeba”, 2018), “L’uomo dell’autunno” (da “Piccolino”, 2011), “Un tempo piccolo” (inedita)

ORIONE – (PDU / DISTR. WARNER MUSIC)

“Va bene, va bene così” (da “Canarino mannaro”, 1994), “Oggi sono io” (da “Mina in studio”, 2001), “Portati via” (da “Bula Bula”, 2005), “Almeno tu nell’universo” (da “Pappa di latte”, 1995), “Io domani” (da “Sì buana”, 1986), “Questa canzone” (da “Piccolino”, 2011), “Che m’importa del mondo” (da “Canarino mannaro”, 1994), “Una lunga storia d’amore” (da “Uiallalla”, 1989), “Il cielo in una stanza” (da “Oggi ti amo di più”, 1988), “L’importante è finire” (da “La Mina”, 1975), “Ricominciamo” (da “Cremona”, 1996), “La sola ballerina che tu avrai” (da “Selfie”, 2014), “Parlami d’amore Mariù” (da “Lochness”, 1993), “Amara terra mia” (da “Sconcerto”, 2001), “Nel cielo dei bars” (inedita).