Mauro Ermanno Giovanardi in concerto

Sarà il concerto intimo e personale, di grande forza espressiva, di un artista straordinario come Mauro Ermanno Giovanardi, nella cornice prestigiosa del Teatro Farnese, a concludere – sabato 28 novembre – la XIV edizione de “Il Rumore del Lutto”, rassegna culturale diretta da Maria Angela Gelati e Marco Pipitone.

L’esibizione sarà rilasciata in forma gratuita dalle ore 21 della stessa sera sui canali social della rassegna e su quelli del Complesso Monumentale della Pilotta, con cui si realizza l’evento.

Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore raffinato e poliedrico, si muove nel panorama musicale italiano da oltre 30 anni: interprete, autore, performer, produttore discografico e, infine, direttore artistico.

Tra i creatori della scena underground nostrana, dopo aver fondato sul finire degli anni ’80 i Carnival of Fools, abbraccia gli anni ’90 sotto l’egida del successo, grazie ai La Crus, band la cui espressione si riflette entro atmosfere sfaccettate eppure accomunate da un’impronta inconfondibile, libera di muoversi tra rock, pop e tradizione cantautorale.

La voce inconfondibile, i testi, restano ancora oggi il denominatore comune di una carriera dalle differenti incarnazioni, in equilibrio tra progetti “in solitaria” di grande respiro e clamorosi ritorni alla base, non ultima la reunion con i La Crus nel 2019. La sua è una storia in perfetto equilibrio tra la forza del rock e l’eleganza della musica d’autore; tra l’innovazione musicale e la qualità dei testi, in grado di dare lustro alla scena cantautorale nata tra gli anni ’90 e i successivi.

In questo concerto, che si realizza con il sostegno di COF – Onoranze Funebri Parmense, ‘Joe’ cucirà le diverse anime della propria storia, ispirato anche dalle tematiche de Il Rumore del Lutto, proponendo pezzi dei La Crus, come “Nera Signora” e “Come ogni volta”, alternandoli a brani tratti dai suoi album solisti come “Io confesso” (vero capolavoro della musica italiana) e “Nel centro di Milano”. Saranno eseguiti inoltre canzoni provenienti dal recente progetto “La mia generazione”, oltre a veri e propri omaggi ai grandi cantautori della musica italiana ed internazionale.

“Il Rumore del Lutto” è realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Parma, con il patrocinio di Università degli Studi di Parma, Complesso Monumentale della Pilotta, Master Death Studies and the End of Life (Università degli Studi di Padova), con il sostegno di ADE Servizi Srl Onoranze Funebri, Fondazione Cariparma, Croce Verde Onoranze Funebri, COF-Consorzio Onoranze Funebri Parmense, Emilbanca, Onoranze Funebri Grassi, Vita Nova e con la collaborazione di numerose realtà cittadine ma non solo.



PER INFORMAZIONI infoilrumoredellutto@gmail.com – www.ilrumoredellutto.com