Teatro Vascello: ecco gli spettacoli in live streaming dal 17 al 22 novembre

OVIDIO HEROIDES VS METAMORPHOSYS

MANUELA KUSTERMANN E CINZIA MERLIN

DIRETTA STREAMING da martedì 17/11 a venerdì 20/11 h 21.00, sabato 21/11 h 19, domenica 22/11 h 17

Una fusione tra musica e poetica, dove i confini dell’una e dell’altra si perdono nell’incontro artistico tra Manuela Kustermann, messaggera onirica di parole e poesia del grande poeta latino Ovidio e Cinzia Merlin, virtuosa e poliedrica pianista.

CURIOSIT À LETTERARIE

A CURA DI MANUELA KUSTERMANN CON GAIA BENASSI

IN LIVE STREAMING GAIA BENASSI LEGGERÀ DUE BRANI DA DIARIO MINIMO DI UMBERTO ECO MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020 H 18

CLASSICA SENZA LIMITI

Duo violino e pianoforte – Stefano Mhanna e Alberto Galletti

DIRETTA STREAMING domenica 22 novembre ore 11

L. Van Beethoven: Sonata n. 5 per pianoforte e violino

S. Prokofiev: Sonata op. 94-bis per violino e pianoforte

M. Ravel: Tzigane per violino e pianoforte

PRENOTATI per il live streaming promozioneteatrovascello@gmail.com

