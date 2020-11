XI edizione di Testimonianze, ricerca, azioni

Diretto da Clemente Tafuri e David Beronio, Teatro Akropolis, che, in seguito ai provvedimenti dell'ultimo DPCM, si svolgerà in una versione online a Genova dal 6 al 14 novembre.

«La supremazia dell’attività legislativa, che si presenta come tecnocrazia dei numeri, prevale sull’attività politica. Ci viene imposta la prospettiva di uno sguardo incapace di valutare e favorire le buone pratiche che si sono messe in atto nel mondo del teatro. Uno sguardo incapace di una visione strategica della società e della cultura, incapace di azioni, atti particolari, che tengano conto della reale situazione dei luoghi e delle persone. Ancora una volta siamo chiamati ad affrontare la chiusura delle sale, a creare una risposta politica alla provocazione legislativa. A propugnare la vita contro il divieto.

Il festival Testimonianze ricerca azioni occuperà comunque gli spazi teatrali che avrebbero accolto gli spettacoli, e da lì verrà trasmesso in streaming un ciclo di serate con gli artisti, in collegamento da altri spazi teatrali, chiusi, sì, ma vivi. Sarà l’occasione per discutere direttamente con gli artisti del loro lavoro, di questa insopportabile crisi, dei processi di creazione di quegli spettacoli che, almeno per ora, non vedremo.

Critici e studiosi hanno accettato di partecipare a questi incontri, e di condividere con noi, e con il pubblico da noi forzosamente separato, questi momenti di arte e di politica.

Garantiremo stipendi, rimborsi e emolumenti a tutti colori che per mesi hanno lavorato (e ancora lavorano) per rendere possibile questo evento, e ovviamente gli artisti che parteciperanno alle dirette streaming riceveranno il compenso per la loro presenza.

Ribadiamo la nostra posizione riguardo l’uso del web o del video in generale per veicolare spettacoli e performance. Già a marzo di quest’anno avevamo argomentato le ragioni della scelta di non utilizzare lo streaming per una forma d’arte totalmente estranea a linguaggi di questo tipo.

La cultura e l’arte sono intrattenimento in certi casi, non sempre e comunque. E non importa un accidente che il pubblico possa intrattenersi o svagarsi assistendo a uno spettacolo o a un film. Cultura e arte sono attività di cui un Paese civile non può fare a meno per definirsi tale. Che le istituzioni la piantino di fare confusione. Che la smettano di mettere sullo stesso piano le cose in nome di una ipocrita e insopportabile sciatteria. I teatri sono luoghi d’arte. Di pensiero. Presidi, appunto, di civiltà».

Clemente Tafuri e David Beronio

PROGRAMMA DEGLI EVENTI ONLINE

Venerdì 6 novembre 2020

ore 21.00 > Incontro in diretta streaming – durata 45′

Incontro con Claudio Angelini e Bernardo Casertano

Con: Clemente Tafuri e David Beronio, direttori artistici di Teatro Akropolis, ed Enrico Piergiacomi, Università di Trento, in collegamento dalla Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova, Claudio Angelini, direttore artistico di Città di Ebla e regista, in collegamento dallo spazio EXATR di Forlì, Bernardo Casertano, attore e regista.

Sabato 7 novembre 2020

ore 14.00 – 19.00 > Incontro internazionale in diretta streaming

Immagini e immaginari del butō. Il corpo tra cinema, fotografia, politica, performatività

Ideato da Clemente Tafuri e David Beronio. A cura di Katja Centonze e Samantha Marenzi

Introduzione all’incontro: David Beronio (condirettore di Teatro Akropolis), in collegamento da Palazzo Ducale di Genova

Interventi di: Katja Centonze (Università Ca’ Foscari, Venezia), Raimondo Guarino (Università Roma Tre), Samantha Marenzi (Università Roma Tre), Bruce Baird (University of Massachusetts Amherst), Stephen Barber (Kingston University, Londra), Peter Eckersall (City University of New York), Takashi Morishita (Hijikata Tatsumi archives, Tokyo).

Lunedì 9 novembre 2020

ore 21.00 > Incontro in streaming – durata 60′

Oscillazioni: un progetto di Roberta Nicolai sulle arti performative

Con: Roberta Nicolai, direttrice artistica del festival Teatri di Vetro di Roma, Clemente Tafuri e David Beronio, direttori artistici di Teatro Akropolis, in collegamento da Villa Durazzo Bombrini di Genova, Alessandra Cristiani, danzatrice e coreografa, Samantha Marenzi, Università Roma Tre, in collegamento dallo spazio scenico La Lupa (Tuscania), Paola Bianchi, danzatrice e coreografa.

Martedì 10 novembre 2020

ore 21.00 > Filmin streaming – durata 60′

Un’esplorazione sonora e socioecologica sulle Isole Svalbard: il progetto The Svalbard Suite

La Parte Che Avanza / Still Lingering

A documentary by Omar Bovenzi | Original Soundtrack by Paul Beauchamp & Fabrizio Modonese Palumbo.

Blind Cave Salamander – The Svalbard Suite

Music written and performed by Fabrizio Modonese Palumbo & Paul Beauchamp | Featuring Julia Kent, Xiu Xiu, Store Norske Mandskor and the voices of the people of Longyearbyen | Field recordings by Paul Beauchamp, Angela Seo, Fabrizio Modonese Palumbo at Spitsbergen, Svalbard | Album available on Hypershape Records | Recorded and mixed by Paul Beauchamp at O.F.F. Studio Torino, Italy | Mastered by James Plotkin | Visuals by Omar Bovenzi

Mercoledì 11 novembre 2020

ore 21.00 > Incontro in diretta streaming – durata 45′

Incontro con Riccardo Guratti e Greta Francolini

Con: Clemente Tafuri e David Beronio, direttori artistici di Teatro Akorpolis, in collegamento dalla Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova, Fabio Acca, Università di Bologna, Greta Francolini, danzatrice e coreografa, Riccardo Guratti, danzatore e coreografo.

Giovedì 12 novembre 2020

ore 21.00 > Incontro in diretta streaming – durata 45′

Incontro con Andrea Cosentino

Con: David Beronio, condirettore di Teatro Akropolis, in collegamento dalla Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova, Giulio Sonno, critico e studioso, Andrea Cosentino, attore e regista.

Venerdì 13 novembre 2020

ore 14.30 – 16.30 > Seminario in diretta streaming

Il Gran Teatro della Pandemia

Seminario condotto da Marco De Marinis (Università di Bologna)

Sabato 14 novembre 2020

ore 21.00> Film in streaming – Durata 60′

La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro: un progetto cinematografico di Teatro Akropolis

Paola Bianchi (45′) – PRIMA ASSOLUTA

Regia: Clemente Tafuri, David Beronio | Con: Paola Bianchi, Ivan Fantini | Fotografia e montaggio: Clemente Tafuri, David Beronio, Luca Donatiello, Alessandro Romi | Riprese e audio: Luca Donatiello, Alessandro Romi | Produzione: Teatro Akropolis, AkropolisLibri

Massimiliano Civica (16′) – PRIMA ASSOLUTA

Regia: Clemente Tafuri, David Beronio | Fotografia e montaggio: Clemente Tafuri, David Beronio, Luca Donatiello, Alessandro Romi | Riprese: Luca Donatiello, Alessandro Romi, Daniele Zampelli | Produzione: Teatro Akropolis, AkropolisLibri

