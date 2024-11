Teatro Studio Melato

4 e 5 maggio

6 e 7 maggio

Festival “Presente Indicativo – Milano Porta Europa”

Marco D’Agostin

First Love

Gli anni

Avalanche

Nei giorni inaugurali del Festival internazionale di teatro “Presente Indicativo – Milano Porta Europa”, al Teatro Studio Melato, prende il via una ‘personale’ di Marco D’Agostin, artista associato al Piccolo, premio Ubu come miglior performer under 35 nel 2018 e Premio Speciale Riccione per l’Innovazione Drammaturgica nel 2023. Il 4 e il 5 maggio l’artista porta in scena, in successione, First Love e Gli anni, mentre il 6 e il 7 maggio è la volta di Avalanche.

«Perdonami, primo amore» canta Adele nella malinconica First Love con cui prende il via la personale che il Piccolo dedica al suo artista associato. Per Marco D’Agostin, quel primo mai dimenticato amore è lo sci di fondo, praticato a livello agonistico da ragazzino e abbandonato all’affacciarsi di una nuova passione, la danza. In un solo spiazzante, ironico e struggente, il danzatore ripercorre la storica vittoria di uno dei suoi miti d’infanzia, Stefania Belmondo, medaglia d’oro nella 15 km a tecnica libera alle Olimpiadi di Salt Lake City, 2002. Intrecciando il racconto autobiografico all’epos della telecronaca, Marco D’Agostin costruisce una narrazione in cui la falcata dello sci va in dissolvenza con il passo di danza, nel segno di un identico amore per la fatica, di una stessa tensione alla perfezione, alla ricerca di un unico, irripetibile istante di bellezza e felicità.

Il secondo spettacolo è Gli anni, coproduzione del Piccolo Teatro, vincitore di due Premi Ubu 2023 come migliore spettacolo di danza dell’anno e miglior performer a Marta Ciappina. Prendendo spunto dall’omonimo libro di Annie Ernaux – in cui la scrittrice immagina che la vita della protagonista stia su due linee perpendicolari, l’orizzontale con gli accadimenti ordinari, la verticale riservata agli eventi eclatanti – D’Agostin costruisce una coreografia per tentare di ricucire lo strappo tra quel che è successo un tempo e il modo in cui lo si vede ex post, ammantato di una strana irrealtà. Marta Ciappina – interprete unica, nel panorama della danza italiana, per itinerario artistico e peculiarità tecniche – invita gli spettatori a giocare con la memoria, in una trama che intreccia piccola e grande storia, evocando episodi di cronaca, canzoni, pagine letterarie, frammenti di un passato comune.

La personale di Marco D’Agostin si chiude con un terzo spettacolo, Avalanche, primo in ordine di creazione, nomination al Premio UBU come Migliore Spettacolo di Danza 2018.

La performance vede Marco D’Agostin e Teresa Silva avvinti in una danza di sopravvivenza avvolti da un paesaggio lunare: è il deserto di un nuovo pianeta, ciò che è rimasto dopo una valanga. I performer danzano come attenti e commossi archeologi, estraggono dallo spazio i movimenti come se fossero frammenti fossili. Nel frattempo, le bocche emettono prima timidi suoni, poi progressivamente parole e infine lacerti di opere altrui, a comporre un ideale archivio vivente di canzoni, nomi propri, film, numeri d’intrattenimento della cultura popolare, poesie. Le voci e i corpi dei due esploratori sono impegnati in un tentativo di ricostruzione, di elaborazione della memoria, di esplorazione di un universo ignoto. Ci restituiscono parole e gesti per andare in cerca di ciò che resta dell’umanità, per rifondarla e ricostruirla, di nuovo, prima del prossimo colpo di spugna.

Marco D’Agostin è un artista attivo nel campo della danza e della performance. Nato in Veneto, da vent’anni vive e lavora a Bologna. Ha vinto due Premi Ubu: come Miglior Performer Under 35 (2018) e per il Migliore Spettacolo di Danza (Gli anni) nel 2023. Nel 2023 gli è stato conferito il Premio Speciale Riccione per l’Innovazione Drammaturgica. Ha lavorato, tra gli altri, per Claudia Castellucci, Alessandro Sciarroni, Liz Santoro, Boris Charmatz. Dal 2010 ha presentato i propri lavori nei principali festival e teatri europei (tra gli altri, Théâtre de la Ville, Parigi; The Place Theatre, Londra; Kampnagel, Amburgo; Santarcangelo; Romaeuropa; VIE; Torinodanza) e mondiali (tra gli altri, SESC Pompeia, San Paolo; Festival de Danza Contemporanea, Buenos Aires; GAM, Santiago del Cile). Tra i titoli più noti, Everything is ok (2015, vincitore del secondo premio al concorso coreografico francese (Re)connaisance), First Love, Avalanche (entrambi del 2018), Best Regards (2021, visto al Piccolo, al Festival Presente Indicativo: per Giorgio Strehler), SAGA (realizzato con il supporto della Fondazione Hermes), Gli anni (2022, con Marta Ciappina). È artista associato al Piccolo Teatro di Milano, dove, nella stagione 2023/24, è presente anche con gli spettacoli Jérôme Bel e Paesaggi condivisi.

OLTRE LA SCENA | MARCO D’AGOSTIN

SEGNALIBRO | Marco D’Agostin e Alessandro IachinoMarco D’Agostin presenta, insieme ad Alessandro Iachino, curatore del volume, Anni, lettere e valanghe, nuovo capitolo della collaborazione Piccolo/Saggiatore, dedicato al coreografo e danzatore. Modera Graziano Graziani (Radio3)Teatro Studio Melato – lunedì 6 maggio, al termine dello spettacolo

Piccolo Teatro Studio (via Rivoli, 6 – M2 Lanza), 4 e 5 maggio 2024

First Love

un progetto di e con Marco D’Agostin

suono LSKA

consulenza scientifica Stefania Belmondo, Tommaso Custodero

consulenza drammaturgica Chiara Bersani

luci Alessio Guerra

produzione VAN

coproduzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Torinodanza festival, Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie

nell’ambito del progetto Corpo Links Cluster, sostenuto dal Programma di Cooperazione PC INTERREG V A – Italia-Francia (ALCOTRA 2014-2020)

in collaborazione con Centro Olimpico del Fondo di Pragelato

con il sostegno di Lavanderia a Vapore – Centro Regionale per la Danza, inTeatro, Teatro Akropolis,

ResiDance XL

DURATA

45’ senza intervallo

Spettacolo in lingua italiana con sovratitoli in inglese

Orari: sabato 4, ore 18:00;

domenica 5, ore 16:00

Piccolo Teatro Studio (via Rivoli, 6 – M2 Lanza)

4 e 5 maggio 2024

Gli anni

di Marco D’Agostin

con Marta Ciappina

suono e grafica Luca Scapellato

luci Paolo Tizianel

conversazioni Lisa Ferlazzo Natoli, Paolo Ruffini, Claudio Cirri

video editing Alice Brazzit

cura e promozione Damien Modolo

organizzazione e amministrazione Eleonora Cavallo, Federica Giuliano, Irene Maiolin

produzione VAN

coproduzione Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni e Fondazione CR Firenze, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Festival Aperto – Fondazione I Teatri, tanzhaus nrw Düsseldorf, Snaporazverein

sostegni L’arboreto – Teatro Dimora, La Corte Ospitale ::: Centro di Residenza Emilia-Romagna, CSC/OperaEstate Festival Veneto

con il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di Colonia/MiC-Direzione Generale Spettacolo e tanzhaus nrw, Düsseldorf, nell’ambito di NID international residencies programme

DURATA

55’ senza intervallo

Spettacolo in lingua italiana con sovratitoli in inglese

Orari:

sabato 4, ore 20:30;

domenica 5, ore 18:30.

Piccolo Teatro Studio (via Rivoli, 6 – M2 Lanza)

6 e 7 maggio 2024

Avalanche

concept e coreografia Marco D’Agostin

con Marco D’Agostin, Teresa Silva

suono Pablo Esbert Lilienfeld

luci Abigail Fowler

vocal coach Melanie Pappenheim

direzione tecnica Paolo Tizianel

cura e promozione Marco Villari

coproduzione Rencontres Chorégraphiques de Sein-Saint-Denis, VAN, Marche Teatro, CCNN de Nantes

con il supporto di O Espaco do Tempo, Centrale Fies, PACT Zollverein, CSC/OperaEstate Festival, Tanzhaus Zurich, Sala Hiroshima, ResiDance XL – luoghi e progetti di residenza per creazioni coreografiche (azione della Rete Anticorpi XL – Network Giovane Danza D’autore coordinata da L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino)

DURATA

50’ senza intervallo

Spettacolo multilingue senza sovratitoli

Orari:

lunedì 6 e martedì 7, ore 19:00.

Prezzi: platea 40 euro, balconata 32 euro

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org

14 MAGGIO. UNA FESTA PER IL PICCOLO_ Martedì 14 maggio 2024 il Piccolo Teatro di Milano festeggia il suo 77° compleanno. La giornata prende il via al Teatro Strehler, con le repliche straordinarie di Benvenuti al Piccolo! Nel paese di Teatro, format di visite guidate teatralizzate a cura di Michele Dell’Utri. In compagnia degli attori Monica Buzoianu e Alberto Pirazzini, i giovanissimi spettatori e le giovanissime spettatrici esplorano gli spazi della grande sala di largo Greppi, alla scoperta dei laboratori e dei luoghi nascosti dietro le quinte, là dove nasce la magia del teatro (ore 9.30 – 11.15 – 14, per info e prenotazioni promozione.pubblico@piccoloteatromilano.it. A cura dell’Ufficio Promozione Pubblico e Proposte Culturali del Piccolo Teatro di Milano, le visite guidate al Teatro Grassi – proseguono con un’edizione speciale di Benvenuti al Piccolo!, dal titolo Teatro Aperto, rivolta a tutta la comunità, per raccontare quanto la vita dello stabile milanese sia intimamente intrecciata alla storia della sua città (ore 10.30 – 11.30, per informazioni e prenotazioni piccoloteatro.org)

Il pomeriggio si apre con uno speciale Walk_Talk, itinerario volto a collegare tra loro Accademia e Pinacoteca di Brera, Teatro alla Scala e Teatro Grassi, poli di una vera e propria “cittadella della cultura”, nel cuore di Milano. Al termine del percorso, nel Chiostro Nina Vinchi di via Rovello 2, a partire dalle ore 17.30, Giulia Lazzarini, attrice tra le più amate nella storia del Piccolo Teatro, darà voce a Giorgio Strehler, e alla sua fede europeista, attraverso la lettura di passi scelti degli scritti del Maestro. Insieme a lei, Bianca Castanini, giovane allieva della Scuola del Piccolo, renderà omaggio a Luca Ronconi e alla sua visione sulla formazione dell’attore.

Le celebrazioni si concludono con il simbolico ritorno – a dieci anni dalla scomparsa – di un altro artista intimamente legato alla storia del Piccolo, Patrice Chéreau. Sullo stesso palcoscenico per cui il regista francese firmò tre diverse produzioni tra il 1970 e il 1972, trova ora spazio (ore 19) La Douleur, spettacolo tratto da Marguerite Duras, con Dominique Blanc. A ottant’anni dalla pubblicazione del Manifesto di Ventotene e quarant’anni dopo la costituzione, a Parigi, del Théâtre de l’Europe – voluto da Giorgio Strehler e Jack Lang – il sogno continua: Milano Porta Europa.

Oltre la Scena Festival

Farsi promotori di un Teatro d’Europa, di un “presente indicativo” della scena internazionale, significa, prima di tutto, interrogarsi sulla sua identità, sull’esistenza di un terreno comune, sull’humus culturale, sociale, d’immaginario, da cui gemmano le sue diverse – e talvolta imprevedibili – varietà espressive. Per questo, accanto agli spettacoli, si snoda una programmazione parallela: un’agenda di incontri che consentano agli spettatori di conoscere da vicino i protagonisti del festival, mettendone a fuoco le fisionomie, i percorsi, i diversi approcci alla scena. Appuntamenti che aiutino il pubblico a orientarsi con maggior agilità nella proposta artistica, ma che allarghino anche il discorso e la prospettiva “oltre la scena”, a scandagliare il tempo in cui viviamo, tentando di tracciarne alcune possibili coordinate. A costellare il festival, tra uno spettacolo e l’altro, sono conversazioni con gli artisti (Parole in pubblico), presentazioni di libri e appuntamenti dedicati al mondo dell’editoria (Segnalibro), proiezioni di film in alcune sale cinematografiche della città – come il 12 maggio, ore 20.45, al Cinema Godard di Fondazione Prada, dove sarà proiettato, in collaborazione con MiX Festival, Lobo e Cão (2022) della regista portoghese Cláudia Varejão, in relazione allo spettacolo La posibilidad de la ternura – per scoprire, in parallelo agli spettacoli, di che cosa si nutre oggi l’immaginario condiviso tra scena e grande schermo (Sguardi paralleli). E ancora: lo speciale Walk_Talk organizzato per celebrare il compleanno del Piccolo Teatro il 14 maggio (Walk_Talk), e poi workshop, masterclass, lezioni aperte a cura delle compagnie e aperti al pubblico (Masterclass). Senza dimenticare che la dimensione di un festival è anche un momento di scambio, di contatto diretto tra pubblico, artisti e operatori, a cui fa da habitat e incubatore il piazzale dello Strehler, attraverso diverse incursioni live, tra musica e bar (laPiazza).

OLTRE LA SCENA | PAROLE IN PUBBLICOTeatro Franco Parenti – martedì 7 maggio, al termine dello spettacoloIncontro con Tonan Quitomodera Graziano GrazianiTeatro Strehler, Scatola Magica – mercoledì 8 maggio, ore 18.30Cultura e politica per l’Europa di Domanicon Paolo Mori, Claudio Longhi, Hortense Archambault In vista della Giornata dell’Europa, un incontro per scandagliare il tempo in cui viviamo, cercando di tracciarne alcune possibili coordinate e per omaggiare un’Europa intesa come orizzonte culturale, esteso al di là dei confini fisici e politici. L’appuntamento “Cultura e politica per l’Europa di domani”, organizzato in collaborazione con ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, vede come protagonisti Paolo Magri, co-curatore di L’Europa nell’età dell’insicurezza (Mondadori) e vice presidente ISPI, Claudio Longhi e Hortence Archambault, direttrice de la Maison de la Culture (MC93) di Bobigny. Modera Alessia De Luca (ISPI).realizzato in collaborazione con ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale)ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al link: https://forms.zohopublic.eu/ispi/form/TavolaRotondaEuropaPiccoloTeatro/formperma/t5B4dmr9rEZt PhEaeiG6wQLqBuFk88JQDCQe_Y5aIFETeatro Grassi – giovedì 9 maggio, al termine dello spettacoloIncontro con Pablo Messiezmodera Graziano GrazianiSagrato del Teatro Strehler – venerdì 10 maggio, ore 18.00*Incontro con Alexander Zeldinmodera Graziano GrazianiTeatro Studio Melato – mercoledì 15 maggio, al termine dello spettacoloIncontro con la compagnia Teatro La Re-Sentidamodera Graziano GrazianiSagrato del Teatro Strehler – sabato 18 maggio, ore 17.00*Incontro con Łukasz Twarkowskimodera Graziano GrazianiTeatro Studio Melato – sabato 18 maggio, al termine dello spettacoloIncontro con Marta Gòrnickamodera Graziano Graziani*In caso di pioggia l’incontro si svolgerà presso la Scatola Magica del Teatro StrehlerOLTRE LA SCENA | SEGNALIBROSpazio Assab One – domenica 5 maggio, ore 18.00 Incontro con Filippo Andreatta e anteprima del libro Frankenstein Filippo Andreatta, regista di OHT, presenta in anteprima il libro Frankenstein insieme a Francesca Rigato (ZERO) e Graziano Graziani (Radio3).ingresso libero fino a esaurimento postiTeatro Studio Melato – sabato 11 maggio, al termine dello spettacoloMariano Pensotti e Davide Carnevali Mariano Pensotti presenta insieme a Davide Carnevali, che ha curato la prefazione e la traduzione del volume, Teatro, nuovo capitolo della collaborazione Piccolo/Saggiatore, dedicato al regista di La Obra. Modera Graziano Graziani (Radio3). Teatro Grassi – martedì 14 maggio, al termine dello spettacolo Dominique Blanc e Claudio LonghiDominique Blanc, protagonista di La Douleur, dialoga con Claudio Longhi in occasione della presentazione di Chantiers, je, volume che l’attrice francese ha pubblicato per ACTES SUD. OLTRE LA SCENA | MASTERCLASSMasterclass a cura degli artisti del Festivalper info e prenotazioni promozione.pubblico@piccoloteatromilano.itMasterclass con Pablo MessiezNon esiste scena possibile senza uno spazio e un pubblico che le dia un senso. Pablo Messiez, regista e drammaturgo di La voluntad de creer riflette e sperimenta in questa masterclass su cosa accade quando diamo tempo allo spazio e modo allo sguardo di manifestarsi: «Lo spazio e lo sguardo sono la farina e l’acqua del nostro pane “teatrale”, i nostri due materiali principali».

A chi è rivolta: a tutte/ivenerdì 10 maggio | Teatro Strehler – Sala prove Carpi, dalle 15 alle 17

Materclass con Alexander ZeldinPerché teatro? Alexander Zeldin, regista e drammaturgo di The Confessions, dedica questa masterclass a un gruppo di giovani artisti, a inizio carriera, per riflettere su alcuni dei temi cardine del lavoro teatrale: autofinzione, struttura narrativa, costruzione della scena ed “economia” della rappresentazione. Non sono ammessi telefoni e social media.

A chi è rivolta dedicata a studenti di scuole di teatro e attori tra i 18 e i 25 anni sabato 11 maggio | Teatro Strehler – Sala prove Carpi, dalle 11 alle 13

Masterclass con Davide CarnevaliUn luogo non si caratterizza solo per ciò che dice di sé, ben più interessante è tutto ciò che non dice: la traccia di ciò che non c’è, ma potrebbe essere. Davide Carnevali, in scena con Limited Edition, dedica una masterclass a cosa significa fare “drammaturgia dello spazio”, per riflettere su come può lo sguardo, attraverso l’immaginazione, diventare una forma di scrittura del luogo.

A chi è rivolta: a tutte/idomenica 12 maggio | C.I.Q – Centro Internazionale di Quartiere, via Fabio Massimo, 19, dalle 11 alle 13

Masterclass con Mariano Pensotti La masterclass prende le mosse dal sistema di lavoro di Mariano Pensotti (La Obra) con il Grupo Marea, in Argentina, e da alcuni fattori che ne hanno caratterizzato i processi e creativi, a cominciare dall’indagine sull’idea di “pubblico”. Quali sono le storie delle persone che vanno a vedere uno spettacolo? Quanto le loro vite sono trasformate da questa esperienza? In che misura ciò che hanno visto è modificato dai loro ricordi?

A chi è rivolta: attrici/attori, registi/e, drammaturghi/ghedomenica 12 maggio | Casa degli Artisti, corso Garibaldi 89/A via Tommaso da Cazzaniga, dalle 10 alle 13Masterclass con Andrea Argentieri/Fanny&Alexander Andrea Argentieri – Premio UBU come Miglior Attore / Performer under 35 nel 2019 con Se questo è Levi di Fanny & Alexander – esplora il potere dell’impronta vocale. Attraverso il metodo dell’eterodirezione, inventato da Fanny & Alexander e cifra distintiva del loro lavoro teatrale, verranno esplorate voci di personaggi realmente esistiti, basandosi sulla tecnica dell’impronta vocale.A chi è rivolta: studenti/studentesse di scuole di teatro, attrici/attorisabato 18 maggio | mare culturale urbano, via Quinto Cenni 11, dalle 15 alle 17

Masterclass con Łukasz TwarkowskiIl regista di Rohtko, Łukasz Twarkowski, da sempre impegnato a unire teatro e arti visive, dedica questa masterclass ai media digitali e al ruolo che hanno nella realtà artistica e drammaturgica del teatro contemporaneo.A chi è rivolta: studenti/studentesse di scuole di teatro, attrici/attori

sabato 18 maggio | Teatro Strehler – Sala prove Carpi, dalle 14.30 alle 16

Masterclass con Marta GòrnickaLa masterclass prende le mosse dal lavoro che Marta Gòrnicka – in scena con Mothers – porta avanti da anni con il suo Political Voice Institute. Al centro,l’utilizzo della voce/corpo collettivo e del linguaggio per dare una risposta pratica alla domanda: come può la voce essere usata per la libertà?A chi è rivolta: a tutte/idomenica 19 maggio | Teatro Strehler – Sala prove Carpi, dalle 10.30 alle 12.30OLTRE LA SCENA | LAPIAZZASagrato Teatro StrehlerSabato 4, domenica 5 maggio, ore 20.30Lunedì 6, martedì 7, venerdì 17 maggio, ore 18Sabato 11 maggio, ore 18.30Domenica 12 e giovedì 16 maggio, ore 19Martedì 14 maggio, ore 23Mercoledì 15 maggio, ore 22Sabato 18 maggio, ore 19.30Domenica 19 maggio, ore 21Lasagna Lounge | LaPiazzaDJ SET resident di LaPiazza, trova le proprie radici nel jazz, nella bossa nova e nelle sinfonie classiche dando vita a un ibrido sonoro che ha accompagnato due decadi del Bel Paese.

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler, ore 22.30 – Sabato 4 maggioKarmadrome Indie-Disco | LaPiazzaUna club night alternativa dedicata alla musica anni ’80, ’90 e oltre.

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliASSAB ONE, ore 22 – Sabato 4 maggio

Mixtape Silvestre con Silvia Costa e Davide TomatSilvia Costa, attrice e regista, e Davide Tomat, compositore e sound-designer, riempiono l’aria della notte con un selvatico collage di ululati e atmosfere ispirate al mondo sonoro della parte mancante.

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler

Domenica 5 maggio, ore 17Domenica 12 maggio, ore 16Domenica 19 maggio, ore 17Parole e punti | LaPiazzaUn incontro per lavorare insieme a maglia condividendo esperienze ed emozioni a cura dell’Associazione di maglia sociale.Sagrato Teatro Strehler, ore 18.00 – Domenica 5 maggioLab di Involtini Vietnamiti | LaPiazzaUn workshop incentrato sulla preparazione dei classici involtini tradizionali vietnamiti con Thao di LAC – Laboratorio di Antropologia del cibo.info e biglietti: https://www.eventbrite.it/e/894011320927?aff=oddtdtcreator

Sagrato Teatro Strehler, ore 19.30 – Domenica 5 maggio Marianne Mirage | LaPiazzaMusica dal vivo con Marianne Mirage, artista, cantautrice, musicista e insegnante di arti olistiche.

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler, ore 18.45 – Giovedì 9 maggio

Concerto Coro voci bianche Accademia Teatro alla Scalaingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler, ore 21 – Giovedì 9 maggioRosita Brucoli | LaPiazzaMusica dal vivo con Rosita Brucoli a cura di Chullu Agency.

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler, ore 20.30 – Venerdì 10 maggioCecilia Barra Caracciolo & The Lost Generation | LaPiazzaCecilia Barra, front-woman dei “Fool Arcana” e una delle voci di “Deaf Kaki Chumpy”,ha creato il progetto Lost Generation(s), con l’ambiziosa idea di collegare le sonorità del cantautorato italiano al contemporary jazz.

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler, ore 22.30 – Venerdì 10 maggioFightingdiscotinha | LaPiazzaUn viaggio musicale con Fightingdiscotinhaingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler, ore 22.30 – Sabato 11 maggioMissinred e Turbolenta | LaPiazzaUn viaggio che tocca la musica di ogni era, dal commerciale al R&B, dal reggae al pop, fino alla tecno.

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler, ore 17.30 – Domenica 12 maggioKlezmer in Paris | LaPiazzaXilo ensemble live è protagonista di un concerto di suggestioni che passano dal klezmer al tango argentino, dai Balcani al folk nostrano, alimentate dal il jazz e dalla voglia di scoprire sempre nuove sonorità. A cura di Musica nell’Aria.

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler, ore 18 – Martedì 14 maggioLab Cucina Francese | LaPiazzaUn workshop sulla cucina francese con Murielle di LAC – Laboratorio di Antropologia del Cibo.info e biglietti: https://www.eventbrite.it/e/894036897427?aff=oddtdtcreator Sagrato Teatro Strehler, ore 19.30 – Martedì 14 maggioBest of LICOS | LaPiazzaMusica dal vivo con gli studenti del Licos – Istituti De Amicis.

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler, ore 19 – Mercoledì 15 maggioPatagarri | LaPiazzaMusica dal vivo dagli Standard jazz degli anni 20 alla musica popolare italiana riadattata alla django Reinhardt con sfumature di musica classica e accenni di musica sudamericana.

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler, ore 22 – Venerdì 17 maggioDrag Queen Show | LaPiazzaUno show presentato da La Wanda Gastrica con Carlo Bruni, Safira e Roxy Pigalle. ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler, ore 18 – Sabato 18 maggioLab Soul food – South USA | LaPiazzaUn workshop sui piatti della vera cucina americana con Ilaria e William di LAC – Laboratorio di Antropologia del Cibo.

info e biglietti: https://www.eventbrite.it/e/894040969607?aff=oddtdtcreatorSagrato Teatro Strehler, ore 22 – Sabato 18 maggio

Armonika Party | LaPiazzaDJSET di Armonika Party a cura di Chullu Agency.

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliSagrato Teatro Strehler, ore 17 – Domenica 19 maggioSapori dell’Est – Ucraina e Russia | LaPiazzaUn workshop sui sapori della cucina di Ucraina e Russia con Hanna di LAC – Laboratorio di Antropologia del Cibo.

info e biglietti: https://www.eventbrite.it/e/894051370717?aff=oddtdtcreatorSagrato Teatro Strehler, ore 19 – Domenica 19 maggioMalanga Voice Orchestra | LaPiazzaUn coro formato da 20 voci femminili che interpretano brani originali e composizioni tradizionali di musica del mondo riarrangiate da Mila Trani, ideatrice e direttrice del progetto.

ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibiliTutte le informazioni su piccoloteatro.orgIl calendario del Festival

FRANCIA

Teatro Strehler, 4 e 5 maggio 2024

Caroline Guiela Nguyen (artista associata del Piccolo Teatro)

SAIGON

produzione Théâtre National de Strasbourg

coproduzione les Hommes Approximatifs, Odéon-Théâtre de l’Europe, Comédie de Valence – Centre dramatique national Drôme-Ardèche, MC2: Grenoble, Festival d’Avignon, CDN de Normandie-Rouen, Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia, Comédie de Reims – Centre dramatique national, Théâtre National de Bretagne – Centre européen théâtral et chorégraphique, Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale de l’Oise en préfiguration, Théâtre de la Croix-Rousse-Lyon, Domaine d’O – Montpellier, Teatro Nacional D. Maria II – Lisbona

con il sostegno finanziario di Région Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil départemental de la Drôme / con il sostegno di Institut français à Paris, nell’ambito del programma Théâtre-Export, Institut français del Vietnam, Università di Teatro e Cinema della città di Ho Chi Minh e La Chartreuse, Villeneuve les Avignon – Centre national des écritures du spectacle testo premiato dalla Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA

con la partecipazione di Jeune théâtre national – scene realizzate nei laboratori dell’Odéon-Théâtre de l’Europe

con il supporto della Fondazione Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea

ITALIA

ASSAB ONE, 4 e 5 maggio 2024 Una collaborazione Threes Productions e Piccolo Teatro di Milano

Filippo Andreatta

Frankenstein

produzione OHT

coproduzione TPE Teatro Piemonte Europa, Snaporazverein

residenza artistica Centrale Fies

con il contributo di MiC, Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro di Trento e Rovereto

PORTOGALLO

Palazzina dei Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti, In collaborazione con Teatro Franco Parenti

7 e 8 maggio 2024

Tiago Rodrigues (artista associato al Piccolo Teatro)

Entrelinhas

produzione e distribuzione OTTO Productions – Nicolas Roux & Morgane Manceau

produzione della creazione Magda Bizarro & Rita Mendes

una creazione della compagnia Mundo Perfeito (2013)

con il supporto del Governo Portoghese e di DGArte

codistribuzione italiana SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione

ARGENTINA / SPAGNA

Teatro Grassi, 8, 9 e 10 maggio 2024 Prima nazionale

Pablo Messiez

La voluntaad de creer

coproduzione Teatro Kamikaze e Teatro Español

si ringraziano gli spettatori che hanno accompagnato il processo di prove e Sílvia Pérez Cruz

si ringrazia per la collaborazione Instituto Cervantes Milán

REGNO UNITO

Teatro Strehler, 9, 10 e 11 maggio 2024 Prima nazionale | coproduzione Piccolo Teatro di Milano

Alexander Zeldin

The Confessions

produzione A Zeldin Company / Compagnie A Zeldin commissione National Theatre, RISING Melbourne, Théâtres de la Ville de Luxembourg

coproduzione Wiener Festwochen, Comédie de Genève, Odéon- Théâtre de l’Europe, Centro Cultural de Belém, Théâtre de Liège, Festival d’Avignon, Festival d’Automne à Paris, Athens Epidaurus Festival, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Adelaide Festival, Centre Dramatique National de Normandie-Rouen

la produzione è supportata da Nancy e Michael Timmers, David Schwimmer, Cas Donald, Elisabeth de Kergorlay, Mazdak Rassi e Zanna Roberts Rassi, Andrew e Raquel Segal, Victoria Reese e Greg Kennedy, Studio Indigo Architects & Interior Designers

A Zeldin Company è supportata da The Astra Foundation Compagnie A Zeldin è supportata dal Ministero della Cultura francese (DRAC Île-de-France) Alexander Zeldin è artista associato al National Theatre, Odéon-Théâtre de l’Europe, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Centre Dramatique National de Normandie-Rouen

ITALIA

Nosedo/Porto di Mare/Corvetto Prima assoluta | Produzione Piccolo Teatro di Milano

10, 11 e 12 maggio 2024

Davide Carnevali (artista associato al Piccolo Teatro)

Limited Edition

Urban Theatre for the Future / Milano

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

in collaborazione con Off Campus Cascina Nosedo, Politecnico di Milano

si ringraziano la Direzione Rigenerazione Urbana, per la disponibilità degli spazi di Via Sile, l’Area Spettacolo del Comune di Milano e Italia Nostra – Centro Forestazione Urbana e C.I.Q. – Centro Internazionale di Quartiere

con il patrocinio del Comune di Milano

lo spettacolo fa parte del progetto europeo cofinanziato dall’Unione Europea UNLOCK THE CITY!

UNLOCK THE CITY! è un progetto del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa con Politecnico di Milano (Italia) | Teatre Lliure (Spagna) | Teatrul Tineretului (Romania) | Toneelhuis (Belgio) | Østfold University College & Norwegian Theater Academy (Norvegia) | The Academy of Performing Arts, AMU (Repubblica Ceca)

evento nell’ambito di ASviS – Festival dello sviluppo sostenibile 2024

ARGENTINA

Teatro Studio Melato, 10, 11 e 12 maggio 2024 Prima nazionale | coproduzione Piccolo Teatro di Milano

Mariano Pensotti

La Obra

coproduzione Wiener Festwochen, Athens Epidaurus Festival, Festival D’Automne à Paris, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Printemps des Comediéns Montpellier

in collaborazione con il Grand Theatre Groningen

si ringrazia per la collaborazione Instituto Cervantes Milán

FRANCIA

Teatro Grassi, 14 maggio 2024 In collaborazione con Teatro Franco Parenti

Patrice Chéreau/Dominique Blanc

La Douleur

produzione Les Visiteurs du soir

con il sostegno di Association Mémoire Patrice Chéreau

in collaborazione con Teatro Franco Parenti

con il supporto della Fondazione Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea

CILE

Teatro Studio Melato, 14 e 15 maggio 2024 Prima nazionale

Marco Layera/Carolina de la Maza – Teatro La Re-Sentida

La posibilidad de la ternura

produzione Centro Gabriela Mistral GAM, Ruhrtriennale Festival

coproduzione Münchner Kammerspiele

si ringrazia per la collaborazione Instituto Cervantes Milán

POLONIA / LETTONIA

Teatro Strehler, 16, 17 e 18 maggio 2024 Prima nazionale

Łukasz Twarkowski

Rohtko

produzione Dailes Theatre

in coproduzione con JK Opole Theatre e Adam Mickiewicz Institute

e con il cofinanziamento del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia

POLONIA

Teatro Studio Melato, 18 e 19 maggio 2024 Prima nazionale

Marta Górnicka

MOTHERS – A SONG FOR WARTIME

produzione Fondazione Chorus of Women (Varsavia), Maxim Gorki Theater (Berlino) coproduzione Teatro Powszechny (Varsavia), Teatro Maxim Gorki (Berlino), Festival d’Avignon, Maillon Théâtre de Strasbourg – Scène européenne, SPRING Performing Arts Festival (Utrecht), Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur (Austria) progetto cofinanziato dalla Città di Varsavia finanziato dal Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica di Polonia con il Fondo per la Promozione Culturale

ITALIA

Teatro Grassi, 18 e 19 maggio 2024

Fanny&Alexander

Nina

produzione Fanny & Alexander /E Production

in collaborazione con Muziektheater Transparant

coproduzione IRCAM / Centre Pompidou, Festival d’Automne à Paris, Romaeuropa Festival, Tempo Reale

Tutti gli spettacoli in lingua originale sono sovratitolati in italiano e inglese, quelli in lingua italiana sono sovratitolati in inglese.

I biglietti e gli abbonamenti del festival sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Strehler, la biglietteria telefonica (02 21126116) e su piccoloteatro.org