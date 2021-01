120 anni senza Giuseppe Verdi e anniversario di Mozart

SCHEDE DEI FILM I FUNERALI DI GIUSEPPE VERDI

(Italo Pacchioni, Italia, 1901)

Il 27 gennaio 1901 il grande musicista milanese Giuseppe Verdi moriva per le conseguenze di un ictus che lo aveva colpito sei giorni prima. Queste rarissime immagini, catturate a Milano il 27 febbraio 1901 dall’operatore e pioniere del cinema milanese Italo Pacchioni, documentano la traslazione della salma del Maestro dal Cimitero Monumentale di Milano alla celebre Casa di risposo per musicisti da lui stesso fondata. Il filmato è introdotto da una breve selezione di altre riprese ad opera di Italo Pacchioni dedicate alla città di Milano a inizio ‘900, tra cui Il finto storpio e Battaglia di palle di neve. IN CASA MIA V’ASPETTO? MOZART A VIENNA

(Francesco Leprino, Italia, 2005, 90’)

Un viaggio sulle tracce di Mozart nelle sue 20 dimore viennesi e in tutti i luoghi che hanno costituito tappe fondamentali della sua vita nella capitale asburgica. Tali tracce del passato nella Vienna del presente sono interludi fra le musiche composte proprio in quei luoghi e citate dal grande schermo, in una fitta rete di interviste, luoghi, film, documenti storici montati ed elaborati nello spirito dell’enfant sublime.