Cineteca di Milano: Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria 2021 la Cineteca di Milano propone in streaming Se questo è amore di Maya Sarfaty (2020) e The German Doctor di Lucía Puenzo (2013).

In Se questo è amore la regista israeliana Maya Sarfaty ricostruisce la paradossale storia d’amore tra una prigioniera e il suo carceriere. E’ una giovane donna ebrea Helena Citron quando viene deportata ad Auschwitz, dove si salverà per la protezione di un ufficiale delle SS innamorato di lei. Trent’anni dopo, al processo contro i nazisti, dovrà scegliere: aiuterà l’uomo che l’ha salvata ma che ha distrutto tante vite? ️

Presentato al festival di Cannes nel 2013 nella sezione Un Certain Regard, il film The German Doctor ripercorre invece una delle tappe della fuga di Josef Mengele, un medico delle SS sotto falso nome, nell’Argentina degli anni Sessanta. L’agghiacciante vicenda, tratta da una storia vera, viene narrata dalla regia ipnotica e mai banale di Lucía Puenzo.

I contenuti sono visibili da venerdì 22 gennaio in streaming sul sito www.cinetecamilano.it previa registrazione.

———

SCHEDE DEI FILM



SE QUESTO E’ AMORE

(Maya Sarfaty, Israele/Austria, 85’, 2020)

Se questo è amore ricostruisce la storia d’amore tra una prigioniera ebrea e il suo carceriere nazista. Intorno ai vent’anni, Helena Citron viene deportata ad Auschwitz, dove trova l’inattesa protezione di Franz Wunsch, un ufficiale delle SS che si innamora di lei. Nonostante i rischi, Helena e Franz portano avanti quella relazione proibita fino alla dismissione del campo di sterminio. Nel 1972, Helena riceve una lettera dalla moglie di Wunsch che le chiede di “restituire il favore”: testimoniare nel processo a suo marito. Di fronte a questa decisione impossibile Helena dovrà scegliere. Aiuterà l’uomo che ha distrutto così tante vite, salvando però la sua e quella di sua sorella?

Visione film € 7,90

THE GERMAN DOCTOR

(Lucía Puenzo, Argentina/Francia/Spagna/ Norvegia/Germania, 2013, 93′)

Patagonia, 1960. Un medico tedesco incontra una famiglia argentina e la segue nel loro lungo viaggio, attraverso il deserto, verso Bariloche dove Eva, Enzo e i loro tre figli hanno intenzione di aprire una casa vacanze vicino al lago di Nahuel Huapi. Questa famiglia “perfetta” risveglia l’ossessione del medico per la purezza e la perfezione. La sua attenzione si focalizza in particolare su una delle figlie, Lilith, una ragazzina di 12 anni molto minuta per la sua età. All’oscuro della sua vera identità, il medico tedesco viene accolto con entusiasmo come primo gradito ospite e affitta una stanza nella loro casa. Giorno dopo giorno, tutti vengono sedotti da questo uomo carismatico, dalle sue maniere eleganti, dalle sue conoscenze scientifiche e dalla sua ricchezza, fino al momento in cui scopriranno di vivere con uno dei più grossi criminali della storia.

Visione film € 5,00

——-

INFO

info@cinetecamilano.it

STREAMING FILM

www.cinetecamilano.it

Previa registrazione gratuita