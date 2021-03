Racconti per domani – I virus non aspettano

Prosegue il viaggio dentro la letteratura contemporanea con letture sceniche affidate ad alcuni attori bolzanini e impreziosite dalle musiche di Joe Chiericati e dalle illustratrici di Valentina Stecchi e Eleonora Bovo. Le puntate di “Racconti per domani”, che vanno in onda tutti i giovedì (fino al 15 aprile) sul canale Youtube del Teatro Cristallo alle ore 16.

Giovedì 1 aprile Oscar Bettini leggerà il libro di Ilaria Capua I virus non aspettano. Avventure, disavventure e riflessioni di una ricercatrice globetrotter proposto da Anna Scuttari che spiegherà i motivi di questa scelta. Le illustrazioni dal vivo sono di Valentina Stecchi.

Con le sue scoperte e le sue decisioni coraggiose e controcorrente Ilaria Capua si è imposta all’attenzione mondiale. I riconoscimenti internazionali non le mancano: eletta «mente rivoluzionaria» del 2008 dalla rivista americana «Seed», è entrata nella classifica dei 50 scienziati top di «Scientific American» e nel settembre 2011 ha ricevuto il prestigioso Penn Vet Leadership Award, il massimo riconoscimento nel suo settore. Eppure Ilaria Capua, la scienziata che il mondo ci invidia, seppur consapevole dell’importanza dei traguardi raggiunti, non si ritiene un’eroina, una martire votata alla scienza, ma semplicemente una donna che crede fortemente in quello che fa e che, non senza fatica e difficoltà, è stata in grado di sfruttare le opportunità che la vita le ha presentato. Con molta sincerità e una buona dose di ironia racconta che il mestiere del ricercatore non è solo microscopi, stanzette buie e libri, ma può rivelarsi un’avventura intensa ed esaltante.