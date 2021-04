Jader Beniamini debutta con l’ORT

Due secoli di musica in un solo concerto! Irrompe la contemporaneità con la prima assoluta di Daniela Terranova. Sul podio Jader Bignamini al suo debutto con l’ORT; solista il primo clarinetto Marco Ortolani

Giovedì 8 aprile, ore 21.00 sui canali Youtube e Facebook dell’orchestra con la prima assoluta “Light Cloud, Dark Cloud” di Terranova, il “Concerto per clarinetto” di Copland e la “Sinfonia Scozzese” di Mendelssohn.

Terzo concerto di Musica Divina, fra Luce e Oscurità, irrompe il contemporaneo con il brano di apertura commissionato dalla Fondazione ORT nel 2019 a Daniela Terranova Light Cloud, Dark Cloud (d’après Rothko) per clarinetto e orchestra. Il brano, in prima esecuzione assoluta, prende il nome dal quadro di Mark Rothko (1957), in cui il pittore espressionista statunitense contempla uno spazio-colore che interroga profondità inesplorate e silenziose. Una tela a misura d’uomo in cui l’esperienza di fruizione dell’opera è creata dal singolo osservatore che vi si pone di fronte. Questo tipo di esperienza personale e intima è stata ripresa da Terranova nella creazione di sensazioni sonore: una partitura che richiede un ascolto ipnotico. Come Rothko pone al centro di ogni emozione il colore, Terranova pone al centro di ogni drammaticità sonora il timbro. Quello del primo clarinetto di Marco Ortolani (dedicatario del brano), che è da subito riconoscibile come protagonista, pur non facendo sfoggio di forza o di facile virtuosismo in questa partitura.

Il primo clarinetto dell’ORT si fa solista anche nel Concerto per clarinetto e archi (1948) di Aaron Copland. Commissionato dal maestro del jazz Benny Goodman, il brano è imbevuto di sapori e ritmi jazzistici, forte però anche dell’influenza di temi popolari latini, con rimandi al folklore del Brasile, dove Copland si trovava nel periodo di stesura del Concerto. In chiusura la Sinfonia Scozzese di Mendelssohn, noto brano che traduce in musica le atmosfere della Scozia, assaporate dall’autore durante un viaggio di vacanza nel 1829 in compagnia dello scrittore Carl Klingemann. La sinfonia, che ebbe una lunga gestazione (fu completata solo nel 1842), è strutturata in quattro movimenti senza soluzione di continuità, incollati uno all’altro per creare un’unica arcata musicale da cui lasciarci trasportare.

Tre brani che abbracciano due secoli di Storia della Musica in cui si confrontano diverse sonorità e diversi approcci: dal romanticismo di Mendelssohn alla modernità e al ritmo di Copland fino ad arrivare ai giorni nostri e alle sensazioni del brano di Terranova, un programma, dice il direttore Jader Bignamini che “perfettamente si adatta alla flessibilità dell’Orchestra della Toscana”.

Bignamini per la prima volta sul podio con l’ORT, classe ’76, cremonese, ha mosso i suoi primi passi nella musica all’età di 9 anni nella banda di Ombriano (Crema) fino a diventare oggi un direttore di fama internazionale che viaggia dal Metropolitan di New York al Bolshoj di Mosca. Dal 2020 è direttore Musicale della Detroit Symphony Orchestra e ricopre anche il ruolo di Direttore in Residence all’Orchestra La Verdi di Milano, in cui entra a far parte dell’organico nel 1998 scelto da Riccardo Chailly.

Giovedì 8 aprile ore 21.00

JADER BIGNAMINI direttore

MARCO ORTOLANI clarinetto

Terranova / Light Cloud, Dark Cloud (d’après Rothko) per clarinetto e orchestra (2019)

prima esecuzione assoluta

Copland / Concerto per clarinetto e orchestra d’archi (1948)

Mendelssohn / Sinfonia n.3 op.56 Scozzese