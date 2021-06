50 minuti di ritardo rievoca un’esperienza realmente accaduta a un membro della compagnia su un aereo diretto da Mykonos a Venezia. La partenza fu ritardata di 50 minuti a causa della presenza a bordo di due profughi di circa sessant’anni travestiti da turisti. Solo dopo che furono fatti scendere l’aereo poté decollare. Nessuno dei passeggeri fece nulla.

Il protagonista della scena è un grande schermo, una finestra-specchio che permette a performer e spettatori di affacciarsi e interagire con il mondo online e dei social.

I performer sono insieme al pubblico, coinvolti nella stessa visione. Un timer digitale scandisce la durata di ogni esperienza. Fin dall’ingresso in foyer, gli spettatori vengono inseriti in un gruppo whatsapp, attivo per tutto lo spettacolo.

Le persone inserite nel gruppo whatsapp avranno potere decisionale sullo svolgimento della performance.

50 minuti è la durata dell’attesa che performer e spettatori rivivono all’interno del teatro; è il ritardo di un decollo, un tempo strappato alla quotidianità per riflettere su come pensiamo, comunichiamo e inganniamo l’attesa. Questi sono “i minuti di ritardo” in cui gli spettatori vengono sottratti al tempo del mondo, per sentirsi parte di una comunità teatrale che pensa, ride e distrae se stessa, in un cortocircuito continuo tra comunità teatrale e comunità dei social network.

regia e drammaturgia Alessia Cacco e Jacopo Giacomoni

ideazione e realizzazione (in ordine alfabetico): Elena Ajani, David Angeli, Alessia Cacco, Jacopo Giacomoni, Davide Pachera, Marco Tonino

Assistente alla regia Eleonora Bonino

Organizzazione Marco Tonino

Produzione Malmadur / coproduzione Fondazione Teatro della Toscana

In collaborazione con Evoè!Teatro

durata 1h15 min.

mercoledì 23 Giugno h 20:30

giovedì 24 Giugno h 20:30

venerdì 25 Giugno h 20:30

sabato 26 Giugno h 20:30

domenica 27 Giugno h 20:30

I settore> intero 22€;

II settore > intero 18€; under26/over65 15€; convenzioni 15€

III settore e galleria > intero 13,50€; under26/over65 10€; convenzioni 10€

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it