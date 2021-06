Ben esordisce da solista con “Un giorno qualunque”

In radio e negli store digitali, una dedica ai figli e un omaggio per tutti i padri

In radio ed in tutti gli store digitali dal 23 giugno “Un giorno qualunque“, il primo singolo da solista di Beniamino Cristiano, in arte Ben, una ballad che rappresenta in pieno il pop cantautorale dell’artista.

Beniamino: “Questo brano è talmente intimo da non poter aggiungere altro. La canzone brilla di vita propria. È un regalo, una dedica ai miei figli, ma vuole essere anche un omaggio per tutti i padri“.

Videoclip “Un giorno qualunque“: https://youtu.be/HRpnzwKHuw8

Biografia:

Nato a Varese, il 23/07/1980. All’età di 15 anni inizia a suonare la chitarra e a scrivere le sue prime canzoni. Nel 1997 partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani, superando le semifinali di Piemonte, Lombardia e Liguria, arrivando così sul palco dell’Ariston. Nel 1998 Ben partecipa al Festival di Castrocaro, Rientrando tra gli 11 finalisti, svolge la semifinale a Isola di Capo Rizzuto, ma purtroppo proprio in quell’anno, la Rai non sovvenzionò la diretta televisiva. Durante quel periodo viene seguito dal produttore ed artista Pippo Spampinato. Nel 2000 partecipa al Palio degli Artisti di Torino, vincendolo. Nel 2002 riceve l’invito da un’Associazione Culturale torinese, per scrivere una canzone dedicata ai detenuti del carcere “Le Vallette” di Torino. Nel 2004 supera le selezioni per L’Accademia Vocal Classes di Luca Jurman, iniziando un corso di studi, suonando e cantando in varie cover band nella scena piemontese. Nel 2011 partecipa alla “Hope“, un corso per cantautori, dove viene affiancato a Massimo Varini, Gatto Panceri e Stefano D’Orazio dei Pooh, ricevendo un diploma di fine corso. Nel 2012 partecipa al Cantagiro, arrivando nella semifinale del Piemonte/Lombardia. Nel 2013 avendo il grande desiderio di dar vita ad una propria band, forma i Dogma, e inizia un nuovo percorso. Da qui in poi tante soddisfazioni, tanti progetti e tanto sudore. Dopo l’uscita dell’album “Sospesi” i Dogma sono stati invitati su palchi importanti, con artisti di primo livello. Tra i tanti, a febbraio del 2016 partecipa all’evento “Il nostro caro angelo” di Mogol. Rimane con i Dogma fino a primavera 2020 con l’uscita di 3 singoli: L’altra parte di me, Non fermarti adesso e Lasciami un segno.

