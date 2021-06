Duo Acusticando: contaminazioni d’autore

Secondo matinée in musica per Estate in scena del Teatro Cristallo. Sabato 19 giugno alle ore 11 sul palco all’aperto predisposto davanti all’entrata del teatro, in via Dalmazia 30, la voce di Maura Bruschetti e la chitarra di Cristiano Giongo accompagneranno il pubblico in un viaggio insolito e coinvolgente attraverso alcuni paesaggi della canzone d’autore, mescolando pezzi di cantanti e musicisti come Albinoni, Piovani, Battisti, Jarreau, Toquinho, Matia Bazar, Noa, Concato, Nicola di Bari. Il tutto in un’atmosfera frizzante e carica di passione. Brani reinterpretati con sonorità e suggestioni inedite. Cristiano Giongo è un chitarrista noto a livello regionale, con incursioni anche all’estero, Maura Bruschetti è musicista professionista diplomata in viola e dal ‘98 fa parte dell’orchestra Haydn.

Sarà una mattinata anche all’insegna della solidarietà con la presenza di un banchetto per la raccolta fondi a favore del progetto “Aiuta Matilda a vivere e viaggiare felice”. Matilda è un vulcano di 13 anni. Ha la vivacità delle ragazzine della sua età. E’ forza creativa, ama l’arte (è una fan di Van Gogh), ama recitare, trasformarsi cambiando d’abito, e allo stesso tempo ha tanta determinazione. Ha la testa dura e una grande forza di volontà e con questa forza sta lottando contro una terribile malattia rara: il glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG). Il fondo ha lo scopo di contribuire ad eventuali cure sperimentali, con relativi viaggi all’estero e assicurazioni.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito ma è necessaria la prenotazione del posto scrivendo all’indirizzo mail: prenotazioni@teatrocristallo.it