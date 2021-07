40 Fingers all’Estate Fiesolana

Da incorniciare la loro versione “Bohemian Rhapsody” – applaudita dagli stessi Queen e inserita nel loro sito – per non dire di “Sultans of Swing”, “Sound of Silence” e dei temi tratti dalle più amate colonne sonore. Tutto filtrato attraverso un magistrale interplay di chitarre.

40 Fingers è il fenomenale quartetto italiano di chitarristi in concerto giovedì 29 luglio al Teatro Romano di Fiesole (Firenze) nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2021.

Inizio spettacolo ore 21,15, posti numerati 25,30 euro. Per agevolare l’ingresso si consiglia l’acquisto dei biglietti in prevendita: online su www.estatefiesolana.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Prevendite anche presso la biglietteria del Teatro Romano di Fiesole (via Portigiani, 1 – da lunedì a sabato orario 9/18.30 e la sera di spettacolo dalle 19,45). Info tel. 055.5961293 – info@prgfirenze.it.

Oltre 50 milioni di visualizzazioni solo su YouTube e Facebook! Numeri che la dicono lunga sul successo dei 40 Fingers e delle loro magistrali rivisitazioni.

Ognuno con una forte storia musicale e un background differente, i quattro musicisti insieme esplorano nel nome del fingerpicking nuovi universi sonori proponendo un vasto repertorio che parte dalla trascrizione per quattro chitarre di brani rock e pop per arrivare alle loro composizioni originali. La passione condivisa dai quattro per il mondo del cinema e delle serie tv e per le loro musiche ha fatto sì che si cimentassero anche in una serie di originali arrangiamenti di famose colonne sonore, tra cui la loro versione a “40 dita” dei due momenti principali di “Star Wars” e “L’ultimo dei Mohicani”, un sensazionale medley della Disney e il recentissimo medley da “Harry Potter”, con alcune delle musiche scritte sempre dal grande John Williams.

Il palco è la dimensione naturale dei 40 Fingers che, accompagnati da una produzione visiva altamente spettacolare, proiettano il pubblico in un viaggio musicale senza confini linguistici e geografici. La formazione è composta da Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Andrea Vittori ed Enrico Maria Milanesi.

Sono previste riduzioni per i residenti di Fiesole e per i soci Coop Unicoop Firenze (solo in prevendita presso i punti vendita interni ai negozi Coop). Tutti gli eventi dell’Estate Fiesolana in programma al Teatro Romano si svolgono rispetto delle disposizioni in vigore per garantire la tutela degli spettatori. La capienza del teatro è stata ridotta per osservare la distanza tra le persone; il personale di sala assiste il pubblico.

I bambini sotto i 5 anni accompagnati da un adulto accedono gratuitamente allo spettacolo in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito).

