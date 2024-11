XXXIV Rassegna Internazionale di Musica Moderna e Contemporanea

Parma, 10 aprile – 21 novembre 2024

Fondazione Prometeo | Sede Legale: V.le Vittoria, 3 I-43125 Parma | Sede Operativa: V. Paradigna 38/A, I-43122 Parma

C.F. 92146840340 | P.IVA 02540940349 | Tel. 0521 1404781 | info@fondazioneprometeo.org | www.fondazioneprometeo.org

Iscritta al Nuovo Registro delle Persone Giuridiche Private della Prefettura di Parma al n. 28

08/05

Casa del Suono

Mini concerts

ore 20:30

Rocco Castellani

Contrabbasso

Stefano Scodanibbio (1956-2012)

1. Joke

da Sei Studi (1981-1993)

Stefano Scodanibbio

Alisei (1986)

Luciano Berio (1925-2003)

Psy (1989)

Daniele Roccato (1969)

n. 3 Conversation for one

n. 4 Sleeping Beauty

da Minima Colloquia (2009)

ore 21:30

Carlo Sampaolesi

Fisarmonica

Luciano Berio (1925-2003)

Sequenza XIII (Chanson) (1995)

Rebecca Saunders (1967)

Flesh (2018)

*Prima esecuzione italiana

Franck Bedrossian (1971)

Bossa Nova (2008)

Per la terza serata della rassegna di musica moderna e contemporanea «Traiettorie 2024» si ripropone la

riuscita formula dei «Mini Concerts», due brevi momenti musicali di circa mezz’ora affidati a giovani

strumentisti che alla Casa del Suono a Parma (Piazzale Salvo D’Acquisto) mercoledì 8 maggio 2024

saranno il contrabbassista Rocco Castellani (ore 20:30) e il fisarmonicista Carlo Sampaolesi (ore 21:30),

entrambi con programmi fortemente contemporanei.

La scelta di Rocco Castellani è tutta italiana e legata a due fra i maggiori compositori per contrabbasso dei

nostri anni. Il primo è Stefano Scodanibbio, di cui verranno proposti il breve «Joke», primo dei sei Studi

(1981-1983), e i soffi, gli armonici, le vibrazioni d’arco di «Alisei» (1986) un pezzo fortemente legato a una

profonda idea di natura che si incarna nella materia viva dello strumento; l’altro è Daniele Roccato, che di

Scodanibbio è stato amico e collaboratore, di cui Castellani eseguirà due brani dall’intimistica suite «Minima

Colloquia» del 2009. Fra Scodanibbio e Roccato si colloca «Psy» di Luciano Berio, cento secondi di musica

piacevolissimi e di impegnativa esecuzione, un brano peraltro eseguito per la prima volta proprio a Parma

nel 1989 in occasione del Concorso Bottesini.

Anche Carlo Sampaolesi ha scelto Luciano Berio in apertura del proprio programma, con la classica

«Sequenza XIII» (1995) che, come tutte le Sequenze di Berio, si propone come uno studio sulla sonorità

storica dello strumento attraverso la sua gestualità esecutiva. Dopo questo pezzo, che lo stesso Berio aveva

definito con le parole di Calvino «una memoria al futuro», ecco due brani che di quel futuro della fisarmonica

sono l’incarnazione: «Flesh» per fisarmonica e voce rumoristica (2018) della londinese Rebecca Saunders,

vincitrice del Leone d’Oro alla Biennale Musica di quest’anno, brano che Sampaolesi presenteràin prima

esecuzione italiana; e «Bossa Nova» (2008) del parigino Franck Bedrossian, che assume il suono

elettronico come modello fonico e comportamentale per la fisarmonica.

Rocco Castellani, nato nel 1995, si è laureato al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma con lode e menzione

d’onore. Allievo nel 2022 di Nicolas Crosse al Conservatorio di Parigi, è membro dell’ensemble Ludus

Gravis, fondato da Roccato e Scodanibbio, e nel 2021 è stato selezionato come accademista al Festival di

Lucerna.

Carlo Sampaolesi, nato nella città delle fisarmoniche, Castelfidardo, e oggi residente a Bruxelles, si è

laureato con Lode e Menzione in fisarmonica presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste nella classe del

M° Corrado Rojac e ha approfondito i propri studi con Claudio Jacomucci (Italian Accordion Academy) e

Krassimir Sterev (Klangforum Wien). A ventisette anni ha già in curriculum collaborazioni con prestigiosi

festival ed ensemble di musica contemporanea, oltre che con importanti compositori che hanno scritto

espressamente per lui.

La realizzazione di «Traiettorie», partner di Italiafestival, è possibile grazie al sostegno di: Ministero della

Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma – Casa della Musica, Fondazione Teatro Regio,

Fondazione “A. Toscanini”, Università degli Studi di Parma, Fondazione Monteparma, Chiesi Farmaceutici,

Ernst von Siemens Music Foundation, Symbolic, Sina Hotel Palace Maria Luigia, TEAMWORK. Alle ormai

pluriennali collaborazioni con Rai Radio3 e Magazzini Sonori come media partner si aggiunge quest’anno

quella con Universal Edition.

