Alexia ospite a Storie di Musica

La prossima puntata di “Storie di musica”, sul canale YouTube di Alberto Salerno da venerdì 9 luglio, vedrà ospite Alexia. Verrà ripercorsa la sua carriera da artista a livello internazionale, a partire dagli esordi negli anni Novanta, la vittoria a Sanremo nel 2003 con “Per dire di no”, fino alla collaborazione nel 2020 con Achille Lauro e Capo Plaza con il brano “You and Me”, pubblicata nell’album “1990 Deluxe Version”.

Sul canale Youtube di Alberto Salerno trovate tutte le puntate precedenti dove si è parlato della musica di Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Michele Canova, Laura Valente, Gli Stadio, Ivano Fossati, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Marcella Bella, Rino Gaetano, Mietta, The Beatles, New Trolls, Alberto Fortis, Gruppo Italiano, Toto Cutugno, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Aida Cooper e tanti altri.

